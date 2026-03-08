दिवसाची सुरुवात करा थंडगार पेयाने! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा गुलाबी मोहब्बत का शरबत, नोट करा रेसिपी

राज्यासह संपूर्ण देशभरात सगळीकडे कडक ऊन पडत आहे. कडक उन्हात बाहेर जाऊन आल्यानंतर शरीरातील पाणी घामावाटे बाहेर पडून जाते, ज्यामुळे खूप जास्त थकवा येतो. शरीरात वाढलेल्या थकवा, अशक्तपणामुळे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. शरीरातील पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर खूप जास्त थकल्यासारखे वाटते. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये थंड पेयांचे सेवन करावे. थंड पेयांचे सेवन केल्यामुळे शरीरात वाढलेली उष्णता कमी होण्यास मदत होते. पोटात वाढलेली जळजळ आणि ऍसिडिटी वाढल्यानंतर थंड पेयांचे सेवन केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतील. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला गुलाबी मोहब्बत का शरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. कलिंगडमध्ये पाण्याचे प्रमाण खूप जास्त असते. त्यामुळे उन्हाळ्यात न चुकता आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा कलिंगड खावा. यामुळे शरीराला तात्काळ ऊर्जा मिळते आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया मोहब्बत का शरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
