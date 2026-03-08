Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
दिवसाची सुरुवात करा थंडगार पेयाने! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा गुलाबी मोहब्बत का शरबत, नोट करा रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला मोहब्बत का शरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. चला तर जाणून घेऊया मोहब्बत का शरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Mar 08, 2026 | 08:00 AM
दिवसाची सुरुवात करा थंडगार पेयाने! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा गुलाबी मोहब्बत का शरबत, नोट करा रेसिपी

दिवसाची सुरुवात करा थंडगार पेयाने! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा गुलाबी मोहब्बत का शरबत, नोट करा रेसिपी

राज्यासह संपूर्ण देशभरात सगळीकडे कडक ऊन पडत आहे. कडक उन्हात बाहेर जाऊन आल्यानंतर शरीरातील पाणी घामावाटे बाहेर पडून जाते, ज्यामुळे खूप जास्त थकवा येतो. शरीरात वाढलेल्या थकवा, अशक्तपणामुळे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. शरीरातील पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर खूप जास्त थकल्यासारखे वाटते. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये थंड पेयांचे सेवन करावे. थंड पेयांचे सेवन केल्यामुळे शरीरात वाढलेली उष्णता कमी होण्यास मदत होते. पोटात वाढलेली जळजळ आणि ऍसिडिटी वाढल्यानंतर थंड पेयांचे सेवन केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतील. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला गुलाबी मोहब्बत का शरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. कलिंगडमध्ये पाण्याचे प्रमाण खूप जास्त असते. त्यामुळे उन्हाळ्यात न चुकता आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा कलिंगड खावा. यामुळे शरीराला तात्काळ ऊर्जा मिळते आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया मोहब्बत का शरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

शिळ्या चपातीपासून घरी बनवा टेस्टी ‘Veg Taco’, लहानच काय तर मोठेही होतील खुश, झटपट रेसिपी नोट करा

साहित्य:

  • कलिंगड
  • भिजवलेल्या चिया सीड्स
  • स्ट्रॉबेरी जेली
  • गुलाब सरबत
  • कन्डेन्स्ट मिल्क
  • बर्फाचे तुकडे
  • दूध
  • गुलाबाच्या पाकळ्या
जेवणात तोंडी लावण्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा आंबट तिखट कैरी कांद्याची चटणी, पदार्थ पाहतच सुटेल तोंडाला पाणी

कृती:

  • मोहब्बत का शरबत बनवण्यासाठी, कलिंगड स्वच्छ धुवून नंतर त्याच्या वरील साल काढून लालभडक कलिंगडाचे बारीक तुकडे करा.
  • मोठ्या वाटीमध्ये चमचाभर चिया सीड्स घेऊन त्यात एक छोटा ग्लास पाणी घालून काहीवेळ चिया सीड्स भिजत ठेवा.
  • मोठ्या भांड्यात बारीक केलेले कलिंगड, चिया सीड्स, स्ट्रॉबेरी जेली, गुलाब सरबत आणि कन्टेस्ट मिल्क, बर्फाचे तुकडे घालून चमच्याने मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात उकळवून थंड केलेले दूध घालून चमच्याने पुन्हा एकदा मिक्स करा.
  • काचेच्या ग्लासात सरबत ओतून वरून सजावटीसाठी सुकलेल्या गुलाब पाकळ्या टाकून सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले मोहब्बत का शरबत.

Published On: Mar 08, 2026 | 08:00 AM

