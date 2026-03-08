अल्लू अर्जुनने लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त पत्नी स्नेहाला गिफ्ट केली आलिशान कार; Viral Video ने वेधले लक्ष

‘मला लग्नाला नाही बोलावलं’ छोटी चाहती नाराज! विजय देवरकोंडाने दिले थेट जेवणाचे आमंत्रण
अल्लू अर्जुनने एक्सहॅमस्टरवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये, त्यांच्या गॅरेजमध्ये एक काळी मर्सिडीज उभी असल्याचे दिसून येते. त्यानंतर अभिनेता त्याच्या पत्नीला कारच्या चाव्या देतो आणि मुले अयान आणि अरहा, वडील अल्लू अरविंदसह आनंदाने उड्या मारताना व्हिडीओमध्ये कैद झाले आहे. या आश्चर्याने स्नेहाला धक्का बसला आहे आणि त्या उत्साहात ती तिच्या पतीच्या गालावर चुंबन घेताना दिसली आहे. अभिनेत्याने गिफ्ट केलेल्या या कारची किंमत ₹१.८१ कोटींपेक्षा जास्त असल्याचे वृत्त आहे.
अल्लू अर्जुन आणि स्नेहा रेड्डी यांचा वाढदिवस
अल्लू अर्जुनच्या टीमनेही अभिनेता आणि स्नेहा यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. अभिनेत्याने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहिले, “लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, गोंडस. १५ वर्षांचे एकत्र जीवन, तुझ्याशिवाय हा प्रवास अशक्य झाला असता.” स्नेहाने एक सुंदर फोटो देखील शेअर केला आणि एक सुंदर संदेश देखील लिहिला आहे. ती म्हणाली, “१५ वर्षांनंतर, आमचे आयुष्य प्रेमाने भरलेले आहे, एक कुटुंब जे आमच्यासाठी सर्वकाही आहे, आमच्या दोन मुलांसह आणि दोन श्वानने भरलेले घर आहे आणि अनेक आठवणी आहेत. प्रत्येक टप्प्यावर माझा साथीदार असल्याबद्दल धन्यवाद. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.”
रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’ चित्रपटाचा ग्रँड लाँच कार्यक्रम ढकलला पुढे; ‘या’ कारणामुळे निर्मात्यांनी घेतला मोठा निर्णय
अल्लू अर्जुनचे लग्न आणि मुले
अल्लू अर्जुन आणि स्नेहा रेड्डी यांचे लग्न मार्च २०११ मध्ये झाले आहे. त्यांची भेट एका जवळच्या मित्राच्या नात्यामुळे झाली. या दोघांनाही एक मुलगा, अयान आणि एक मुलगी, अरहा आहे. त्याच्या वाढदिवसानिमित्त, अभिनेत्याचा भाऊ, अल्लू शिरीषने हैदराबादमध्ये नयनिका रेड्डीशी लग्न केले. अभिनेत्याच्या कामाच्या आघाडीवर, त्याच्याकडे अनेक शीर्षक नसलेले चित्रपट आहेत, त्यापैकी एक प्री-प्रॉडक्शनमध्ये आहे आणि दुसरा सध्या शूटिंगमध्ये आहे.