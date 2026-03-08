Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘फक्त वातावरण निर्मितीसाठी हे प्रयत्न…’, आशुतोष ब्रह्मचारींवरील हल्ल्यावर अविमुक्तेश्वरानंदांची बोचरी प्रतिक्रिया

आध्यात्मिक गुरू आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप केला आहे. त्यांच्यावर रेल्वेमध्ये प्राणघातक हल्ला झाल्यानंतर अविमुक्तेश्वरानंद यांनी प्रतिक्रिया दिली.

Updated On: Mar 08, 2026 | 03:18 PM
आशुतोष ब्रह्मचारी यांच्यावरील रेल्वे हल्ल्यावर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी प्रतिक्रिया दिली (फोटो - सोशल मीडिया)

उत्तर प्रदेश : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हे मागील अनेक दिवसांपासून वादाच्या भोवऱ्यामध्ये अडकले आहेत. गंगास्नानावरुन वाद झाल्यानंतर त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप करण्यात आले आहे. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्याविरुद्ध न्यायालयात लैंगिक छळाचा खटला (Crime News) दाखल करणारे आशुतोष ब्रह्मचारी यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. आशुतोष ब्रम्हचारी यांनी हा प्राणघातक हल्ला शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांनी घडवून आणला असल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपांवर आता शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांनी (Uttar Pradesh News) प्रतिक्रिया  दिली आहे.

आध्यात्मिक गुरू आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप करत न्यायालयामध्ये खटला दाखल केला आहे. यानंतर आता आशुतोष ब्रह्मचारी यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला आहे. रेवा एक्सप्रेस ट्रेनमधून प्रयागराजला प्रवास करत असताना त्यांच्यावर हा हल्ला झाला. दरम्यान, त्यांनी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर त्यांच्याविरुद्ध कट रचल्याचा आरोप केला आणि जीआरपी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. या घटनेवर शंकराचार्य यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. आशुतोष ब्रह्मचारी यांचे नाव न घेता त्यांनी सांगितले की, आशुतोष शौचालयात गेला तेव्हा सर्व काही ठीक होते, परंतु तेथून निघून गेल्यानंतर त्यांना ही समस्या आली. शंकराचार्य म्हणाले की, शौचालयातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांच्यावर कोणी हल्ला केला हे स्पष्ट नाही आणि हे केवळ गोंधळ निर्माण करण्यासाठी केले गेले आहे.

हे देखील वाचा : BJP राजकारणासाठी राष्ट्रपतींचा वापर, वर्षातून कितीवेळा येणार..? CM ममता बॅनर्जींचा अपमान प्रकरणावरुन चढला पारा

शं‍कराचार्यांनी उपस्थितीत केले प्रश्न

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पुढे म्हणाले की, ही घटना सुरक्षेच्या उद्देशाने घडवण्यात आली आहे असे दिसते आणि यापेक्षा जास्त काही स्पष्ट नाही. त्यांनी असा प्रश्न केला की जर भारत सरकारची रेल्वे व्यवस्था स्वतः असुरक्षित असेल, तर कोणताही प्रवासी, अगदी आशुतोष देखील सुरक्षित का नाही? अशा घटनांसाठी रेल्वे प्रशासनाला उत्तर द्यावे लागेल. विशेष बाब म्हणजे, आशुतोष ब्रह्मचारी शंकराचार्यांविरुद्ध पुरावे सादर करण्यासाठी प्रयागराजला जाण्यासाठी प्रवास करत होते. शंकराचार्य यांनी उत्तर दिले की जर एकट्याने प्रवास करणाऱ्या कोणावर हल्ला झाला तर त्याला मी नाही तर रेल्वे प्रशासन जबाबदार असेल.

हे देखील वाचा : अविमुक्तेश्वरानंद विरुद्ध केस करणाऱ्या आशुतोष ब्रह्मचारींवर प्राणघातक हल्ला; हत्येचा प्रयत्न

धारदार शस्त्रांनी प्राणघातक हल्ला
आशुतोष ब्रह्मचारी म्हणाले की ते स्वतःच्या वाहनातून साकुमारी पीठातून निघाले आणि गाझियाबादहून रेवा एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये चढले. त्यांनी सांगितले की सकाळी ५ वाजता ट्रेनमध्ये अचानक त्यांच्यावर धारदार शस्त्रांनी हल्ला करण्यात आला. त्यांनी सांगितले की त्यांचे नाक कापण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. लैंगिक अत्याचार प्रकरणात नाक कापणाऱ्या सनातनीसाठी २१ लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते आणि हेच हत्येच्या प्रयत्नाचे कारण होते. त्यांनी प्रयागराजमध्ये एफआयआर दाखल केला आणि तक्रारीत अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद, अरविंद, प्रकाश आणि दिनेश यांची नावे दाखल करण्यात आली आहे.

Published On: Mar 08, 2026 | 03:18 PM

