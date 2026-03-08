भारत बनला ‘अब्जाधीशांचा कारखाना’! दर आठवड्याला एक नवा अब्जाधीश, Hurun रिपोर्टचा दावा

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी पुन्हा महागलं! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार तब्बल 1,50,000 रुपये
आज जगभरात ४,०२० अब्जाधीश आहेत, ज्यात एलोन मस्क ७९२ अब्ज डॉलर्ससह यादीत आघाडीवर आहेत, संपत्तीच्या या शर्यतीत, रिलायन्सचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी पुन्हा एकदा भारत आणि आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून उदयास आले आहेत. गौतम अदानी ७.५ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण संपत्तीसह त्यांच्या मागे दुसऱ्या स्थानावर आहेत. रोशनी नादर मल्होत्रा ३.२ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण संपत्तीसह भारतातील टॉप १० श्रीमंत व्यक्तींमध्ये एकमेव महिला आहेत. दरम्यान, सायरस पूनावाला यांच्या कुटुंबात ४४% ची मोठी वाढ झाली आहे, ज्यामुळे त्यांची संपत्ती ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. आरोग्यसेवा क्षेत्राने सर्वाधिक नवीन अब्जाधीश निर्माण केले आहेत, ज्यात ५३ आहेत. त्यानंतर औद्योगिक उत्पादने आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंचा क्रमांक लागतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ऊर्जा क्षेत्रात फक्त आठ अब्जाधीश आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
भारतीय अब्जाधीशांची सरासरी संपत्ती अंदाजे ३६,५७० कोटी इतकी आहे, जी चिनी अब्जाधीशांच्या सरासरी संपत्तीपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. हे स्पष्टपणे दर्शविते की, भारतात संपत्ती निर्मिती अधिक मोठ्या प्रमाणात आणि व्यापक प्रमाणात होत आहे.
स्वप्नांचे शहर, मुंबईने पुन्हा एकदा केवळ भारताचीच नव्हे तर जगाची ‘पैशाची राजधानी’ म्हणून आपले स्थान सिद्ध केले आहे. या वर्षीं, मुंबईने न्यूयॉर्क (१४) आणि लंडन (९) सारख्या जागतिक वित्तीय केंद्रांना मागे टाकत १५ नवीन अब्जाधीशांची भर घातली. सध्या, मुंबई ९५ अब्जाधीशांचे घर आहे. जरी सध्या शेन्ड्रोन आशियातील अब्जाधीशांची राजधानी म्हणून ओळखली जात असली तरी, मुंबई ज्या वेगाने वाढत आहे, त्या वेगाने, तो दिवस दूर नाही, जेव्हा जगातील प्रत्येक श्रीमंत व्यक्ती या शहरात आपली मुळे शोधणार आहे.