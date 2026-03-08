Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भारत बनला ‘अब्जाधीशांचा कारखाना’! दर आठवड्याला एक नवा अब्जाधीश, Hurun रिपोर्टचा दावा

भारत आता जगातील तिसरा सर्वांत मोठा 'अब्जाधीश केंद्र' बनला आहे. भारतातील अब्जाधीशांची संपत्ती चिनीपेक्षा जास्त असल्याचा रिपोर्टमध्ये मोठा खुलासा झाला आहे. भारत जगातील तिसरे सर्वात मोठे ‘बिलियनेअर हब’ बनले आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 03:20 PM
  • भारताची श्रीमंती झपाट्याने वाढली! 308 अब्जाधीशांसह जगात तिसऱ्या क्रमांकावर
  • मुंबईचा मोठा पराक्रम! न्यूयॉर्क-लंडनलाही मागे टाकत अब्जाधीशांची संख्या वाढली
  • मुकेश अंबानी पुन्हा भारतातील सर्वात श्रीमंत; अदानी दुसऱ्या स्थानावर
भारत आता ‘अब्जाधीशांचा कारखाना’ बनला आहे. हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट २०२६ हे सिद्ध करते. या वर्षी, भारताची संपत्ती इतक्या वेगाने वाढली आहे की, दर आठवड्याला सरासरी एक नवीन चेहरा अब्जाधीशांच्या यादीत सामील झाला आहे. चीन आणि अमेरिकासारख्या दिग्गजांशी स्पर्धा करत, भारत आता जगातील तिसरा सर्वांत मोठा ‘अब्जाधीश केंद्र’ बनला आहे. यावर्षी, भारतीय श्रीमंतांच्या यादीत ५७ नवीन नावे जोडली गेली, त्यामुळे देशातील अब्जाधीशांची एकूण संख्या ३०८ झाली. या अब्जाधीशांची एकत्रित संपत्ती अंदाजे ११२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी पुन्हा महागलं! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार तब्बल 1,50,000 रुपये

आज जगभरात ४,०२० अब्जाधीश आहेत, ज्यात एलोन मस्क ७९२ अब्ज डॉलर्ससह यादीत आघाडीवर आहेत, संपत्तीच्या या शर्यतीत, रिलायन्सचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी पुन्हा एकदा भारत आणि आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून उदयास आले आहेत. गौतम अदानी ७.५ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण संपत्तीसह त्यांच्या मागे दुसऱ्या स्थानावर आहेत. रोशनी नादर मल्होत्रा ३.२ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण संपत्तीसह भारतातील टॉप १० श्रीमंत व्यक्तींमध्ये एकमेव महिला आहेत. दरम्यान, सायरस पूनावाला यांच्या कुटुंबात ४४% ची मोठी वाढ झाली आहे, ज्यामुळे त्यांची संपत्ती ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. आरोग्यसेवा क्षेत्राने सर्वाधिक नवीन अब्जाधीश निर्माण केले आहेत, ज्यात ५३ आहेत. त्यानंतर औद्योगिक उत्पादने आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंचा क्रमांक लागतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ऊर्जा क्षेत्रात फक्त आठ अब्जाधीश आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

भारतीयांची संपत्ती चिनीपेक्षा अधिक

भारतीय अब्जाधीशांची सरासरी संपत्ती अंदाजे ३६,५७० कोटी इतकी आहे, जी चिनी अब्जाधीशांच्या सरासरी संपत्तीपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. हे स्पष्टपणे दर्शविते की, भारतात संपत्ती निर्मिती अधिक मोठ्या प्रमाणात आणि व्यापक प्रमाणात होत आहे.

डिजिटल फसवणूक झाली तरी घाबरू नका! पीडित ग्राहकांना मिळणार नुकसान भरपाई; RBIचा मोठा प्रस्ताव

मुंबईने न्यूयॉर्क, लंडनला टाकले मागे

स्वप्नांचे शहर, मुंबईने पुन्हा एकदा केवळ भारताचीच नव्हे तर जगाची ‘पैशाची राजधानी’ म्हणून आपले स्थान सिद्ध केले आहे. या वर्षीं, मुंबईने न्यूयॉर्क (१४) आणि लंडन (९) सारख्या जागतिक वित्तीय केंद्रांना मागे टाकत १५ नवीन अब्जाधीशांची भर घातली. सध्या, मुंबई ९५ अब्जाधीशांचे घर आहे. जरी सध्या शेन्ड्रोन आशियातील अब्जाधीशांची राजधानी म्हणून ओळखली जात असली तरी, मुंबई ज्या वेगाने वाढत आहे, त्या वेगाने, तो दिवस दूर नाही, जेव्हा जगातील प्रत्येक श्रीमंत व्यक्ती या शहरात आपली मुळे शोधणार आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Hurun global rich list 2026 india becomes the worlds third largest billionaire hub

Published On: Mar 08, 2026 | 03:20 PM

