कोबीची भाजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर नाश्त्यात बनवा कुरकुरीत कोबीचे धिरडे, चवीला लागतील भारी

सकाळच्या नाश्त्यात लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं वेगवेगळे चटकदार आणि खमंग पदार्थ खाण्यास हवे असतात. नाश्त्यात नेहमीच कांदापोहे, उपमा, शिरा, पराठा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही झटपट कोबीचे धिरडे बनवू शकता. यापूर्वी तुम्ही मुगाच्या डाळीचे किंवा इतर डाळींपासून बनवलेले धिरडे खाल्ले असेल पण कोबीच्या भाजीपासून बनवलेले धिरडं सुद्धा चवीला अतिशय सुंदर लागते. कायमच कोबीची भाजी खाऊन सगळ्यांच कंटाळा येतो तर काही कोबीची भाजी पाहिल्यानंतर नाक मुरडतात. कोबीच्या भाजीला येणाऱ्या उर्ग्स वासामुळे भाजी खाण्याचा कंटाळा केला जातो. पण ही भाजी आरोग्यासाठी खूप जास्त पौष्टिक आहे. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात तुम्ही कोबीच्या भाजीपासून धिरडं बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
