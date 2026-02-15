आठवडाभरात होईल रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात! नियमित खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ, शरीराला होतील भरमसाट फायदे

मधुमेह होण्याची कारणे?
जगभरात मधुमेहासारख्या गंभीर आजाराने अनेक लोक त्रस्त आहेत. रक्तातील साखर वाढल्यानंतर शरीरात असंख्य बदल दिसून येतात. पण या बदलांकडे व्यवस्थित ल;लक्ष दिले जात नाही. मधुमेह झाल्यानंतर रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढत जाते. अशावेळी आहाराकडे व्यवस्थित लक्ष देणे फार गरजेचे आहे. दैनंदिन आहारात कमी ग्लायसेमिक आणि फायबरयुक्त पदार्थांचा समावेश केल्यास रक्तातील साखर नियंत्रणात राहील. पण अनेकांना सतत गोड पदार्थ किंवा कोणत्याही वेळी जेवण्याची सवय असते. याच चुकीच्या सवयी शरीराचे गंभीर नुकसान करतात. त्यामुळे दैनंदिन आहारात सहज पचन होणाऱ्या पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. रक्तात वाढलेल्या साखरेमुळे डोळ्यांची दृष्टी कमजोर होणे, अचानक चक्कर येणे, अंगाला खाज येणे, जखमा लवकर बऱ्या न होणे यांसारखी गंभीर लक्षणे दिसू लागतात. शरीरात दिसणाऱ्या या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करणे आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोणत्या पदार्थांचे सेवन करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)
रक्तात वाढलेल्या साखरेमुळे आरोग्यासंबंधित अनेक गंभीर आजार उद्भवतात. काहीवेळा जखमा झाल्यानंतर त्या बऱ्या न झाल्यास शरीरातील अवयव काढून टाकावे लागतात. त्यामुळे रक्तात वाढलेली साखर नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे. आहारात नियमित भेंडीची भाजी खाल्ल्यास साखर नियंत्रणात राहील. भेंडीच्या भाजीमध्ये असलेले विरघळणारे फायबर आतड्यांमध्ये साखरेचे शोषण कमी करते. यासोबतच पालेभाज्या आणि इतर भाज्यांचे सेवन करावे.
देशातील प्रत्येक व्यक्ती आता अॅव्होकॅडोचे सेवन करू लागली आहे. या पदार्थाला स्वतःची अशी वेगळी चव नसते. त्यामुळे अॅव्होकॅडो पासून पदार्थ बनवताना त्यात कांदा, टोमॅटो आणि इतर मसाल्यांचा वापर योग्य प्रमाणात करावा. यामुळे अॅव्होकॅडोची चव वाढते. अॅव्होकॅडोमध्ये निरोगी चरबी आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असते. रक्तातील साखरेच्या जलद वाढीस प्रतिबंध करण्यासाठी अॅव्होकॅडो खाण्याचा सल्ला दिला जातो. सॅलड, स्मूदी किंवा नाश्त तुम्ही वेगवेगळे पदार्थ बनवून खाऊ शकता.
थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात मशरूम उपलब्ध असतात. मशरूममध्ये कॅलरीज आणि कार्बोहायड्रेट्स कमी आढळून येतात. यासोबतच मी,मशरूमध्ये फायबर, प्रथिने आणि अँटिऑक्सिडंट्स इतर अनेक घटक आढळून येतात. मशरूममध्ये असलेले घटक रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवतात आणि आरोग्य सुधारतात. मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी मशरूमपासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवून खावेत.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.