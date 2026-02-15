Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Blood Sugar Levels Will Be Under Control Within A Week Eat These Nutritious Foods Regularly The Body Will Get Immense Benefits

आठवडाभरात होईल रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात! नियमित खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ, शरीराला होतील भरमसाट फायदे

रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढल्यानंतर आहारात फायबर असलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. हे पदार्थ शरीरासाठी खूप जास्त प्रभावी ठरतात. चला तर जाणून घेऊया रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपाय.

Updated On: Feb 15, 2026 | 01:19 PM
आठवडाभरात होईल रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात! नियमित खा 'हे' पौष्टिक पदार्थ, शरीराला होतील भरमसाट फायदे

आठवडाभरात होईल रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात! नियमित खा 'हे' पौष्टिक पदार्थ, शरीराला होतील भरमसाट फायदे

Follow Us:
Follow Us:

मधुमेह होण्याची कारणे?
रक्तात साखर वाढल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?
मधुमेह नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काय खावे?

जगभरात मधुमेहासारख्या गंभीर आजाराने अनेक लोक त्रस्त आहेत. रक्तातील साखर वाढल्यानंतर शरीरात असंख्य बदल दिसून येतात. पण या बदलांकडे व्यवस्थित ल;लक्ष दिले जात नाही. मधुमेह झाल्यानंतर रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढत जाते. अशावेळी आहाराकडे व्यवस्थित लक्ष देणे फार गरजेचे आहे. दैनंदिन आहारात कमी ग्लायसेमिक आणि फायबरयुक्त पदार्थांचा समावेश केल्यास रक्तातील साखर नियंत्रणात राहील. पण अनेकांना सतत गोड पदार्थ किंवा कोणत्याही वेळी जेवण्याची सवय असते. याच चुकीच्या सवयी शरीराचे गंभीर नुकसान करतात. त्यामुळे दैनंदिन आहारात सहज पचन होणाऱ्या पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. रक्तात वाढलेल्या साखरेमुळे डोळ्यांची दृष्टी कमजोर होणे, अचानक चक्कर येणे, अंगाला खाज येणे, जखमा लवकर बऱ्या न होणे यांसारखी गंभीर लक्षणे दिसू लागतात. शरीरात दिसणाऱ्या या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करणे आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोणत्या पदार्थांचे सेवन करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)

Health Care Tips : गरम की थंड? सकाळी रिकाम्या पोटी कोणतं पाणी प्यावं? ‘ही’ योग्य निवड तुमचं आरोग्य सुधारू शकते

मधुमेहासाठी भेंडी प्रभावी:

रक्तात वाढलेल्या साखरेमुळे आरोग्यासंबंधित अनेक गंभीर आजार उद्भवतात. काहीवेळा जखमा झाल्यानंतर त्या बऱ्या न झाल्यास शरीरातील अवयव काढून टाकावे लागतात. त्यामुळे रक्तात वाढलेली साखर नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे. आहारात नियमित भेंडीची भाजी खाल्ल्यास साखर नियंत्रणात राहील. भेंडीच्या भाजीमध्ये असलेले विरघळणारे फायबर आतड्यांमध्ये साखरेचे शोषण कमी करते. यासोबतच पालेभाज्या आणि इतर भाज्यांचे सेवन करावे.

अ‍ॅव्होकॅडो:

देशातील प्रत्येक व्यक्ती आता अ‍ॅव्होकॅडोचे सेवन करू लागली आहे. या पदार्थाला स्वतःची अशी वेगळी चव नसते. त्यामुळे अ‍ॅव्होकॅडो पासून पदार्थ बनवताना त्यात कांदा, टोमॅटो आणि इतर मसाल्यांचा वापर योग्य प्रमाणात करावा. यामुळे अ‍ॅव्होकॅडोची चव वाढते. अ‍ॅव्होकॅडोमध्ये निरोगी चरबी आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असते. रक्तातील साखरेच्या जलद वाढीस प्रतिबंध करण्यासाठी अ‍ॅव्होकॅडो खाण्याचा सल्ला दिला जातो. सॅलड, स्मूदी किंवा नाश्त तुम्ही वेगवेगळे पदार्थ बनवून खाऊ शकता.

फुफ्फुसातील श्लेष्म वाढला की संरक्षण कमी होते! IIT मुंबईच्या संशोधनातून उलगडला ‘म्युकस पॅराडॉक्स’

मशरूम:

थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात मशरूम उपलब्ध असतात. मशरूममध्ये कॅलरीज आणि कार्बोहायड्रेट्स कमी आढळून येतात. यासोबतच मी,मशरूमध्ये फायबर, प्रथिने आणि अँटिऑक्सिडंट्स इतर अनेक घटक आढळून येतात. मशरूममध्ये असलेले घटक रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवतात आणि आरोग्य सुधारतात. मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी मशरूमपासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवून खावेत.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Blood sugar levels will be under control within a week eat these nutritious foods regularly the body will get immense benefits

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 01:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hypertension म्हणजे काय? वाढत्या उच्च रक्तदाबाचा शरीरावर कशा प्रकारे परिणाम होतो, जाणून घ्या सविस्तर
1

Hypertension म्हणजे काय? वाढत्या उच्च रक्तदाबाचा शरीरावर कशा प्रकारे परिणाम होतो, जाणून घ्या सविस्तर

मेंदू आणि रक्‍तातील ग्लुकोजचा संबंध? अल्झायमर, Diabetes आणि CGM यांच्‍यामधील समान दुवा, तज्ज्ञांचा खुलासा
2

मेंदू आणि रक्‍तातील ग्लुकोजचा संबंध? अल्झायमर, Diabetes आणि CGM यांच्‍यामधील समान दुवा, तज्ज्ञांचा खुलासा

मधुमेह रुग्णांनी व्हा सावध! फक्त गोड पदार्थच नाही तर ‘हे’ खारट पदार्थही वाढतात साखरेची पातळी… डॉक्टरांनी दिलाय सल्ला
3

मधुमेह रुग्णांनी व्हा सावध! फक्त गोड पदार्थच नाही तर ‘हे’ खारट पदार्थही वाढतात साखरेची पातळी… डॉक्टरांनी दिलाय सल्ला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आठवडाभरात होईल रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात! नियमित खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ, शरीराला होतील भरमसाट फायदे

आठवडाभरात होईल रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात! नियमित खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ, शरीराला होतील भरमसाट फायदे

Feb 15, 2026 | 01:19 PM
West Bengal Crime: तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्त्याचा खून! मृतदेहाचे तुकडे करून कालव्यात फेकले; कारण काय?

West Bengal Crime: तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्त्याचा खून! मृतदेहाचे तुकडे करून कालव्यात फेकले; कारण काय?

Feb 15, 2026 | 01:13 PM
NCP Merger Updates: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेला पूर्णविराम? दोन्ही पक्षांकडून चर्चा बंद करण्याचे संकेत

NCP Merger Updates: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेला पूर्णविराम? दोन्ही पक्षांकडून चर्चा बंद करण्याचे संकेत

Feb 15, 2026 | 01:11 PM
IND vs PAK : IND vs PAK : भारत पाकिस्तान सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणत्या संघाला मिळणार सुपर 8 चे तिकीट! आयसीसीचे नियम काय?

IND vs PAK : IND vs PAK : भारत पाकिस्तान सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणत्या संघाला मिळणार सुपर 8 चे तिकीट! आयसीसीचे नियम काय?

Feb 15, 2026 | 01:10 PM
टिपू सुलतान हा पाकिस्तानचा नायक तर क्रिकेटचा सामना कशाला? खासदार संजय राऊतांची मॅचवरुन राजकीय टीका  

टिपू सुलतान हा पाकिस्तानचा नायक तर क्रिकेटचा सामना कशाला? खासदार संजय राऊतांची मॅचवरुन राजकीय टीका  

Feb 15, 2026 | 01:09 PM
तमन्ना भाटियासोबतच्या ब्रेकअपनंतर पुन्हा प्रेमात पडला Vijay Verma? व्हॅलेंटाइन डे पोस्टने वेधले लक्ष

तमन्ना भाटियासोबतच्या ब्रेकअपनंतर पुन्हा प्रेमात पडला Vijay Verma? व्हॅलेंटाइन डे पोस्टने वेधले लक्ष

Feb 15, 2026 | 01:03 PM
Vastu Tips: पायऱ्यांखाली ठेवा या वस्तू, घरात राहील सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा

Vastu Tips: पायऱ्यांखाली ठेवा या वस्तू, घरात राहील सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा

Feb 15, 2026 | 12:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Feb 14, 2026 | 06:49 PM
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM