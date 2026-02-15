Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs PAK : IND vs PAK : भारत पाकिस्तान सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणत्या संघाला मिळणार सुपर 8 चे तिकीट! आयसीसीचे नियम काय?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील एक हाय-व्होल्टेज विश्वचषक सामना कोलंबोच्या मैदानावर खेळवला जाईल. आतापर्यत श्रीलंकेमध्ये एकही सामना रद्द झाला नाही पण आज पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. 

Updated On: Feb 15, 2026 | 01:13 PM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

T20 World Cup 2026 India vs Pakistan : भारत विरूद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना सुरू व्हायला काही तास शिल्लक राहिले आहेत. भारताच्या संघाचा मागील काही वर्षापासून आंतरराष्ट्रिय क्रिकेटमध्ये दबदबा पाहायला मिळाला आहे. १५ फेब्रुवारी रोजी, ज्या सामन्याची सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत होते तो सामना टी२० विश्वचषकात खेळला जाईल. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील एक हाय-व्होल्टेज विश्वचषक सामना कोलंबोच्या मैदानावर खेळवला जाईल. आतापर्यत श्रीलंकेमध्ये एकही सामना रद्द झाला नाही पण आज पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. 

पाकिस्तानकडून झालेल्या सर्व नाट्यमय घडामोडींनंतर, अखेर या सामन्याला हिरवा कंदील मिळाला आहे, परंतु आता सामन्यावर पावसाचे ढग दाटून आले आहेत. श्रीलंकेच्या हवामान खात्याने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, १५ फेब्रुवारी रोजी दुपारनंतर हवामान बदलेल आणि पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. परिणामी, चाहते अधिकच चिंतेत पडत आहेत. जर हा सामना झाला नाही तर याचा पॉइंट टेबलवर काय परिणाम होईल आणि आयसीसीचे नियम काय म्हणतात ते आपण समजावून सांगूया.

पावसाची शक्यता किती आहे?

कोलंबोमधील हवामान अंदाजानुसार, पावसाची शक्यता जास्त आहे. श्रीलंकेच्या हवामान विभागाने सांगितले आहे की दुपारी २ वाजेपर्यंत हवामान स्वच्छ राहील, परंतु त्यानंतर कोलंबोवर ढगांची चादर पसरण्यास सुरुवात होईल. १५ फेब्रुवारीच्या सुमारास आग्नेय बंगालच्या उपसागरावर कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे हवामानात अचानक बदल होऊ शकतो. १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये पावसाची ९३ टक्के शक्यता आहे, परंतु रात्री ८ वाजल्यानंतर हवामान पुन्हा स्वच्छ होऊ शकते.

जर कोलंबोमधील सामना पावसामुळे रद्द झाला तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी १ गुणावर समाधान मानावे लागेल. आयसीसीने ग्रुप स्टेज सामन्यांसाठी राखीव दिवस निश्चित केलेला नाही. अशा परिस्थितीत, भारत आणि पाकिस्तान दोघांचेही तीन सामन्यांतून प्रत्येकी ५ गुण असतील. चांगल्या नेट रन रेटमुळे टीम इंडिया पहिल्या स्थानावर राहील, तर पाकिस्तानला दुसऱ्या स्थानावर राहावे लागेल. टीम इंडियाचा पुढील सामना नेदरलँड्सविरुद्ध आहे, तर पाकिस्तान नामिबियाशी खेळेल. त्यामुळे, दोन्ही संघांना आपापले सामने जिंकून सुपर ८ मध्ये आपले स्थान निश्चित करावे लागेल.

Published On: Feb 15, 2026 | 01:10 PM

