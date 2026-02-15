Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • After His Breakup With Tamannaah Bhatia Has Vijay Varma Found Love Again His Valentines Day Post Grabs Attention

तमन्ना भाटियासोबतच्या ब्रेकअपनंतर पुन्हा प्रेमात पडला Vijay Verma? व्हॅलेंटाइन डे पोस्टने वेधले लक्ष

व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी विजय वर्माने एक स्टोरी शेअर केली होती ज्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आले आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 01:03 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

विजय वर्मा च्या व्हॅलेंटाईन डे स्टोरीने इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला आहे. लोकांना वाटले होते की तमन्ना भाटियासोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर ते एका नवीन नात्यात आहेत आणि अभिनेत्याने ते सोशल मीडियावर अधिकृतपणे जाहीर केले होते, पण नाही, यात एक वेगळाच ट्विस्ट आहे. १४ फेब्रुवारी रोजी विजयने एक इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड केली ज्याने लगेचच सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. फोटोमध्ये, तो एका महिलेचा हात धरून होता. पण, तिचा चेहरा जाणूनबुजून फ्रेमवरून लपवण्यात आला होता.

तमन्ना भाटियासोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर काही महिन्यांनी विजय वर्माने व्हॅलेंटाईन डे ला एक रोमँटिक फोटो शेअर केला. त्याने कॅप्शन देऊन त्यांच्या प्रेमाबद्दलच्या अफवांना बळकटी दिली. त्याने लिहिले, “माझ्या कायमच्या व्हॅलेंटाईन डेच्या शुभेच्छा”, त्यानंतर लाल हृदय आणि इंद्रधनुष्य इमोजी. प्रकरण अधिक मनोरंजक बनवण्यासाठी, त्याने @khushi_ahuja या इंस्टाग्राम हँडलला टॅग केले, ज्याने चाहत्यांना पूर्ण तपास मोडमध्ये पाठवले.

विजय वर्माच्या व्हॅलेंटाईन डेच्या फोटोवर सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी लगेचच प्रतिक्रिया दिल्या. अनेकांना असे वाटले की अभिनेता तमन्ना भाटियासोबतच्या ब्रेकअपनंतर पुढे गेला आहे आणि तो एका नवीन प्रेमसंबंधासह सार्वजनिकरित्या जाण्यास तयार आहे, परंतु सुरुवात होताच हे रहस्य उलगडले. टॅग केलेल्या अकाउंटवर बारकाईने नजर टाकली असता ते खरे प्रोफाइल नव्हते. त्याऐवजी, ते रैंडमली तयार केलेले अकाउंट असल्याचे दिसून आले, जे एका मोठ्या प्रँकचा भाग असल्याचे दिसून आले. हे स्पष्ट झाले की व्हॅलेंटाईन डे टीज फक्त एक प्रँक होती.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

थिएटरमध्ये प्रदर्शित होताच वादाच्या भोवऱ्यात Shahid Kapoorचा चित्रपट; BookMyShow ने उचललं मोठे पाऊल
२०२२ मध्ये ‘लस्ट स्टोरीज २’ मध्ये एकत्र काम केल्यानंतर विजय आणि तमन्ना पहिल्यांदा एकमेकांच्या संपर्कात आले. काही काळ डेटिंगच्या अफवा पसरल्या होत्या, परंतु २०२३ मध्ये दोघांनी सार्वजनिकरित्या त्यांच्या नात्याची कबुली दिली आणि वारंवार कार्यक्रमांमध्ये एकत्र दिसू लागले आणि त्यांच्या नात्याची झलक ऑनलाइन शेअर करू लागले. या वर्षाच्या सुरुवातीला, असे वृत्त आले होते की दोघे दोन वर्षांहून अधिक काळ एकत्र राहिल्यानंतर वेगळे झाले आहेत. तथापि, विजय आणि तमन्ना यांनी ब्रेकअपच्या अफवांना अधिकृतपणे उत्तर दिले आहे. त्यांच्या वेगळेपणाच्या अफवा असूनही, दोघे अजूनही इंस्टाग्रामवर एकमेकांना फॉलो करतात आणि त्यांच्या प्रोफाइलवर फोटो शेअर करत राहतात.

O’Romeo ची धडाकेबाज एन्ट्री! Border 2 आणि Mardaani 3 च्या कमाईला ब्रेक; व्हॅलेंटाईनला Shahid Kapoor ची बॉक्स ऑफिसवर कमाल

Web Title: After his breakup with tamannaah bhatia has vijay varma found love again his valentines day post grabs attention

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 01:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

थिएटरमध्ये प्रदर्शित होताच वादाच्या भोवऱ्यात Shahid Kapoorचा चित्रपट; BookMyShow ने उचललं मोठे पाऊल
1

थिएटरमध्ये प्रदर्शित होताच वादाच्या भोवऱ्यात Shahid Kapoorचा चित्रपट; BookMyShow ने उचललं मोठे पाऊल

Bhumi Pednekar आणि Randeep Hooda यांचं नेमकं नातं काय? अभिनेत्रीने उघड केला मोठा खुलासा
2

Bhumi Pednekar आणि Randeep Hooda यांचं नेमकं नातं काय? अभिनेत्रीने उघड केला मोठा खुलासा

रणवीर सिंहनंतर आता Himanshi Khuranaला जीवे मारण्याची धमकी, लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने केली १० कोटींची मागणी
3

रणवीर सिंहनंतर आता Himanshi Khuranaला जीवे मारण्याची धमकी, लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने केली १० कोटींची मागणी

“नशिबानेच केले आहे…”, लग्न न करताच अभिनेता झाला वडील, कुटुंबाची परवानगी नव्हती तरीही सरोगसी…
4

“नशिबानेच केले आहे…”, लग्न न करताच अभिनेता झाला वडील, कुटुंबाची परवानगी नव्हती तरीही सरोगसी…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तमन्ना भाटियासोबतच्या ब्रेकअपनंतर पुन्हा प्रेमात पडला Vijay Verma? व्हॅलेंटाइन डे पोस्टने वेधले लक्ष

तमन्ना भाटियासोबतच्या ब्रेकअपनंतर पुन्हा प्रेमात पडला Vijay Verma? व्हॅलेंटाइन डे पोस्टने वेधले लक्ष

Feb 15, 2026 | 01:03 PM
Vastu Tips: पायऱ्यांखाली ठेवा या वस्तू, घरात राहील सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा

Vastu Tips: पायऱ्यांखाली ठेवा या वस्तू, घरात राहील सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा

Feb 15, 2026 | 12:57 PM
भारत स्टार्टअप्सची ‘महासत्ता’! केंद्र सरकारने दिली १०,००० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी, नव्या कल्पनांना मिळणार पंख

भारत स्टार्टअप्सची ‘महासत्ता’! केंद्र सरकारने दिली १०,००० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी, नव्या कल्पनांना मिळणार पंख

Feb 15, 2026 | 12:54 PM
‘बॉलीवूडमधील सगळ्यात वाईट नट, त्याला धड…,’ प्रशांत नारायणन यांनी ‘या’ लोकप्रिय अभिनेत्यावर केली टीका

‘बॉलीवूडमधील सगळ्यात वाईट नट, त्याला धड…,’ प्रशांत नारायणन यांनी ‘या’ लोकप्रिय अभिनेत्यावर केली टीका

Feb 15, 2026 | 12:44 PM
बदलत्या हवामानामुळे जनावरांमध्ये आजार वाढले, दूध उत्पादनात घट; शेतकऱ्यांवर उपचार खर्चाचा भार

बदलत्या हवामानामुळे जनावरांमध्ये आजार वाढले, दूध उत्पादनात घट; शेतकऱ्यांवर उपचार खर्चाचा भार

Feb 15, 2026 | 12:43 PM
अखेर ट्रम्पतात्याचा विजय! भारताची रशियाकडून तेल खरेदी बंद? रिलायन्सला Venezuela तून थेट खरेदीची मंजूरी

अखेर ट्रम्पतात्याचा विजय! भारताची रशियाकडून तेल खरेदी बंद? रिलायन्सला Venezuela तून थेट खरेदीची मंजूरी

Feb 15, 2026 | 12:41 PM
IMD Weather Update: छात्र्या काढून ठेवा! देशातील ११ राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा; तर उत्तर भारतात पुन्हा थंडीचा जोर वाढणार

IMD Weather Update: छात्र्या काढून ठेवा! देशातील ११ राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा; तर उत्तर भारतात पुन्हा थंडीचा जोर वाढणार

Feb 15, 2026 | 12:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Feb 14, 2026 | 06:49 PM
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM