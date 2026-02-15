तमन्ना भाटियासोबतच्या ब्रेकअपनंतर पुन्हा प्रेमात पडला Vijay Verma? व्हॅलेंटाइन डे पोस्टने वेधले लक्ष

विजय वर्मा च्या व्हॅलेंटाईन डे स्टोरीने इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला आहे. लोकांना वाटले होते की तमन्ना भाटियासोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर ते एका नवीन नात्यात आहेत आणि अभिनेत्याने ते सोशल मीडियावर अधिकृतपणे जाहीर केले होते, पण नाही, यात एक वेगळाच ट्विस्ट आहे. १४ फेब्रुवारी रोजी विजयने एक इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड केली ज्याने लगेचच सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. फोटोमध्ये, तो एका महिलेचा हात धरून होता. पण, तिचा चेहरा जाणूनबुजून फ्रेमवरून लपवण्यात आला होता.
तमन्ना भाटियासोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर काही महिन्यांनी विजय वर्माने व्हॅलेंटाईन डे ला एक रोमँटिक फोटो शेअर केला. त्याने कॅप्शन देऊन त्यांच्या प्रेमाबद्दलच्या अफवांना बळकटी दिली. त्याने लिहिले, “माझ्या कायमच्या व्हॅलेंटाईन डेच्या शुभेच्छा”, त्यानंतर लाल हृदय आणि इंद्रधनुष्य इमोजी. प्रकरण अधिक मनोरंजक बनवण्यासाठी, त्याने @khushi_ahuja या इंस्टाग्राम हँडलला टॅग केले, ज्याने चाहत्यांना पूर्ण तपास मोडमध्ये पाठवले.
विजय वर्माच्या व्हॅलेंटाईन डेच्या फोटोवर सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी लगेचच प्रतिक्रिया दिल्या. अनेकांना असे वाटले की अभिनेता तमन्ना भाटियासोबतच्या ब्रेकअपनंतर पुढे गेला आहे आणि तो एका नवीन प्रेमसंबंधासह सार्वजनिकरित्या जाण्यास तयार आहे, परंतु सुरुवात होताच हे रहस्य उलगडले. टॅग केलेल्या अकाउंटवर बारकाईने नजर टाकली असता ते खरे प्रोफाइल नव्हते. त्याऐवजी, ते रैंडमली तयार केलेले अकाउंट असल्याचे दिसून आले, जे एका मोठ्या प्रँकचा भाग असल्याचे दिसून आले. हे स्पष्ट झाले की व्हॅलेंटाईन डे टीज फक्त एक प्रँक होती.
२०२२ मध्ये ‘लस्ट स्टोरीज २’ मध्ये एकत्र काम केल्यानंतर विजय आणि तमन्ना पहिल्यांदा एकमेकांच्या संपर्कात आले. काही काळ डेटिंगच्या अफवा पसरल्या होत्या, परंतु २०२३ मध्ये दोघांनी सार्वजनिकरित्या त्यांच्या नात्याची कबुली दिली आणि वारंवार कार्यक्रमांमध्ये एकत्र दिसू लागले आणि त्यांच्या नात्याची झलक ऑनलाइन शेअर करू लागले. या वर्षाच्या सुरुवातीला, असे वृत्त आले होते की दोघे दोन वर्षांहून अधिक काळ एकत्र राहिल्यानंतर वेगळे झाले आहेत. तथापि, विजय आणि तमन्ना यांनी ब्रेकअपच्या अफवांना अधिकृतपणे उत्तर दिले आहे. त्यांच्या वेगळेपणाच्या अफवा असूनही, दोघे अजूनही इंस्टाग्रामवर एकमेकांना फॉलो करतात आणि त्यांच्या प्रोफाइलवर फोटो शेअर करत राहतात.
