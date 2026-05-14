10 हजारांच्या बजेटमध्ये घेऊ शकता रॉयल सफर! फिरून या असे देश जिथे भारतीय रुपयाला आहे बक्कळ किंमत…

परदेश फिरण्याचं स्वप्न अनेकांचं असतं, पण बजेटमुळे ते अनेकदा अपूर्ण राहतं. मात्र जगात काही असे देश आहेत जिथे भारतीय रुपयाची किंमत जास्त असल्याने कमी खर्चातही शानदार इंटरनॅशनल ट्रिपचा आनंद घेता येतो.

Updated On: May 14, 2026 | 09:15 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

कमी बजेटमध्ये परदेश फिरायचं असेल तर लाओस, व्हिएतनाम आणि कंबोडिया हे उत्तम पर्याय ठरू शकतात.
या देशांमध्ये भारतीय रुपयाची किंमत जास्त असल्यामुळे हॉटेल, जेवण आणि ट्रॅव्हल स्वस्त पडते.
सुंदर निसर्ग, स्थानिक संस्कृती, स्ट्रीट फूड आणि ऐतिहासिक ठिकाणांचा कमी खर्चात आनंद घेता येतो.

विदेश फिरण्यात स्वप्न तर प्रत्येकाचं असतं. पण आपलं हे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी चांगल्या बजेटचीही गरज भासते. पैशांच्या या कमतरतेमुळे परदेश फिरण्यासाठी अनेकांची इच्छा अपुरी राहते. तुम्हीही बजेट नसल्याने जर तुम्ही इंटरनॅशनल ट्रिपची प्लॅनिंग कॅन्सल करत असाल तर आजची बातमी तुमच्या कामाची ठरणार आहे.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, जगात असे काही देश आहेत जिथे भारतीय रुपयाची किंमत खूप जास्त आहे. याचाच अर्थ आपला 1 रुपया देशील या देशांमध्ये खूप किमतीचा ठरतो. हेच कारण आहे की कमी किंमतीत आणि कमी बजेटमध्ये तुम्ही आरामात या देशांची सफर करू शकता आणि आपले परदेश जाण्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकता. इथे तुम्हाला स्वस्त हॉटेल्स, पारंपारिक मार्केट, सुंदर ठिकाणे आणि लोकल संस्कृती जणू. घेण्याचा चांगला अनुभव मिळेल. कमी पैशात इंटरनॅशनल ट्रिप पूर्ण करायची असेल तर खाली दिलेले काही पर्याय तुमच्यासाठी उत्तम आहेत.

लाओस

दक्षिण-पूर्व आशियातील सर्वात लहान पण अत्यंत सुंदर असा देश म्हणजे लाओस. इथे भारतीय रुपयाला बक्कळ किंमत आहे ज्यामुळे कमी पैशात अनेक गोष्टींचा अनुभव इथे घेता येईल. इथे पर्यटकांना शांत वातावरण, नैसर्गिक डोंगर, नद्या, पारंपारिक खाद्यसंस्कृती आणि स्वस्त हॉटेल्सची मजा घेता येईल.

अंदाजे खर्च 

  • हॉटेल : 700-1000 रुपये
  • लोकल फूड : 50-200 रुपये
  • स्कूटर रेंट: 500 रुपये
फिरण्यासाठीचे ठिकाण 
  • लुआंग प्रबांग
  • कुआंग सी वॉटरफॉल
  • मेकांग नदी क्रूज
  • फार कमी पैशांग तुम्ही इथे कॅफे आणि स्पाचीही मजा घेऊ शकता.
व्हिएतनाम 

भीसौंदर्य आणि कमी खर्चाचा परफेक्ट कॉम्बो म्हणणे व्हिएतनाम. भारतीय पर्यटकांमध्ये आजकाल हे ठिकाण फार लोकप्रिय होत चालले आहे. इथे कमी पैशात फिरता येत आणि अनेक लोकल चवदार पदार्थांचा आनंद घेता येतो. इथे ट्रान्सपोर्टचा खर्च देखील फार कमी आहे. तुम्ही इथे स्ट्रीट फूड, नैसर्गिक सुंदरतेने भरलेली ठिकाणे, नाइट मार्केट आणि कॅफे कल्चरचा आनंद लुटू शकता.

अंदाजे खर्च 

  • हॉटेल: 500-1000 रुपये
  • जेवण: 150-300 रुपये
  • लोकल ट्रॅव्हल: 50-200 रुपये
फिरण्यासाठीची ठिकाणे 
  • हो ची मिन्ह सिटी
  • हालोंग बे
  • इथे लग्झरी क्रूज आणि चांगला हॉटेल्सचा आनंद घेता येतो.
कंबोडिया

जर तुम्हाला इतिहाद, मंदिर आणि शांत वातावरणाचा अनुभव घ्यायचा असेल तर कंबोडिया तुमच्यासाठी एक परफेक्ट पर्याय ठरू शकतो. इथे भारतीय रुपयाला खूप जास्त किंमत आहे ज्यामुळे भारतीय फार आरामात कमी पैशात इथे ट्रॅव्हल करू शकतात. इथे जगतील सर्वात फेमस अंगकोर वाट मंदिर पाहायला मिळतो. याचबरोबर बीच आणि कमी पैशात लग्झरी हॉटेल्सचीही मजा इथे घेता येते.

अंदाजे खर्च 

  • हॉटेल: 800-1500 रुपये
  • जेवण: 150-350 रुपये
  • लोकल ट्रांसपोर्ट: 100-300 रुपये
फिरण्यासाठी ठिकाणे 
  • सिएम रीप
  • नोम पेन्ह
  • कोह रोंग आयलँड

Published On: May 14, 2026 | 09:15 AM

