Fat Prison : चीनमधील अनोखं जेल जिथे गुन्हेगार नाही तर लठ्ठ व्यक्तींना केलं जातं बंदिस्त

फिरणं तर फक्त एक कारण मूळ उद्देश तर आहे खाणं; वेगाने वाढत चाललेलं Snack Tourism नक्की आहे तरी काय?
जेलचे नियम आहेत कडक
चीनचा हा जेल काही सरकारकडून निर्मित नसून हा प्रायव्हेट वेट लॉस बूट कॅम्प्स किंवा स्लिमिंग सेंटर आहे. येथे ओव्हरवेट किंवा ओबिस लोक स्वतः पैसे भरून प्रवेश घेतात. सोशल मीडियावर याला ‘चायनीज पेंट प्रिजन’ नाव मिळाले आहे. याचे कारण येथील कठोर दिनक्रम आहे. एकदा तुरुंगात गेल्यावर तेथून बाहेर पडता येत नाही. फोनचा स्नैकिंग आणि केवळ रिगरस एक्सरसाइडज, लोक येथे रॅपिड वेट लॉससाठी येतात आणि स्वतःची ट्रान्सफॉर्मेशन जनीं शेअर करतात. चीनमध्ये स्थूलत्व मोठी समस्या ठरली आहे. तेथील टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रौढ ओव्हरवेट किंवा ओबिस आहेत. यामुळे मुलेही प्रभावित होत आहेत.
भारतातील एक असे मंदिर जिथे आजही देव आहे जिवंत; 150 पायऱ्यांनंतर होते देवाचे दर्शन
बाहेरचा संपर्कही केला जातो बंद
अनेक खासकरून मुलांसाठी आहेत, जेथे मिलिट्री स्टाइल प्रशिक्षण दिले जाते. सरकारने देखील तीन वर्षांचे ओबेसिटी कमी करण्यासाठी अभियान हाती घेतले आहे. अशा स्थितीत वेट लॉस पॅम्प्स पूर्ण देशात सुरू झाले आहेत. चेंगदू, बीजिंग इत्यादी शहरांमध्ये अनेक कैम्प सुरू होत आहेत. पॅम्पमध्ये दिवसाची सुरुवात एक्सरसाइजने होते, मग लो कॅलरीयुक्त आहार, वेट चेक आणि मग प्रशिक्षण दिले जाते. अनेक पैम्प्समध्ये ४-८ तासांचा एक्सरसाइडज, डेली वेटिंग, स्नैकिंवर सर्व्हिलान्स देखील केले जाते. यादरम्यान बाहेर संपर्क कमी ठेवला जातो, कारण लोक घरात डायट नियंत्रित करु शकत नाही.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.