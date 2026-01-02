Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • China Fat Prison Where Not Criminals But Fatty People Are Imprisoned Travel News In Marathi

Fat Prison : चीनमधील अनोखं जेल जिथे गुन्हेगार नाही तर लठ्ठ व्यक्तींना केलं जातं बंदिस्त

सोशल मीडियावर चीनमधील तथाकथित ‘फॅट प्रिजन’ सध्या जोरदार चर्चेत आहे. वजन कमी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या खास वेट-लॉस कॅम्प्समध्ये लोक स्वतःहून प्रवेश घेत असून, कडक नियमांमुळे हे ठिकाण तुरुंगासारखे वाटते.

Updated On: Jan 02, 2026 | 12:22 PM
Fat Prison : चीनमधील अनोखं जेल जिथे गुन्हेगार नाही तर लठ्ठ व्यक्तींना केलं जातं बंदिस्त

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • दिवसाला 4 ते 8 तास व्यायाम, तीन वेळा संतुलित आहार आणि दररोज वजन तपासणी अनिवार्य.
  • फोन वापर, बाहेर जाणे आणि घरच्यांशी संपर्कावर मर्यादा; पूर्ण लक्ष फक्त वजन कमी करण्यावर.
  • हे सरकारी तुरुंग नसून खासगी स्लिमिंग सेंटर्स असून, रॅपिड ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी लोक पैसे भरून सहभागी होतात.
सोशल मीडियावर सध्या चीनच्या ‘फॅट प्रिजन’ची चर्चा होत आहे. हे अनोखे जेल केवळ स्थूल लोकांसाठी आहेत, जेथे वजन कमी करण्याची आवश्यकता असलेल्या लोकांसाठी हा जेल आहे. या जेलमध्ये येत लोक स्वतःची नोंदणी करवून घेत आहेत. या जेलमध्ये स्थुल लोकांना बंद केले जाते, त्यांचा बाहेरील जगासोबतचा संपर्क तोडला जातो. याचबरोबर तीनवेळा संतुलित आहार पुरविला जातो आणि दिवसात ४ तास किंवा अधिक वेळ एक्सरसाइज करून घेतली जाते. म्हणजेच या जेलमधून बहेर पडेपर्यंत व्यक्तीच्या शरीराचा आकारच बदललेला असतो. हा जेल तुमचे वजन कमी करूनच तुम्हाला इथून मुक्त करतो.

फिरणं तर फक्त एक कारण मूळ उद्देश तर आहे खाणं; वेगाने वाढत चाललेलं Snack Tourism नक्की आहे तरी काय?

जेलचे नियम आहेत कडक

चीनचा हा जेल काही सरकारकडून निर्मित नसून हा प्रायव्हेट वेट लॉस बूट कॅम्प्स किंवा स्लिमिंग सेंटर आहे. येथे ओव्हरवेट किंवा ओबिस लोक स्वतः पैसे भरून प्रवेश घेतात. सोशल मीडियावर याला ‘चायनीज पेंट प्रिजन’ नाव मिळाले आहे. याचे कारण येथील कठोर दिनक्रम आहे. एकदा तुरुंगात गेल्यावर तेथून बाहेर पडता येत नाही. फोनचा स्नैकिंग आणि केवळ रिगरस एक्सरसाइडज, लोक येथे रॅपिड वेट लॉससाठी येतात आणि स्वतःची ट्रान्सफॉर्मेशन जनीं शेअर करतात. चीनमध्ये स्थूलत्व मोठी समस्या ठरली आहे. तेथील टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रौढ ओव्हरवेट किंवा ओबिस आहेत. यामुळे मुलेही प्रभावित होत आहेत.

भारतातील एक असे मंदिर जिथे आजही देव आहे जिवंत; 150 पायऱ्यांनंतर होते देवाचे दर्शन

बाहेरचा संपर्कही केला जातो बंद

अनेक खासकरून मुलांसाठी आहेत, जेथे मिलिट्री स्टाइल प्रशिक्षण दिले जाते. सरकारने देखील तीन वर्षांचे ओबेसिटी कमी करण्यासाठी अभियान हाती घेतले आहे. अशा स्थितीत वेट लॉस पॅम्प्स पूर्ण देशात सुरू झाले आहेत. चेंगदू, बीजिंग इत्यादी शहरांमध्ये अनेक कैम्प सुरू होत आहेत. पॅम्पमध्ये दिवसाची सुरुवात एक्सरसाइजने होते, मग लो कॅलरीयुक्त आहार, वेट चेक आणि मग प्रशिक्षण दिले जाते. अनेक पैम्प्समध्ये ४-८ तासांचा एक्सरसाइडज, डेली वेटिंग, स्नैकिंवर सर्व्हिलान्स देखील केले जाते. यादरम्यान बाहेर संपर्क कमी ठेवला जातो, कारण लोक घरात डायट नियंत्रित करु शकत नाही.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: China fat prison where not criminals but fatty people are imprisoned travel news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 12:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

New World Order: ‘चीन, भारत, रशिया आणि युरोप…’ जन्म घेतेय एक नवीन जागतिक व्यवस्था; पण कॅनडा होणार का नेता?
1

New World Order: ‘चीन, भारत, रशिया आणि युरोप…’ जन्म घेतेय एक नवीन जागतिक व्यवस्था; पण कॅनडा होणार का नेता?

ChinaTaiwan: ड्रॅगनचा तैवानला विळखा! दारात युद्धछाया; 34 लढाऊ विमाने, 11 नौदल जहाजांनी मध्यरेषा ओलांडली, भारताचीही बारीक नजर
2

ChinaTaiwan: ड्रॅगनचा तैवानला विळखा! दारात युद्धछाया; 34 लढाऊ विमाने, 11 नौदल जहाजांनी मध्यरेषा ओलांडली, भारताचीही बारीक नजर

पाण्यावरचं आलिशान स्वप्न! भारतात ‘या’ ठिकाणी घेता येईल हाऊसबोट्सचा अविस्मरणीय अनुभव
3

पाण्यावरचं आलिशान स्वप्न! भारतात ‘या’ ठिकाणी घेता येईल हाऊसबोट्सचा अविस्मरणीय अनुभव

बॉलिवूड स्टार्सची पसंती; थंड हवा, धबधबे आणि स्ट्रॉबेरी… हिवाळ्यात खास ठरते महाबळेश्वरची सफर
4

बॉलिवूड स्टार्सची पसंती; थंड हवा, धबधबे आणि स्ट्रॉबेरी… हिवाळ्यात खास ठरते महाबळेश्वरची सफर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Political News : राज्यात खुर्चीचे राजकारण! नेते अन् कार्यकर्ते लढत राहतात विना कारण

Political News : राज्यात खुर्चीचे राजकारण! नेते अन् कार्यकर्ते लढत राहतात विना कारण

Jan 17, 2026 | 01:13 AM
Pune Crime News : मित्राच्या घरी जेवायला गेला, अन्…; पुण्यातील खळबळजनक घटना

Pune Crime News : मित्राच्या घरी जेवायला गेला, अन्…; पुण्यातील खळबळजनक घटना

Jan 17, 2026 | 12:30 AM
CM Devendra Fadnavis: महायुतीच्या महाविजयाचे देवेंद्र फडणवीस ‘धुरंधर’, भाजप ‘सिकंदर’! कसं पालटलं राज्याचं राजकीय समीकरण?

CM Devendra Fadnavis: महायुतीच्या महाविजयाचे देवेंद्र फडणवीस ‘धुरंधर’, भाजप ‘सिकंदर’! कसं पालटलं राज्याचं राजकीय समीकरण?

Jan 16, 2026 | 10:05 PM
IND vs NZ, T20 series : टी-२० विश्वचषकापूर्वी श्रेयस अय्यरला लॉटरी!भारतीय टी-२० संघात मिळाली जागा, सुंदरऐवजी ‘या’ खेळाडूला संधी

IND vs NZ, T20 series : टी-२० विश्वचषकापूर्वी श्रेयस अय्यरला लॉटरी!भारतीय टी-२० संघात मिळाली जागा, सुंदरऐवजी ‘या’ खेळाडूला संधी

Jan 16, 2026 | 09:53 PM
‘देवाभाऊ’ ठरले महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे ‘चाणक्य’! “महापौर हिंदू अन्…”; CM फडणवीसांनी ठणकावलं

‘देवाभाऊ’ ठरले महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे ‘चाणक्य’! “महापौर हिंदू अन्…”; CM फडणवीसांनी ठणकावलं

Jan 16, 2026 | 09:47 PM
Kia Carens Clavis चा नवीन व्हेरिएंट लाँच! फक्त ‘इतक्या’ किमतीत मिळेल सनरूफ आणि मॉडर्न फीचर्स

Kia Carens Clavis चा नवीन व्हेरिएंट लाँच! फक्त ‘इतक्या’ किमतीत मिळेल सनरूफ आणि मॉडर्न फीचर्स

Jan 16, 2026 | 09:43 PM
Washim News: अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिर!

Washim News: अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिर!

Jan 16, 2026 | 09:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM