Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Heart Attack: सावधान! रोजच्या ‘या’ सवयींमुळे वाढतोय हार्ट अटॅकचा धोका; तुम्हीही याच चुका तर करत नाही ना?

Heart Attack News: भारतात तरुणांमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्यांचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. चुकीची जीवनशैली, ताणतणाव आणि आहारातील चुका कशा प्रकारे तुमच्या हृदयाला धोक्यात टाकत आहेत? लक्षणे आणि बचावाचे उपाय वाचा सविस्तर.

Updated On: Jan 14, 2026 | 10:04 PM
सावधान! रोजच्या 'या' सवयींमुळे वाढतोय हार्ट अटॅकचा धोका (Photo Credit- X)

सावधान! रोजच्या 'या' सवयींमुळे वाढतोय हार्ट अटॅकचा धोका (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • तुमच्या या ‘लहान’ चुका ठरतायत जीवघेण्या!
  • भारतात हृदयविकाराचा झटका येण्याचे प्रमाण का वाढतंय?
  • वेळीच व्हा सावध
Mistakes Who Cause Heart Attack: गेल्या काही वर्षांत भारतात हृदयविकाराच्या (Heart Attack) घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. ही समस्या एकेकाळी वृद्धांपुरती मर्यादित मानली जात होती, परंतु आता २५ ते ३५ वयोगटातील तरुणही याला बळी पडत आहेत. ही चिंताजनक आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते की ही समस्या भारतात हळूहळू एक सामान्य आजार बनत आहे आणि प्रतिबंध करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की हृदयविकाराची कारणे म्हणजे लोकांची बदलती जीवनशैली, ताणतणाव आणि अनियमित खाण्याच्या सवयी, ज्यामुळे ते या धोकादायक समस्येकडे वळत आहेत.

चुकीची जीवनशैली हृदयविकाराचे सर्वात मोठे कारण

आजच्या धावपळीच्या जीवनात शारीरिक हालचाली कमी झाल्या आहेत. जास्त वेळ बसून काम करणे, फास्ट फूडचे जास्त सेवन, धूम्रपान आणि मद्यपान यांचा थेट हृदयावर परिणाम होतो. या घटकांमुळे धमन्यांमध्ये चरबी जमा होते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका अनेक पटींनी वाढतो. तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला पाहू शकता की लोक या अस्वास्थ्यकर जीवनशैलीला कसे बळी पडत आहेत, ज्यावर मात करणे कठीण आहे.

तणाव आणि झोप

मानसिक ताण देखील हृदयविकाराचे एक प्रमुख कारण आहे. सतत कामाचा ताण, कौटुंबिक समस्या आणि आर्थिक चिंता हृदयाचे आरोग्य कमकुवत करतात. याव्यतिरिक्त, झोपेचा अभाव हार्मोनल असंतुलन निर्माण करू शकतो, ज्याचा हृदयावर विनाशकारी परिणाम होऊ शकतो.

विड्याची पाने शरीरासाठी ठरतील वरदान! हृदयाच्या आजारांपासून ते अगदी मधुमेहापर्यंत सगळ्यांवर ठरेल प्रभावी

मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब ही देखील प्रमुख कारणे

मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यासारख्या गंभीर आजारांमुळे हृदयविकाराचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. बरेच लोक या आजारांना गांभीर्याने घेत नाहीत आणि नियमित औषधे आणि तपासणीकडे दुर्लक्ष करतात. हा निष्काळजीपणा दीर्घकाळात घातक ठरू शकतो. म्हणून, दरमहा तपासणी करून डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्वाचे आहे.

हृदयविकाराची सुरुवातीची लक्षणे कोणती आहेत?

हृदयविकाराच्या सुरुवातीच्या लक्षणांमध्ये छातीत तीव्र वेदना, श्वास लागणे, घाम येणे, गोंधळ किंवा डाव्या हातातील वेदना यांचा समावेश आहे. या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक असू शकते. म्हणून, वेळेवर रुग्णालयात पोहोचल्याने तुमचे किंवा तुमच्या सभोवतालच्या लोकांचे प्राण वाचू शकतात.

हृदयविकाराचा धोका कसा टाळायचा?

हृदयविकार टाळण्यासाठी, निरोगी आहार राखणे, नियमित व्यायाम करणे आणि तणावाचे व्यवस्थापन करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. धूम्रपान आणि मद्यपान टाळणे देखील आवश्यक आहे. शिवाय, तुम्ही नियमित आरोग्य तपासणीचे वेळापत्रक तयार केले पाहिजे आणि पुरेशी झोप घेतली पाहिजे. हे छोटे उपाय तुमचे हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करू शकतात.

Red Wine For Heart: खरंच हार्ट हेल्थसाठी उत्तम ठरते रोज 1 ग्लास वाईन, लंडनच्या डॉक्टरने सांगितले तथ्य

Web Title: Daily habits increasing heart attack risk common lifestyle mistakes

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 10:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नागरिकांनो व्हा सावध! थंडी आणि प्रदूषणाचा दुहेरी मारा; दिल्लीत हेल्थ इमर्जन्सी, हार्ट अटॅक-स्ट्रोकचा धोका वाढला
1

नागरिकांनो व्हा सावध! थंडी आणि प्रदूषणाचा दुहेरी मारा; दिल्लीत हेल्थ इमर्जन्सी, हार्ट अटॅक-स्ट्रोकचा धोका वाढला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Jan 20, 2026 | 07:05 AM
पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

Jan 20, 2026 | 07:02 AM
iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

Jan 20, 2026 | 06:45 AM
1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

Jan 20, 2026 | 06:15 AM
आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

Jan 20, 2026 | 05:30 AM
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM