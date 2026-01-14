Heart Attack: सावधान! रोजच्या ‘या’ सवयींमुळे वाढतोय हार्ट अटॅकचा धोका; तुम्हीही याच चुका तर करत नाही ना?

आजच्या धावपळीच्या जीवनात शारीरिक हालचाली कमी झाल्या आहेत. जास्त वेळ बसून काम करणे, फास्ट फूडचे जास्त सेवन, धूम्रपान आणि मद्यपान यांचा थेट हृदयावर परिणाम होतो. या घटकांमुळे धमन्यांमध्ये चरबी जमा होते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका अनेक पटींनी वाढतो. तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला पाहू शकता की लोक या अस्वास्थ्यकर जीवनशैलीला कसे बळी पडत आहेत, ज्यावर मात करणे कठीण आहे.
मानसिक ताण देखील हृदयविकाराचे एक प्रमुख कारण आहे. सतत कामाचा ताण, कौटुंबिक समस्या आणि आर्थिक चिंता हृदयाचे आरोग्य कमकुवत करतात. याव्यतिरिक्त, झोपेचा अभाव हार्मोनल असंतुलन निर्माण करू शकतो, ज्याचा हृदयावर विनाशकारी परिणाम होऊ शकतो.
मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यासारख्या गंभीर आजारांमुळे हृदयविकाराचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. बरेच लोक या आजारांना गांभीर्याने घेत नाहीत आणि नियमित औषधे आणि तपासणीकडे दुर्लक्ष करतात. हा निष्काळजीपणा दीर्घकाळात घातक ठरू शकतो. म्हणून, दरमहा तपासणी करून डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्वाचे आहे.
हृदयविकाराच्या सुरुवातीच्या लक्षणांमध्ये छातीत तीव्र वेदना, श्वास लागणे, घाम येणे, गोंधळ किंवा डाव्या हातातील वेदना यांचा समावेश आहे. या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक असू शकते. म्हणून, वेळेवर रुग्णालयात पोहोचल्याने तुमचे किंवा तुमच्या सभोवतालच्या लोकांचे प्राण वाचू शकतात.
हृदयविकार टाळण्यासाठी, निरोगी आहार राखणे, नियमित व्यायाम करणे आणि तणावाचे व्यवस्थापन करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. धूम्रपान आणि मद्यपान टाळणे देखील आवश्यक आहे. शिवाय, तुम्ही नियमित आरोग्य तपासणीचे वेळापत्रक तयार केले पाहिजे आणि पुरेशी झोप घेतली पाहिजे. हे छोटे उपाय तुमचे हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करू शकतात.
