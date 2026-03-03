Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Middle East Conflict : ‘जिवंत राहायचं असेल तर….’ ; अमेरिकेचा मध्यपूर्वेत १४ देशांतील नागरिकांना सावधानतेचा इशारा

Iran VS US-Israel : पश्चिम आशियातील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. इराणने खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर विनाशकारी सूडाचा प्रारंभ केला असून मध्यपूर्वेतील अमेरिकन दूतावासांना आणि लष्करी तळांना टार्गेट केले जात आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 11:13 AM
US urges Americans in middle east region to DEPART NOW amid on going iran attacks

Middle East Conflict : 'जिवंत राहायचं असेल तर....' ; अमेरिकेचा मध्यपूर्वेत १४ देशांतील नागरिकांना सावधानतेचा इशारा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर इराण आक्रमक
  • मध्यपूर्वेतील तणाव शिगेला
  • अमेरिकेने १४ देशांतील नागरिकांना दिला तातडीने बाहेर पडण्याचा इशारा
US Citizens Evacuation Warning : वॉशिंग्टन : मध्यपूर्वेतील परिस्थिती अत्यंत स्फोट बनली आहे. इराणने मध्यपूर्वेतील देशांमधील अमेरिकन दूतावासांना आणि लष्करी तळांना घेरले आहे. खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचे प्रतिहल्ले सुरुच आहेत. मात्र यामुळे मध्यपूर्वेच्या देशांमधील अमेरिकन नागरिकांचे प्राण संकटात अडकले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने भीतीदायक आणि तातडीचा इशारा जारी केला आहे. मध्यपूर्वेतील १४ देशांतील आपल्या नागरिकांना अमेरिकेने तातडीने बाहेर पडण्याचे आदेश दिले आहे.

Israel Iran युद्धात दुबई पुन्हा पेटलं! इराणचा भीषण ड्रोन हल्ला अन् क्षणात सर्व नष्ट; जगभरात खळबळ

गंभीर सुरक्षा धोक्याचा इशारा

अमेरिकेच्या असिस्टंट सेक्रेटरी फॉर कंसुलर अफेयर्स मोरा नामदान यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे. यामध्ये मध्यपूर्वेतील अमेरिकन नागरिकांना गंभीर इशारा देण्यात आला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सध्याची मध्यपूर्वेतील परिस्थिती पाहता अमेरिकन नागरिकांना तातडीने उपलब्ध असलेल्या कमर्शियल फ्लाइट्स किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने देशांतून बाहेर पडावे, इराणने आखातील देशांमधील दूतावास आणि लष्करी तळांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले तीव्र केले आहेत. यामध्ये बहीरन, इजिप्त, इराण, इराक, इस्रायल, वेस्ट बँक-गाझा, जॉर्डन, कुवैत, लेनॉन, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, सीरिया, यूएई आणि येमेनमधील आपल्या नागरिकांना तातडीने देश सोडण्याचा आदेश दिला आहे.

इमर्जन्सी टास्क फोर्स सक्रिय

परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत अमेरिकेने इमर्जन्सी टास्क फोर्स सक्रिय केले आहे.  अनेक ठिकाणी विमानतळे बंद करण्यात आली आहे. यामुळे आपल्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी किंवा मायदेशी पाठवण्याचे काम ही फोर्स करत आहे.  मदतीसाठी हेल्पलाईन क्रमांकही जारी करण्यात आले आहे.

रियाधमधील दूतावासावर इराणला प्रहार

याच वेळी इराणने मध्यपूर्वेतील सौदी अरेबियाच्या रियाध येथील अमेरिकन दूतावासावरही ड्रोन डागले आहे. आत्मघातकी ड्रोनने हल्ला करण्यात आला आहे. याचे व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.  सौदी अरेबियाने याची पुष्टी केली आहे. सुदैवाने कोणत्याही प्रकारची जीवीतहानी झालेली नाही. परंतु हल्ल्यानंतर भीषण आग लागली असून हेवतून काळ्या धुराचे लोट येताना दिसत आहेत. या घटननेंतर जेद्दा आणि धहरानमधील नागरिकांना घरातच राहण्याचा आणि गरज पडल्यास दूतावासाशी संपर्क साधण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.


Middle East Conflict : इराणचा ‘विनाशकारी सूड’! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेवर पलटवार सुरुच; सौदीतील दूतावासावर हल्ला

Published On: Mar 03, 2026 | 11:13 AM

