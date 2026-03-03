Middle East Conflict : ‘जिवंत राहायचं असेल तर….’ ; अमेरिकेचा मध्यपूर्वेत १४ देशांतील नागरिकांना सावधानतेचा इशारा

Israel Iran युद्धात दुबई पुन्हा पेटलं! इराणचा भीषण ड्रोन हल्ला अन् क्षणात सर्व नष्ट; जगभरात खळबळ
अमेरिकेच्या असिस्टंट सेक्रेटरी फॉर कंसुलर अफेयर्स मोरा नामदान यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे. यामध्ये मध्यपूर्वेतील अमेरिकन नागरिकांना गंभीर इशारा देण्यात आला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सध्याची मध्यपूर्वेतील परिस्थिती पाहता अमेरिकन नागरिकांना तातडीने उपलब्ध असलेल्या कमर्शियल फ्लाइट्स किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने देशांतून बाहेर पडावे, इराणने आखातील देशांमधील दूतावास आणि लष्करी तळांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले तीव्र केले आहेत. यामध्ये बहीरन, इजिप्त, इराण, इराक, इस्रायल, वेस्ट बँक-गाझा, जॉर्डन, कुवैत, लेनॉन, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, सीरिया, यूएई आणि येमेनमधील आपल्या नागरिकांना तातडीने देश सोडण्याचा आदेश दिला आहे.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत अमेरिकेने इमर्जन्सी टास्क फोर्स सक्रिय केले आहे. अनेक ठिकाणी विमानतळे बंद करण्यात आली आहे. यामुळे आपल्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी किंवा मायदेशी पाठवण्याचे काम ही फोर्स करत आहे. मदतीसाठी हेल्पलाईन क्रमांकही जारी करण्यात आले आहे.
याच वेळी इराणने मध्यपूर्वेतील सौदी अरेबियाच्या रियाध येथील अमेरिकन दूतावासावरही ड्रोन डागले आहे. आत्मघातकी ड्रोनने हल्ला करण्यात आला आहे. याचे व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. सौदी अरेबियाने याची पुष्टी केली आहे. सुदैवाने कोणत्याही प्रकारची जीवीतहानी झालेली नाही. परंतु हल्ल्यानंतर भीषण आग लागली असून हेवतून काळ्या धुराचे लोट येताना दिसत आहेत. या घटननेंतर जेद्दा आणि धहरानमधील नागरिकांना घरातच राहण्याचा आणि गरज पडल्यास दूतावासाशी संपर्क साधण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
The @SecRubio @StateDept urges Americans to DEPART NOW from the countries below using available commercial transportation, due to serious safety risks. Americans who need State Department assistance arranging to depart via commercial means, CALL US 24/7 at +1-202-501-4444 (from… pic.twitter.com/vdplAik2Sq — Assistant Secretary Mora Namdar (@AsstSecStateCA) March 2, 2026
Ans: खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराण आक्रमक झाला असून मध्यपूर्वेतील आखाती देशांवर हल्ले करत आहे. यामध्ये विशेष करुन अमेकिन लष्करी तळांना आणि दूतावासांना लक्ष्य केले जात आहे. यामुळे अमेरिकेने आपल्या नागरिकांना इराणी हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी तात्काळ देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
Ans: मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बहीरन, इजिप्त, इराण, इराक, इस्रायल, वेस्ट बँक-गाझा, जॉर्डन, कुवैत, लेनॉन, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, सीरिया, यूएई आणि येमेनमधील आपल्या नागरिकांना तातडीने देश सोडण्याचा आदेश दिला आहे.