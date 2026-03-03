गोविंदाचे करिअर कोणी उद्ध्वस्त केले? अभिनेत्रीने केला मोठा खुलासा, अभिनेत्याच्या सेटवर उशिरा येण्याच्या चर्चांबद्दल म्हणाली…

९० च्या दशकातील लोकप्रिय अभिनेता गोविंदा याने आपल्या अभिनयानं आणि हटके डान्स स्टाईलनं प्रेक्षकांच्या मनात आपलं स्थान निर्माण केलं आहे. मात्र, नंतरच्या काळात त्याचे चित्रपट अपयशी ठरले आणि त्याचं स्टारडम कमी होऊ लागलं.
हा अभिनेता पडद्यावरून नाहीसा होऊ लागला. प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि नृत्यांगना सुधा चंद्रन यांनी अलीकडेच बॉलीवूडच्या “चिची” (गोविंदा) च्या कारकिर्दीबद्दल, त्याच्या वागणुकीबद्दल आणि इंडस्ट्रीच्या ढोंगीपणाबद्दल खुलासे केले आहेत, ज्यामुळे वादविवाद निर्माण झाला आहे.
एका मुलाखतीत, सुधा चंद्रन यांनी त्या काळातील कटू सत्य उघड केले जेव्हा प्रत्येक मोठा बॅनर गोविंदाचा पाठलाग करत होता. सुधा यांच्या मते, “प्रत्येक निर्माते आणि दिग्दर्शकाला गोविंदाने त्यांचा चित्रपट साइन करावा असे वाटत होते. गोविंदाने सांगितले की त्याच्याकडे वेळ नाही, तरीही त्याला ते करायला भाग पाडले जात होते.” सुधा म्हणतात की जेव्हा एखादा अभिनेता एकाच वेळी ६-७ चित्रपट करत असतो तेव्हा तो मशीन बनू शकत नाही. त्याला झोपण्यासाठी, खाण्यासाठी आणि एका सेटवरून दुसऱ्या सेटवर जाण्यासाठी देखील वेळ हवा असतो. सुधा यांनी आरोप केला की ज्या लोकांनी गोविंदाला चित्रपट साइन करण्यास भाग पाडले त्यांनीच नंतर त्याच्या दिरंगाईवर टीका केली आणि त्याच्या कारकिर्दीला हानी पोहोचवण्यासाठी घाणेरडा खेळ खेळला.
गोविंदावर अनेकदा उशिरा येण्याचा आरोप करण्यात आला आहे, परंतु सुधा चंद्रन यांनी हे दावे फेटाळून लावले. तिने आठवण करून दिली की डेव्हिड धवनच्या चित्रपटांच्या सेटवर गोविंदा नेहमीच वेळेवर येत असे. त्याचे कॉमिक टायमिंग, नृत्य आणि अभिनय कौशल्य अतुलनीय होते. सुधा यांनी गोविंदासोबतच्या त्याच्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यातील आणि स्टेज शोमधील तिचे अनुभव सांगितले. तिने सांगितले की गोविंदा रात्री उशिरापर्यंत बसून अध्यात्माबद्दल आणि त्याच्या आईबद्दल बोलत असे.
सुधाच्या मते, इंडस्ट्रीमध्ये गोविंदाविरुद्ध नकारात्मक वातावरण आणि खोट्या अफवा पसरवल्या गेल्या होत्या, ज्यामुळे तो इंडस्ट्रीपासून एकटा पडला होता.तिने हे देखील मान्य केले की गोविंदाने स्वतः काही चुका केल्या असतील. त्याने बदलत्या काळानुसार जुळवून घेतले पाहिजे. सुधाला वाटते की गोविंदाने स्वतःवर काम करावे आणि दमदार पुनरागमन करावे, कारण तो देशातील सर्वोत्तम अभिनेत्यांपैकी एक आहे.
