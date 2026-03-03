Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

गोविंदाचे करिअर कोणी उद्ध्वस्त केले? अभिनेत्रीने केला मोठा खुलासा, अभिनेत्याच्या सेटवर उशिरा येण्याच्या चर्चांबद्दल म्हणाली…

गोविंदा नेहमी सेटवर उशीरा यायचा? अलिकडेच प्रसिद्ध अभिनेत्रीने याबद्दल खुलासा केला आहे. या विषयावर अभिनेत्रीचे काय म्हणणे आहे ते पाहूया.

Updated On: Mar 03, 2026 | 11:00 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

९० च्या दशकातील लोकप्रिय अभिनेता गोविंदा याने आपल्या अभिनयानं आणि हटके डान्स स्टाईलनं प्रेक्षकांच्या मनात आपलं स्थान निर्माण केलं आहे. मात्र, नंतरच्या काळात त्याचे चित्रपट अपयशी ठरले आणि त्याचं स्टारडम कमी होऊ लागलं.
हा अभिनेता पडद्यावरून नाहीसा होऊ लागला. प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि नृत्यांगना सुधा चंद्रन यांनी अलीकडेच बॉलीवूडच्या “चिची” (गोविंदा) च्या कारकिर्दीबद्दल, त्याच्या वागणुकीबद्दल आणि इंडस्ट्रीच्या ढोंगीपणाबद्दल खुलासे केले आहेत, ज्यामुळे वादविवाद निर्माण झाला आहे.

एका मुलाखतीत, सुधा चंद्रन यांनी त्या काळातील कटू सत्य उघड केले जेव्हा प्रत्येक मोठा बॅनर गोविंदाचा पाठलाग करत होता. सुधा यांच्या मते, “प्रत्येक निर्माते आणि दिग्दर्शकाला गोविंदाने त्यांचा चित्रपट साइन करावा असे वाटत होते. गोविंदाने सांगितले की त्याच्याकडे वेळ नाही, तरीही त्याला ते करायला भाग पाडले जात होते.” सुधा म्हणतात की जेव्हा एखादा अभिनेता एकाच वेळी ६-७ चित्रपट करत असतो तेव्हा तो मशीन बनू शकत नाही. त्याला झोपण्यासाठी, खाण्यासाठी आणि एका सेटवरून दुसऱ्या सेटवर जाण्यासाठी देखील वेळ हवा असतो. सुधा यांनी आरोप केला की ज्या लोकांनी गोविंदाला चित्रपट साइन करण्यास भाग पाडले त्यांनीच नंतर त्याच्या दिरंगाईवर टीका केली आणि त्याच्या कारकिर्दीला हानी पोहोचवण्यासाठी घाणेरडा खेळ खेळला.

गोविंदावर अनेकदा उशिरा येण्याचा आरोप करण्यात आला आहे, परंतु सुधा चंद्रन यांनी हे दावे फेटाळून लावले. तिने आठवण करून दिली की डेव्हिड धवनच्या चित्रपटांच्या सेटवर गोविंदा नेहमीच वेळेवर येत असे. त्याचे कॉमिक टायमिंग, नृत्य आणि अभिनय कौशल्य अतुलनीय होते. सुधा यांनी गोविंदासोबतच्या त्याच्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यातील आणि स्टेज शोमधील तिचे अनुभव सांगितले. तिने सांगितले की गोविंदा रात्री उशिरापर्यंत बसून अध्यात्माबद्दल आणि त्याच्या आईबद्दल बोलत असे.

Israel-Iran War: पंतप्रधान मोदींचे कौतुक करणं पडलं महागात, अभिनेत्रीला करावा लागला ट्रोल्सरचा सामना; नेमकं प्रकरण काय?
सुधाच्या मते, इंडस्ट्रीमध्ये गोविंदाविरुद्ध नकारात्मक वातावरण आणि खोट्या अफवा पसरवल्या गेल्या होत्या, ज्यामुळे तो इंडस्ट्रीपासून एकटा पडला होता.तिने हे देखील मान्य केले की गोविंदाने स्वतः काही चुका केल्या असतील. त्याने बदलत्या काळानुसार जुळवून घेतले पाहिजे. सुधाला वाटते की गोविंदाने स्वतःवर काम करावे आणि दमदार पुनरागमन करावे, कारण तो देशातील सर्वोत्तम अभिनेत्यांपैकी एक आहे.

DALIMB: रंगांमागे दडलंय गूढ रहस्य; मराठमोळ्या अभिनेत्रीने शेअर केलं चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला!

Web Title: Actress makes major revelation comments on actors set delays

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 11:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

”जागेवरून हलणे ही झाले कठीण..”,‘Saiyaara’च्या यशानंतर अहान पांडेचा वेदनादायी प्रवास; अभिनेत्याने काही महिन्यांनंतर केला खुलासा
1

”जागेवरून हलणे ही झाले कठीण..”,‘Saiyaara’च्या यशानंतर अहान पांडेचा वेदनादायी प्रवास; अभिनेत्याने काही महिन्यांनंतर केला खुलासा

आई झाली अन् सर्वच काही बदललं…! ४० वर्षीय अभिनेत्री म्हणते मुलीकडून हवाय थोडा ब्रेक, ‘माझ्यातही आहे अपराधीपणाची भावना’
2

आई झाली अन् सर्वच काही बदललं…! ४० वर्षीय अभिनेत्री म्हणते मुलीकडून हवाय थोडा ब्रेक, ‘माझ्यातही आहे अपराधीपणाची भावना’

वडीलांसाठी काही पण…! सलीम खान यांच्यासाठी Salman Khan ने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय, चाहत्यांनी केलं कौतुक
3

वडीलांसाठी काही पण…! सलीम खान यांच्यासाठी Salman Khan ने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय, चाहत्यांनी केलं कौतुक

‘मी चूक केली तुम्हाला पाठिंबा देऊन…’, अली खामेनेई यांच्या मृत्यूविषयी फरहान भट्टचे विधान चर्चेत; चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी
4

‘मी चूक केली तुम्हाला पाठिंबा देऊन…’, अली खामेनेई यांच्या मृत्यूविषयी फरहान भट्टचे विधान चर्चेत; चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गोविंदाचे करिअर कोणी उद्ध्वस्त केले? अभिनेत्रीने केला मोठा खुलासा, अभिनेत्याच्या सेटवर उशिरा येण्याच्या चर्चांबद्दल म्हणाली…

गोविंदाचे करिअर कोणी उद्ध्वस्त केले? अभिनेत्रीने केला मोठा खुलासा, अभिनेत्याच्या सेटवर उशिरा येण्याच्या चर्चांबद्दल म्हणाली…

Mar 03, 2026 | 11:00 AM
Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या भारतीयांना घेऊन पहिले विमान मुंबईत दाखल; पर्यटकांनी सांगितली थरारक आपबीती

Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या भारतीयांना घेऊन पहिले विमान मुंबईत दाखल; पर्यटकांनी सांगितली थरारक आपबीती

Mar 03, 2026 | 10:58 AM
इस्त्रायल-इराण हल्ल्याचा विमानसेवेवर मोठा परिणाम; तब्बल 3000 विमानांची उड्डाणे केली गेली रद्द

इस्त्रायल-इराण हल्ल्याचा विमानसेवेवर मोठा परिणाम; तब्बल 3000 विमानांची उड्डाणे केली गेली रद्द

Mar 03, 2026 | 10:48 AM
सूर्यकुमार यादवने मोडला रोहित शर्माचा मोठा रेकाॅर्ड! बनला भारताचा नंबर वन टी-२० कर्णधार, आकडेवारीवर टाका नजर

सूर्यकुमार यादवने मोडला रोहित शर्माचा मोठा रेकाॅर्ड! बनला भारताचा नंबर वन टी-२० कर्णधार, आकडेवारीवर टाका नजर

Mar 03, 2026 | 10:41 AM
Breaking News Updates Today: खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेवर पलटवार सुरुच; सौदीतील दूतावासावर हल्ला

LIVEBreaking News Updates Today: खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेवर पलटवार सुरुच; सौदीतील दूतावासावर हल्ला

Mar 03, 2026 | 10:33 AM
Solapur Crime : धक्कादायक! 14 वर्षीय मुलाने संपवले जीवन; घरात आतून कडी लावली आणि…; कारण काय?

Solapur Crime : धक्कादायक! 14 वर्षीय मुलाने संपवले जीवन; घरात आतून कडी लावली आणि…; कारण काय?

Mar 03, 2026 | 10:24 AM
राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करणारे स. गो. बर्वे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 03 मार्चचा इतिहास

राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करणारे स. गो. बर्वे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 03 मार्चचा इतिहास

Mar 03, 2026 | 10:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM