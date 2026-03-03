Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
“मला माझ्या कुटुंबाला पाठवायचे आहे…,” एयरस्पेस बंद झाल्यामुळे अबू धाबीमध्ये अडकल्यानंतर जॉनी बेअरस्टोने केले आवाहन

इराण आणि इस्रायलमध्ये युद्ध सुरू झाले आहे, ज्यामुळे अनेक देशांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केले आहे. बेअरस्टो अबू धाबीमध्ये अडकला आहे आणि तो निघू शकत नाही. त्याने सोशल मीडियावर ब्रिटिश पंतप्रधानांना मदतीसाठी आवाहन केले.

Updated On: Mar 03, 2026 | 11:19 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

इंग्लंडचा क्रिकेटपटू जॉनी बेअरस्टो सध्या यूएईमध्ये अडकला आहे आणि तो त्याच्या देशात परतू शकला नाही. बेअरस्टो इंग्लंड लायन्स संघासोबत असल्याच्या बातम्या पसरत होत्या, परंतु त्याने हे नाकारले आहे. बेअरस्टो म्हणतो की तो संघासोबत नाही तर त्याच्या कुटुंबासह यूएईमध्ये होता आणि अबू धाबीमध्ये अडकला आहे. मध्य पूर्व सध्या अशांत आहे. इराण आणि इस्रायलमध्ये युद्ध सुरू झाले आहे, ज्यामुळे अनेक देशांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केले आहे. 

परिणामी, युरोपला जाणारी उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. बेअरस्टो अबू धाबीमध्ये अडकला आहे आणि तो निघू शकत नाही. त्याने सोशल मीडियावर ब्रिटिश पंतप्रधानांना मदतीसाठी आवाहनही केले, परंतु त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. बेअरस्टोने त्याच्या एक्स-अकाउंटवर लिहिले की, “मी इंग्लंड लायन्स संघासोबत असल्याचे वृत्त दिले जात आहे, हे खोटे आहे. हे खरे नाही. मी माझ्या लहान कुटुंबासह दुबईमध्ये आहे. इंग्लंड लायन्सचे सुरक्षा कर्मचारी त्यांना अबू धाबीतून बाहेर काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. तथापि, मी माझ्या कुटुंबाला सुरक्षित ठेवण्याचा आणि आम्हा सर्वांना येथून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.”

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की बेअरस्टोने यापूर्वी ब्रिटिश पंतप्रधानांकडून मदत मागितली होती आणि त्यांना बाहेर काढण्याची विनंती केली होती. त्यांनी असेही सांगितले की त्यांची एमिरेट्स एअरलाइन्सची फ्लाइट रद्द करण्यात आली आहे आणि त्यांना संपर्कापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. बेअरस्टो हा एकमेव व्यक्ती नाही जो युएईला गेला आहे आणि आता तिथे अडकला आहे.

“फोन बंद केला, सोशल मीडियापासून दूर राहिलो…” संजू सॅमसनने वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसा कहर केला? उघड केले काही खुलासे

ब्रिटनने जारी केला सल्लागार

युकेने आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी एक नवीन सूचना जारी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, चालू क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे युएईमधील ब्रिटिश नागरिकांनी तात्काळ त्यांच्या घरी किंवा इतर सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे. सुरक्षित राहण्यासाठी, घरातच रहा आणि कोणताही प्रवास टाळा.

Published On: Mar 03, 2026 | 11:19 AM

Topics:  

"मला माझ्या कुटुंबाला पाठवायचे आहे…," एयरस्पेस बंद झाल्यामुळे अबू धाबीमध्ये अडकल्यानंतर जॉनी बेअरस्टोने केले आवाहन

