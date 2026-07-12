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संध्याकाळ होईल आणखीनच स्पेशल! झटपट बनवा चीज स्टफ्ड मशरूम बाइट्स, प्रत्येक घासात लागेल भन्नाट चटकदार चव

Updated On: Jul 12, 2026 | 02:13 PM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चीज स्टफ्ड मशरूम बाइट्स बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ संध्याकाळच्या नाश्त्यात किंवा इतर वेळी भूक लागल्यानंतर सुद्धा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

संध्याकाळ होईल आणखीनच स्पेशल! झटपट बनवा चीज स्टफ्ड मशरूम बाइट्स, प्रत्येक घासात लागेल भन्नाट चटकदार चव

संध्याकाळ होईल आणखीनच स्पेशल! झटपट बनवा चीज स्टफ्ड मशरूम बाइट्स, प्रत्येक घासात लागेल भन्नाट चटकदार चव

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विस्तार

राज्यासह संपूर्ण देशभरात पावसाचे वातवरण झाले आहे. सतत पडणाऱ्या पाऊसामुळे सगळीकडे थंडगार वातावरण झाले आहे. पाऊस पडल्यानंतर सगळ्यांच्या चहासोबत काहींना काही गरमागरम चमचमीत पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. वडापाव, कांदाभजी तर कधी विकतचे पदार्थ आणून सुद्धा खाल्ले जातात. पण नेहमीच काहीतरी वेगळे पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही चीज स्टफ्ड मशरूम बाइट्स बनवू शकता. मशरूमपासून बनवलेला हा पदार्थ घरातील लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. त्यामुळे संध्याकाळच्या नाश्त्यात किंवा घरी पाहुणे आल्यानंतर त्यांच्या स्वागतासाठी तुम्ही या पद्धतीने चीज स्टफ्ड मशरूम बाइट्स बनवू शकता. वेगवेगळ्या भाज्या, मसाले आणि चीजचा वापर करून बनवलेला पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा चांगला आहे. अनेकांना मशरूमची चव अजिबात आवडत नाही. पण या पद्धतीने जर तुम्ही मशरूम बनवलात तर घरातील सगळेच खूप आवडीने खातील. चला तर जाणून घेऊया चीज स्टफ्ड मशरूम बाइट्स बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • बटन मशरूम
  • मोझरेला चीज
  • प्रोसेस्ड चीज
  • शिमला मिरची
  • कांदा
  • आले-लसूण पेस्ट
  • चिली फ्लेक्स
  • ओरिगॅनो
  • काळी मिरी पावडर
  • चवीनुसार मीठ
  • मैदा
  • कॉर्नफ्लोअर
  • ब्रेडक्रम्ब्स
  • पाणी
  • तेल
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कृती:

  • चीज स्टफ्ड मशरूम बाइट्स बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मशरूम पाण्याने स्वच्छ करून कपड्याने कोरडे करून घ्या. त्यानंतर देठ काढून सुरीच्या मदतीने मशरूमवरील साल काढा.
  • पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात आलं लसूण पेस्ट घाला. त्यानंतर कांदा आणि शिमला मिरची घालून भाज्या मऊ करून घ्या.
  • तयार केलेले भाज्यांचे मिश्रण वाटीमध्ये काढून थंड करा आणि त्यात मोझरेला चीज, प्रोसेस्ड चीज, चिली फ्लेक्स, ओरिगॅनो, काळी मिरी आणि चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करा.
  • तयार केलेले मिश्रण मशरूम मध्ये भरून घ्या. स्टफिंग भरताना ते व्यवस्थित भरून घ्यावे. जास्त वर पर्यंत भरू नये.
  • वाटीमध्ये मैदा, कॉर्नफ्लोअर, चिमूटभर मीठ आणि पाणी घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि पेस्ट बनवा.
  • तयार केलेल्या पेस्टमध्ये मशरूम घोळवून ब्रेडक्रम्ब्समध्ये व्यवस्थित घोळवा आणि कढईमधील गरम तेलात मंद आचेवर दोन्ही बाजूने कुरकुरीत करा.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले चीज स्टफ्ड मशरूम बाइट्स. हा पदार्थ हिरव्या चटणीसोबत अतिशय सुंदर लागतो.

Web Title: How to make cheese stuffed mushroom bites at home simple food recipe cooking tips

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Published On: Jul 12, 2026 | 02:13 PM

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