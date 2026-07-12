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पावसाळ्यात आवर्जून खायला हवी करटोलीची रानभाजी, आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेली भाजी शरीरासाठी ठरेल गुणकारी

Updated On: Jul 12, 2026 | 10:00 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला पारंपरिक पद्धतीने करटोलीची भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

पावसाळ्यात आवर्जून खायला हवी करटोलीची रानभाजी, आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेली भाजी शरीरासाठी ठरेल गुणकारी

पावसाळ्यात आवर्जून खायला हवी करटोलीची रानभाजी, आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेली भाजी शरीरासाठी ठरेल गुणकारी

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विस्तार

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात वेगवेगळ्या रानभाज्या उपलब्ध होतात. वर्षाच्या बाराही महिने बाजारात भेंडी, पत्ताकोबी, फ्लॉवर, पालक, मुळा इत्यादी वेगवेगळ्या भाज्या उपलब्ध असतात. पण पावसाळ्यात मिळणाऱ्या रानभाज्या शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहेत. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीची भाजी म्हणजे करटोली. ही भाजी अतिशय आवडीने खाल्ली जाते. वरून काटेरी पण आतून मऊ असलेली भाजी शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरते. या भाजीमध्ये प्रोटीन्स, ॲण्टीऑक्सिडंट्स इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. पावसाळ्यात शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी भाजीचे सेवन करावे. याशिवाय बद्धकोष्ठता, दमा, डोकेदुखी इत्यादी त्रासांपासून आराम मिळवण्यासाठी करटोलीची भाजी खावी. चला तर जाणून घेऊया अस्सल पारंपरिक पद्धतीने करटोलीची रानभाजी बनवण्याची रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • करटोली
  • लाल तिखट
  • कांदा
  • मोहरी
  • जिरं
  • हिंग
  • कढीपत्ता
  • हिरवी मिरची
  • लसूण
  • कोथिंबीर
  • लिंबाचा रस
  • मीठ
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कृती:

  • करटोलीची भाजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पाण्याने करटोली स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर कॉटनच्या कपड्याने स्वच्छ पुसून घ्या.
  • त्यानंतर आतील बिया काढून करटोली मध्यम आकारात बारीक कापून घ्या किंवा करटोली शिजवून नंतर त्यातील बिया काढा आणि बारीक चिरा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात मोहरी, जिरं, हिंग आणि कढीपत्ता, हिरवी मिरची घालून लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेला कांदा, चवीनुसार मीठ घालून लालसर होईपर्यंत भाजून घ्या.
  • कांदा मऊ झाल्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद आणि भाजी घालून मिक्स करा आणि गॅस मंद आचेवर ठेवून ५ ते ८ मिनिटं भाजी शिजवा.
  • भाजी शिजल्यानंतर सगळ्यात शेवटी त्यात कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली करटोलीची भाजी.

Web Title: How to make kartoli bhaji at home simple food recipe monsoon special recipe

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Published On: Jul 12, 2026 | 10:00 AM

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