Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Do You Know You Can Make Soft And Juicy Veg Galouti Kebab At Home Recipe In Marathi

व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी

Veg Galouti Kebab Recipe : मऊ आणि तोंडातच विरघळणारे गलौटी कबाब लखनौची शान आहेत. याची पारंपारिक रेसिपी चिकन-मटणपासून तयार होते पण तुम्हाला माहिती आहे का? तुम्ही व्हेज शैलीतही या गलौटी कबाब तयार करू शकता.

Updated On: Jan 18, 2026 | 03:34 PM
व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे 'व्हेज गलौटी कबाब', नोट करा रेसिपी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • कबाब हे फार जुन्या काळापासून बनवले जात असून त्यांना मुखत्वे चिकन-मटणपासून तयार केले जाते.
  • हे काबाब चवीला फार मजेदार आणि मऊ लागतात.
  • आज आम्ही तुम्हाला व्हेज गलौटी कबाब कसे तयार करायचे ते सांगणार आहोत.
उत्तर भारतातील, विशेषतः लखनौच्या अवधी पाककलेत गलौटी कबाब हे एक राजेशाही आणि अतिशय प्रसिद्ध व्यंजन आहे. पारंपरिक गलौटी कबाब इतके मऊ असतात की ते तोंडात टाकताच विरघळतात. म्हणतात की हे कबाब खास दात नसलेल्या नवाबांसाठी तयार करण्यात आले होते. मूळ रेसिपी मांसाहारी असली तरी आजच्या काळात त्याचा व्हेज गलौटी कबाब हा शाकाहारी अवतार तितकाच स्वादिष्ट आणि नाजूक बनवला जातो.

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

व्हेज गलौटी कबाब एक शाही डिश आहे. हे कबाब बाहेरून फारसे कुरकुरीत नसतात, तर आतून अत्यंत मऊ, रेशमी आणि रसाळ लागतात,  हीच त्यांची खास ओळख आहे. सणासुदीला, खास पाहुण्यांसाठी किंवा एखाद्या खास डिनर मेनूसाठी व्हेज गलौटी कबाब हा उत्तम पर्याय आहे. पराठा, रुमाली रोटी किंवा शीरमालसोबत, तसेच पुदिन्याच्या चटणीसह हे कबाब अप्रतिम लागतात. चला तर मग पाहूया घरच्या घरी, सोप्या पद्धतीने शाही व्हेज गलौटी कबाब कसे बनवायचे याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

 साहित्य

  • 1 कप उकडलेला राजमा
  • ½ कप भिजवलेले सोयाबीन
  • 1 मध्यम कांदा (अतिशय बारीक चिरलेला)
  • 1 टेबलस्पून आले-लसूण पेस्ट
  • 1 हिरवी मिरची पेस्ट
  • 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर
  • 1 टीस्पून जिरे पूड
  • 1 टीस्पून धणे पूड
  • ½ टीस्पून गरम मसाला
  • ½ टीस्पून लाल तिखट
  • 1 चिमूट केशर (कोमट दुधात भिजवलेले – ऑप्शनल)
  • 1 टीस्पून केवडा पाणी किंवा गुलाब जल
  • चवीनुसार मीठ
  • 1-2 टेबलस्पून भाजलेले बेसन
  • शॅलो फ्रायसाठी तूप किंवा तेल
रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब

कृती 

  • सर्वप्रथम सोयाबीन पाण्यात भिजवून मिक्सरमध्ये वाटून घ्या.
  • उकडलेला राजमा मिक्सरमध्ये अगदी मऊ पेस्ट होईपर्यंत वाटून घ्या. गलौटी कबाबसाठी मिश्रण जितके मऊ तितके चांगले.
  • एका मोठ्या भांड्यात राजम्याची पेस्ट, वाटलेली सोयाबीन पेस्ट आणि बारीक चिरलेला कांदा घाला.
  • यात आले-लसूण पेस्ट, हिरवी मिरची पेस्ट, कोथिंबीर आणि सर्व कोरडे मसाले घालून हलक्या हाताने मिसळा.
  • मिश्रण घट्ट आणि मऊ ठेवण्यासाठी भाजलेले बेसन घाला. तसेच केशर दूध आणि केवडा पाणी घालून सुगंध द्या.मिश्रणाचे लहान, खूपच मऊ आणि चपटे कबाब तयार करा.
  • तव्यावर तूप गरम करून कबाब अत्यंत मंद आचेवर हलक्या हाताने दोन्ही बाजूंनी परतून घ्या. जास्त उलटसुलट करू नका.
  • कबाब सोनेरी रंगाचे झाले की गॅस बंद करा. गरमागरम सर्व्ह करा.
  • व्हेज गलौटी कबाब रुमाली रोटी, उलटा तवा पराठा किंवा शीरमालसोबत आणि पुदिन्याच्या चटणीसह खूपच छान लागतात.

Web Title: Do you know you can make soft and juicy veg galouti kebab at home recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 03:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ
1

उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ

वाटीभर पोह्यांपासून लहान मुलांसाठी बनवा कुरकुरीत व्हेजिटेबल लॉलीपॉप! नोट करून घ्या रेसिपी
2

वाटीभर पोह्यांपासून लहान मुलांसाठी बनवा कुरकुरीत व्हेजिटेबल लॉलीपॉप! नोट करून घ्या रेसिपी

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश
3

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब
4

रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Jan 19, 2026 | 09:30 PM
Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Jan 19, 2026 | 09:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM