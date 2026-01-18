Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब

सुट्टीच्या दिवशी घरात मालवणी पद्धतीमध्ये चिकन रस्सा नक्की बनवून पहा. चिकन रस्सा तुम्ही कोणत्याही पदार्थांसोबत खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया मालवणी चिकन रस्सा बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Jan 18, 2026 | 08:00 AM
थंडीच्या दिवसांमध्ये वातावरणात सतत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. सर्दी खोकला झाल्यानंतर सूप किंवा गरम गरम चिकन रस्सा प्यायला जातो. नेहमीच हॉटेलमधील पदार्थ आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले पदार्थ खावेत, ज्यामुळे शरीराला कोणतीही हानी पोहचणार नाही. सुट्टीच्या दिवशी प्रत्येक घरात चिकन, मटण किंवा मासे बनवला जातात. लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे चिकन. चिकनपासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला मालवणी पद्धतीमध्ये चिकन रस्सा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा चिकन रस्सा घरातील सगळेच खूप आवडीने खातील. कोकणातील प्रत्येक घरात ओल्या खोबऱ्याचा वापर करून अनेक वेगवेगळे पौष्टिक आणि झणझणीत पदार्थ बनवले जातात. चिकन रस्सा तुम्ही वडे, भाकरी, चपाती किंवा भातासोबत सुद्धा खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया मालवणी चिकन रस्सा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

बटाट्याची नाही यावेळी बाजरीच्या पिठाची बनवा कुरकुरीत आणि टेस्टी टिक्की, रेसिपी नोट करा

साहित्य:

  • चिकन
  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • कांदा
  • लसूण
  • आलं
  • लाल तिखट
  • हळद
  • चिकन मसाला
  • मीठ
  • गरम मसाला
  • कोथिंबीर
  • खडे मसाले
  • हिरवी मिरची
भाजी खाणे कायमचे जाल विसरून! अस्सल गावरान पद्धतीमध्ये बनवा कच्च्या टोमॅटोची चटणी, भाकरीसोबत लागेल भारी

कृती:

  • मालवणी चिकन रस्सा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, चिकन स्वच्छ धुवून वाटीमध्ये काढा. त्यानंतर त्यात लाल तिखट, मीठ, हळद घालून एकत्र मिक्स करा.
  • मसाला बनवण्यासाठी कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात खडे मसाले, ओल्या खोबऱ्याचा किस, कांदा, लसूण आणि आलं घालून खमंग भाजा आणि थंड झाल्यानंतर वाटण करून घ्या.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात कढीपत्ता, बारीक केलेला लसूण आणि बारीक केलेला कांदा घालून लालसर भाजा. त्यानंतर त्यात आवश्यकतेनुसार लाल तिखट, चिकन मसाला घालून भाजून घ्या.
  • त्यानंतर त्यातन खोबऱ्याचे वाटण घालून तेल सुटेपर्यंत खमंग भाजा. त्यानंतर त्यात चिकन घालून एक वाफ काढा.
  • एक वाफ आल्यानंतर त्यात गरम पाणी घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि चिकन शिजण्यासाठी ठेवा.
  • सगळ्यात शेवटी चिकन शिजल्यानंतर त्यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला मालवणी चिकन रस्सा.

Web Title: How to make malvani style chicken curry at home simple food recipe malavani recipe

Published On: Jan 18, 2026 | 08:00 AM

