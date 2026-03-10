घरात बसून कंटाळलात? मग मोकळ्या वेळेत करा ‘या’ मजेशीर आणि क्रिएटिव्ह गोष्टी, वेळही जाईल आनंदात

सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडणारे आजी-आजोबा एक तर कोणत्याही कामाशिवाय घरात वेळ घालवतात किंवा स्वतःला इतरांच्या आयुष्यात नकोसे मानून कंटाळवाणे आयुष्य जगायला भाग पाडतात. तुमच्या घरात असे वयस्कर सदस्य असेल तर त्यांना आनंदी आयुष्य जगायला मदत करणं ही तुमची जबाबदारी आहे. काही मजेदार गोष्टींच्या मदतीने तुम्ही तुमच्या आजी आजोबांच्या आयुष्यात आनंद तर आणू शकताच शिवाय त्यांचे आयुष्य किती महत्त्वाचे आहे याची जाणीव करून देऊ शकता.(फोटो सौजन्य – istock)
कमी बजेटमध्ये करा अयोध्या, काशी आणि गंगा सागरचे दर्शन; जाणून घ्या संपूर्ण टूर पॅकेज
अनेक वडीलधाऱ्यांना तुम्ही क्लासिकल डान्स किंवा म्युझिकल परफॉर्मन्ससाठी ऑडिशन म्हणून पाहिलं गेलं असावे. इतकंच नाही तर पुस्तक वाचनारे ग्रुप्स, अॅक्टिंग, संगीत इ. मध्ये सहभागी होण्यासाठी तुम्ही त्यांना मदत करू शकता.सामाजिक मेळाव्यांमध्ये सहभागी करा त्यांना एकटेपणापासून दूर ठेवण्यासाठी तुम्ही त्यांना विविध प्रकारच्या सामाजिक मेळाव्यांचा भाग बनण्यास मदत करू शकता. उदा., चित्रपट परीक्षण, चित्रपट प्रदर्शन असेल तर अशा संमेलनांमध्ये भाग घेऊन त्यांना समाजाशी जोडलेले वाटेल.
क्रिएटिव्हिटीला कोणतही वय नसत. अशावेळी घरातील ज्येष्ठांना पेटिंग, ड्रॉइंग, स्केचिंग, पेपरक्राफ्ट, बीडिंग, शिवणकाम, भरतकाम इत्यादी गोष्टीशी जोडून घेता येईल. जर त्यांना अशी गोष्ट माहीत असेल तर तुम्हीही त्यांना क्लास लावण्यासाठी प्रोत्साहीत करू शकता.
वृद्धांना मैदानी उपक्रमांचा भाग बनविण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे त्यांना बागकाम, चालणे, पक्षी निरीक्षण, हायकिंग, पतंग उडवणे, नेचर फोटोग्राफी, लाफिंग क्लब, योग क्लब यांच्याशी जोडा. लक्षात ठेवा की आपली एक प्रेरणा त्यांचे आयुष्य बदलू शकते.
महिला दिनानिमित्त स्वतःला द्या एक खास गिफ्ट, भारतात एकट्याने फिरण्यासाठी सुरक्षित आहेत ही 5 ठिकाणं
जर तुम्ही त्यांना काही मैदानी खेळ खेळण्यामध्ये गुंतवलं, तर ते दीर्घायुष्यासाठी त्यांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य चांगले राहील, यासाठी तुम्ही त्यांना गोल्फ, कॅरम, पूल, बैंडमिटन, चेस असे खेळ खेळण्यास प्रोत्साहित करू शकता.