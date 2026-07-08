भारतातील सर्वात ‘हॉन्टेड’ बीच! काळी वाळू, भुतांच्या कथा अन्…; सूर्य मावळताच का घाबरतात पर्यटक?

समुद्रकिनाऱ्यावर फिरणे, सूर्यास्ताचा आनंद घेणे आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवणे अनेकांना आवडते. पण भारतात असा एक समुद्रकिनारा आहे, जो सुंदर दृश्यांसोबतच गूढ कथांसाठीही ओळखला जातो. गुजरातमधील सुरतजवळ असलेला डुमास बीच हा अनेक वर्षांपासून रहस्यमय कथा, स्थानिक समजुती आणि पर्यटकांच्या अनुभवांमुळे चर्चेचा विषय ठरला आहे. काही जण हा भारतातील सर्वात ‘हॉन्टेड’ बीच असल्याचा दावा करतात. मात्र या कथांना कोणताही ठोस वैज्ञानिक किंवा अधिकृत पुरावा उपलब्ध नसल्याचेही तज्ज्ञ सांगतात.
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सुरत शहरापासून काही अंतरावर अरबी समुद्रकिनारी वसलेला डुमास बीच आपल्या काळसर वाळूमुळे इतर समुद्रकिनाऱ्यांपेक्षा वेगळा दिसतो. या किनाऱ्याचे शांत वातावरण आणि संध्याकाळनंतर पसरलेली निर्मनुष्य शांतता अनेकांना आकर्षित करते. दिवसाच्या वेळी येथे पर्यटकांची गर्दी असते, मात्र सूर्यास्तानंतर येथे फार कमी लोक थांबण्याचे धाडस करतात.
स्थानिकांमध्ये प्रचलित असलेल्या कथांनुसार, या परिसरात पूर्वी अंत्यसंस्कार केले जात असल्याने येथील वातावरण गूढ मानले जाते. रात्रीच्या वेळी अनोळखी आवाज ऐकू येणे, कुजबुज झाल्याचा भास होणे किंवा कोणीतरी मागे असल्याची भावना निर्माण होणे, असे अनुभव काही पर्यटकांनी सांगितले आहेत. मात्र या घटनांची कोणतीही अधिकृत किंवा वैज्ञानिक पुष्टी झालेली नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, समुद्राच्या लाटा, जोरदार वारे, अंधार आणि एकांत यामुळे अनेकदा मनावर मानसिक परिणाम होऊ शकतो. तसेच येथील काळ्या वाळूची निर्मिती ही नैसर्गिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियेचा भाग असल्याचेही सांगितले जाते. त्यामुळे या ठिकाणाशी जोडल्या गेलेल्या कथांकडे अंधश्रद्धेपेक्षा विवेकाने पाहण्याचा सल्ला दिला जातो.
रहस्यमय प्रतिमेमुळे डुमास बीच देशभरातील पर्यटक आणि साहसी प्रवाशांचे लक्ष वेधून घेतो. निसर्गसौंदर्य, समुद्रकिनाऱ्याची वेगळी ओळख आणि त्याभोवती फिरणाऱ्या कथा यामुळे हा बीच आजही गुजरातमधील सर्वाधिक चर्चेत असणाऱ्या पर्यटनस्थळांपैकी एक मानला जातो.
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