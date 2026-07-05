रविवार, 5 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Foreign Universities In India List Cities Eligibility Fees Scholarship

Foreign Universities: आता परदेशात न जाताच मिळणार इंटरनॅशनल डिग्री? भारतातील ‘या’ शहरात १५ परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारले

Updated On: Jul 05, 2026 | 02:34 PM IST
जाहिरात
सारांश

foreign Universities in india : जगातील १५ नामांकित विद्यापीठे भारतातच आपले कॅम्पस सुरू करत आहेत, ज्यात मुंबई, बेंगळुरू आणि गिफ्ट सिटीचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे काही ठिकाणी IELTS परीक्षेचीही गरज भासणार नाही! प्रवेशाची पात्रता, कोर्सेस आणि ₹१,००० कोटींच्या स्कॉलरशिप फंडाबद्दल सविस्तर जाणून घ्या.

university

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Foreign Universities In India : परदेशात जाऊन शिकण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे. आता जगातील नामांकित विद्यापीठे भारतातच आपले स्वतंत्र कॅम्पस सुरू करत आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण, परदेशी पदवी आणि ग्लोबल फॅकल्टी विद्यार्थ्यांना भारतातच उपलब्ध होणार आहे.

१५ आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांची यादी

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने १५ परदेशी विद्यापीठांना ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ जारी केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथॅम्प्टन (UK), डिकिन युनिव्हर्सिटी (ऑस्ट्रेलिया), युनिव्हर्सिटी ऑफ वोलोंगॉन्ग (ऑस्ट्रेलिया), क्वीन्स युनिव्हर्सिटी बेलफास्ट (UK) आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ लिव्हरपूल (UK) यांसह अमेरिका व ब्रिटनमधील अनेक मोठ्या संस्थांचा समावेश आहे. चालू शैक्षणिक वर्षाच्या ऑगस्ट महिन्यापासून या कॅम्पसमध्ये पहिली बॅच सुरू होण्याची शक्यता असून, सुरुवातीला प्रत्येक कॅम्पसमध्ये २०० ते २५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल.

‘या’ ४ प्रमुख शहरांमध्ये होणार स्थापना

मुंबई: येथे सर्वाधिक म्हणजेच युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क, ब्रिस्टल, एबरडीन आणि इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या ४ संस्थांचे कॅम्पस सुरू होत आहेत.

गिफ्ट सिटी (गुजरात): डिकिन, वोलोंगॉन्ग आणि क्वीन्स युनिव्हर्सिटी बेलफास्ट.

दिल्ली-एनसीआर (गुरुग्राम): युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथॅम्प्टन आणि व्हिक्टोरिया युनिव्हर्सिटी.

बेंगळुरू: युनिव्हर्सिटी ऑफ लिव्हरपूल.

Bank of India Recruitment 2026: बँक ऑफ इंडियामध्ये ७७९ जागांवर मेगाभरती! अर्ज करण्याची अंतिम तारिख जाणून घ्या एका क्लिकवर..

प्रवेश पात्रता आणि अभ्यासक्रम

पात्रता: १२ वी मध्ये किमान ७५% गुण, तर पदव्युत्तर (PG) कोर्सेससाठी ५५% ते ७०% गुणांची आवश्यकता असेल. जर १२ वीत इंग्रजीत ७०% ते ८५% गुण असतील, तर अनेक ठिकाणी IELTS परीक्षेची गरज भासणार नाही.

कोर्सेस: प्रामुख्याने आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI), कॉम्प्युटर सायन्स आणि STEM (सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग, मॅथ्स) यांसारख्या रोजगाराभिमुख विषयांवर भर असेल.

Success Story: १८ वर्षे आयटी क्षेत्रात काम केल्यानंतर ४७ व्या वर्षी डॉक्टर बनलेल्या जान्हवी यांचा प्रेरणादायी प्रवास एकदा वाचा

स्कॉलरशिप आणि परदेशी वारीची संधी

या विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांना १ ते २ सेमिस्टर परदेशात जाऊन शिकण्याची संधी मिळेल. उदा. युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क ‘२+१ मॉडेल’ राबवणार आहे, ज्यामध्ये विद्यार्थी २ वर्षे मुंबईत आणि १ वर्ष युकेमध्ये शिकू शकतील. तसेच, गुणवंत आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी पुढील ५ वर्षांत १,००० कोटी रुपयांचा संयुक्त स्कॉलरशिप फंड तयार करण्यात आला आहे, ज्याद्वारे १०% ते १००% पर्यंत फी माफी मिळू शकते. विशेष म्हणजे, परदेशात जाऊन राहण्याच्या आणि शिकण्याच्या खर्चाच्या तुलनेत येथे ३०% ते ४०% कमी खर्चात हे शिक्षण पूर्ण होईल.

Web Title: Foreign universities in india list cities eligibility fees scholarship

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 05, 2026 | 02:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vocational Courses: १० वी नंतर पदवीची चिंता सोडा! ‘हे’ ५ कोर्से करा; मिळवा ५०,००० रुपयांपर्यंत भरगच्च पगार
1

Vocational Courses: १० वी नंतर पदवीची चिंता सोडा! ‘हे’ ५ कोर्से करा; मिळवा ५०,००० रुपयांपर्यंत भरगच्च पगार

Inspiring Story: शारीरिक अपंगत्वाला बनवली स्वतःची ताकद! तीन फुटांच्या ‘या’ डॅशिंग शिक्षकाचा संघर्षमय प्रवास एकदा वाचाच
2

Inspiring Story: शारीरिक अपंगत्वाला बनवली स्वतःची ताकद! तीन फुटांच्या ‘या’ डॅशिंग शिक्षकाचा संघर्षमय प्रवास एकदा वाचाच

Jobs In Dubai: भारतात बी.एड. पूर्ण केलेल्या शिक्षकांसाठी दुबईत नोकरीची सुवर्णसंधी! अर्ज करण्यापूर्वी ‘हे’ नियम एकदा वाचाच..
3

Jobs In Dubai: भारतात बी.एड. पूर्ण केलेल्या शिक्षकांसाठी दुबईत नोकरीची सुवर्णसंधी! अर्ज करण्यापूर्वी ‘हे’ नियम एकदा वाचाच..

Education New Rules: NEET-JEE च्या रँकिंगसाठी १२ वीचे गुण ठरणार का गेमचेंजर? शिक्षण मंत्रालयाचा ‘हा’ नवा ‘वेटेज प्लॅन’ लगेच वाचा
4

Education New Rules: NEET-JEE च्या रँकिंगसाठी १२ वीचे गुण ठरणार का गेमचेंजर? शिक्षण मंत्रालयाचा ‘हा’ नवा ‘वेटेज प्लॅन’ लगेच वाचा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Foreign Universities: आता परदेशात न जाताच मिळणार इंटरनॅशनल डिग्री? भारतातील ‘या’ शहरात १५ परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारले

Foreign Universities: आता परदेशात न जाताच मिळणार इंटरनॅशनल डिग्री? भारतातील ‘या’ शहरात १५ परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारले

Jul 05, 2026 | 02:34 PM
Wardha News: आष्टीत महापुराचा तडाखा; शेकडो हेक्टर खरीप पिकांचे नुकसान, तातडीच्या मदतीची मागणी

Wardha News: आष्टीत महापुराचा तडाखा; शेकडो हेक्टर खरीप पिकांचे नुकसान, तातडीच्या मदतीची मागणी

Jul 05, 2026 | 02:16 PM
Aamir Khan Married: आमिर खान-गौरी स्प्रॅट अडकले लग्नबंधनात; अभिनेता झाला भावूक, विवाहसोहळ्याचा पहिला फोटो आला समोर

Aamir Khan Married: आमिर खान-गौरी स्प्रॅट अडकले लग्नबंधनात; अभिनेता झाला भावूक, विवाहसोहळ्याचा पहिला फोटो आला समोर

Jul 05, 2026 | 02:15 PM
E20 इंधनामुळे इंजिन सुरक्षित; 60 हजार किमी चाचण्यांत यशस्वी ठरली वाहने

E20 इंधनामुळे इंजिन सुरक्षित; 60 हजार किमी चाचण्यांत यशस्वी ठरली वाहने

Jul 05, 2026 | 02:15 PM
LPG सिलेंडरच्या किमतींवर होणार परिणाम? सरकारने LNG सप्लायवरील बंदी हटवली; जाणून घ्या नेमकं काय बदलणार

LPG सिलेंडरच्या किमतींवर होणार परिणाम? सरकारने LNG सप्लायवरील बंदी हटवली; जाणून घ्या नेमकं काय बदलणार

Jul 05, 2026 | 02:14 PM
Success Story: १८ वर्षे आयटी क्षेत्रात काम केल्यानंतर ४७ व्या वर्षी डॉक्टर बनलेल्या जान्हवी यांचा प्रेरणादायी प्रवास एकदा वाचा

Success Story: १८ वर्षे आयटी क्षेत्रात काम केल्यानंतर ४७ व्या वर्षी डॉक्टर बनलेल्या जान्हवी यांचा प्रेरणादायी प्रवास एकदा वाचा

Jul 05, 2026 | 02:07 PM
धक्कादायक! बँकेच्या खोलीतच महिलेवर लैंगिक अत्याचार; पोलिसांनी ब्रँच मॅनेजरला केली अटक

धक्कादायक! बँकेच्या खोलीतच महिलेवर लैंगिक अत्याचार; पोलिसांनी ब्रँच मॅनेजरला केली अटक

Jul 05, 2026 | 02:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा