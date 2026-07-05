Foreign Universities: आता परदेशात न जाताच मिळणार इंटरनॅशनल डिग्री? भारतातील ‘या’ शहरात १५ परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारले

Foreign Universities In India : परदेशात जाऊन शिकण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे. आता जगातील नामांकित विद्यापीठे भारतातच आपले स्वतंत्र कॅम्पस सुरू करत आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण, परदेशी पदवी आणि ग्लोबल फॅकल्टी विद्यार्थ्यांना भारतातच उपलब्ध होणार आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने १५ परदेशी विद्यापीठांना ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ जारी केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथॅम्प्टन (UK), डिकिन युनिव्हर्सिटी (ऑस्ट्रेलिया), युनिव्हर्सिटी ऑफ वोलोंगॉन्ग (ऑस्ट्रेलिया), क्वीन्स युनिव्हर्सिटी बेलफास्ट (UK) आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ लिव्हरपूल (UK) यांसह अमेरिका व ब्रिटनमधील अनेक मोठ्या संस्थांचा समावेश आहे. चालू शैक्षणिक वर्षाच्या ऑगस्ट महिन्यापासून या कॅम्पसमध्ये पहिली बॅच सुरू होण्याची शक्यता असून, सुरुवातीला प्रत्येक कॅम्पसमध्ये २०० ते २५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल.
मुंबई: येथे सर्वाधिक म्हणजेच युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क, ब्रिस्टल, एबरडीन आणि इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या ४ संस्थांचे कॅम्पस सुरू होत आहेत.
गिफ्ट सिटी (गुजरात): डिकिन, वोलोंगॉन्ग आणि क्वीन्स युनिव्हर्सिटी बेलफास्ट.
दिल्ली-एनसीआर (गुरुग्राम): युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथॅम्प्टन आणि व्हिक्टोरिया युनिव्हर्सिटी.
बेंगळुरू: युनिव्हर्सिटी ऑफ लिव्हरपूल.
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पात्रता: १२ वी मध्ये किमान ७५% गुण, तर पदव्युत्तर (PG) कोर्सेससाठी ५५% ते ७०% गुणांची आवश्यकता असेल. जर १२ वीत इंग्रजीत ७०% ते ८५% गुण असतील, तर अनेक ठिकाणी IELTS परीक्षेची गरज भासणार नाही.
कोर्सेस: प्रामुख्याने आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI), कॉम्प्युटर सायन्स आणि STEM (सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग, मॅथ्स) यांसारख्या रोजगाराभिमुख विषयांवर भर असेल.
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या विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांना १ ते २ सेमिस्टर परदेशात जाऊन शिकण्याची संधी मिळेल. उदा. युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क ‘२+१ मॉडेल’ राबवणार आहे, ज्यामध्ये विद्यार्थी २ वर्षे मुंबईत आणि १ वर्ष युकेमध्ये शिकू शकतील. तसेच, गुणवंत आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी पुढील ५ वर्षांत १,००० कोटी रुपयांचा संयुक्त स्कॉलरशिप फंड तयार करण्यात आला आहे, ज्याद्वारे १०% ते १००% पर्यंत फी माफी मिळू शकते. विशेष म्हणजे, परदेशात जाऊन राहण्याच्या आणि शिकण्याच्या खर्चाच्या तुलनेत येथे ३०% ते ४०% कमी खर्चात हे शिक्षण पूर्ण होईल.