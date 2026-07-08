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US Iran War: आज रात्री अमेरिका इराणचा गेम करणार? Donald Trump यांचा इराणवर हल्ला करण्याचा इशारा; जगाची धाकधूक वाढली

Updated On: Jul 08, 2026 | 08:30 PM IST
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सारांश

Donald Trump News: अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी रात्री इराणवर मोठा लष्करी हल्ला करण्याची घोषणा केली आहे. नाटो परिषदेत ट्रम्प यांनी इराणला थेट इशारा दिल्यामुळे मिडल ईस्टमध्ये युद्ध पेटले आहे.

Donald Trump यांचा इराणवर हल्ला करण्याचा इशारा (Photo Credit- X)

Donald Trump यांचा इराणवर हल्ला करण्याचा इशारा (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • आज रात्री अमेरिका इराणचा गेम होणार?
  • डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणवर हल्ला करण्याचा इशारा
  • जगाची धाकधूक वाढली
US Iran Conflict: पश्चिम आशिया पुन्हा एकदा मोठ्या युद्धाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे का? अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका विधानामुळे जागतिक चिंता वाढली आहे. ट्रम्प यांनी संकेत दिले आहेत की अमेरिका बुधवारी रात्री इराणवर हल्ला करू शकते. हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील तणाव आधीच शिगेला पोहोचला आहे. ट्रम्प यांच्या या इशाऱ्यानंतर संपूर्ण मध्यपूर्वेतील परिस्थितीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आम्ही आज रात्री इराणवर मोठा हल्ला करू शकतो

तुर्कीमधील अंकारा येथे सुरू असलेल्या नाटो (NATO) शिखर परिषदेदरम्यान पत्रकारांशी बोलताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, “आम्ही आज रात्री इराणवर मोठा हल्ला करू शकतो.” युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांची भेट घेण्यापूर्वी त्यांनी हे विधान केले. मात्र, या संभाव्य हल्ल्याचे कारण किंवा त्याचे नियोजित ठिकाण ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले नाही. ट्रम्प यांच्या विधानामुळे खळबळ उडाली आहे, विशेषतः कारण गेल्या काही महिन्यांपासून पश्चिम आशियातील परिस्थिती सातत्याने अस्थिर राहिली आहे.

Ankara NATO Summit: ‘इराणचे नेते लबाड आहेत…’ ट्रम्प यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे शांतता करार धोक्यात

अमेरिकेकडून यापूर्वीही हल्ला

इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष, अमेरिकेच्या लष्करी हालचाली आणि प्रादेशिक तणाव यामुळे अनेक देशांमध्ये आधीच चिंता निर्माण झाली आहे. जर अमेरिकेने आता थेट लष्करी कारवाई केली, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण प्रदेशाच्या सुरक्षेवर तसेच जागतिक राजकारणावर होऊ शकतो. ट्रम्प यांनी आरोप केला की इराणने गेल्या ४७ वर्षांपासून आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला आहे. याआधी, मंगळवारी रात्री अमेरिकेच्या लष्कराने इराणवर अनेक मोठे हल्ले केले होते. अमेरिकेच्या लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवर व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून या कारवाया करण्यात आल्या होत्या.

‘इराणसोबत वाटाघाटी करण्यात वेळ वाया घालवला’

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांना वाटते की इराणसोबतचा करार (MoU) आता निरर्थक ठरला आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की, अमेरिकेने इराणसोबत वाटाघाटी करण्यात बराच वेळ वाया घालवला आहे आणि आता त्यांना चर्चा पुढे चालू ठेवण्याची इच्छा नाही. इराणवर टीका करताना ट्रम्प म्हणाले, “मला इराणसोबत यापुढे कोणतीही चर्चा करायची नाही.” याआधी, मंगळवारी रात्री अमेरिकेच्या लष्कराने इराणवर अनेक मोठे हल्ले केले होते. अमेरिकेच्या लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवर व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून या कारवाया करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सने (IRGC) दावा केला आहे की, अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून त्यांनी बहरीन आणि कुवेत येथील अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य केले आहे. इराणचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेने त्यांच्या दक्षिण भागातील हवाई संरक्षण यंत्रणा, किनारपट्टीवरील पाळत ठेवण्याची केंद्रे आणि क्षेपणास्त्र व ड्रोन प्रक्षेपण स्थळांवर हल्ले केले होते.

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Web Title: Donald trump warns of an attack on iran global anxiety rises

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Published On: Jul 08, 2026 | 08:30 PM

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