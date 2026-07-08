US Iran War: आज रात्री अमेरिका इराणचा गेम करणार? Donald Trump यांचा इराणवर हल्ला करण्याचा इशारा; जगाची धाकधूक वाढली

तुर्कीमधील अंकारा येथे सुरू असलेल्या नाटो (NATO) शिखर परिषदेदरम्यान पत्रकारांशी बोलताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, “आम्ही आज रात्री इराणवर मोठा हल्ला करू शकतो.” युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांची भेट घेण्यापूर्वी त्यांनी हे विधान केले. मात्र, या संभाव्य हल्ल्याचे कारण किंवा त्याचे नियोजित ठिकाण ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले नाही. ट्रम्प यांच्या विधानामुळे खळबळ उडाली आहे, विशेषतः कारण गेल्या काही महिन्यांपासून पश्चिम आशियातील परिस्थिती सातत्याने अस्थिर राहिली आहे.
“We’re going to hit them hard tonight. But we’ll see how it all works out.” Donald Trump has suggested the US military will launch a fresh wave of strikes at Iran later. Iran war latest: https://t.co/a0R4yHrWjK 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/DP9B5WF9OY — Sky News (@SkyNews) July 8, 2026
Ankara NATO Summit: ‘इराणचे नेते लबाड आहेत…’ ट्रम्प यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे शांतता करार धोक्यात
इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष, अमेरिकेच्या लष्करी हालचाली आणि प्रादेशिक तणाव यामुळे अनेक देशांमध्ये आधीच चिंता निर्माण झाली आहे. जर अमेरिकेने आता थेट लष्करी कारवाई केली, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण प्रदेशाच्या सुरक्षेवर तसेच जागतिक राजकारणावर होऊ शकतो. ट्रम्प यांनी आरोप केला की इराणने गेल्या ४७ वर्षांपासून आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला आहे. याआधी, मंगळवारी रात्री अमेरिकेच्या लष्कराने इराणवर अनेक मोठे हल्ले केले होते. अमेरिकेच्या लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवर व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून या कारवाया करण्यात आल्या होत्या.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांना वाटते की इराणसोबतचा करार (MoU) आता निरर्थक ठरला आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की, अमेरिकेने इराणसोबत वाटाघाटी करण्यात बराच वेळ वाया घालवला आहे आणि आता त्यांना चर्चा पुढे चालू ठेवण्याची इच्छा नाही. इराणवर टीका करताना ट्रम्प म्हणाले, “मला इराणसोबत यापुढे कोणतीही चर्चा करायची नाही.” याआधी, मंगळवारी रात्री अमेरिकेच्या लष्कराने इराणवर अनेक मोठे हल्ले केले होते. अमेरिकेच्या लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवर व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून या कारवाया करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सने (IRGC) दावा केला आहे की, अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून त्यांनी बहरीन आणि कुवेत येथील अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य केले आहे. इराणचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेने त्यांच्या दक्षिण भागातील हवाई संरक्षण यंत्रणा, किनारपट्टीवरील पाळत ठेवण्याची केंद्रे आणि क्षेपणास्त्र व ड्रोन प्रक्षेपण स्थळांवर हल्ले केले होते.
अमेरिकेची दादागिरी चालणार नाही! 60 देशांसोबत भारताला घेरण्याचा अमेरिकेचा प्लॅन; भारताने दिलं चोख उत्तर