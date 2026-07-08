Hair Fall: केस गळतीने त्रस्त आहात? आहारात ‘या’ गोष्टींचा करा समावेश; काही दिवसांत दिसेल फरक

आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत केस गळण्याची समस्या केवळ वाढत्या वयापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. तरुणांपासून प्रौढांपर्यंत अनेकजण केस गळतीमुळे चिंतेत आहेत. ताणतणाव, चुकीच्या खाण्याच्या सवयी, पोषक घटकांची कमतरता, हार्मोन्समधील बदल, प्रदूषण आणि अनियमित दिनचर्या यामुळे केस कमकुवत होऊन गळू लागतात. अनेकजण महागडे शॅम्पू, सिरम किंवा उपचारांचा आधार घेतात. मात्र शरीराला आतून योग्य पोषण मिळाले नाही तर केसांचे आरोग्य सुधारत नाही. संतुलित आणि पोषणयुक्त आहार केसांची मुळे मजबूत करण्यास आणि केसांच्या वाढीस मदत करू शकतात. विशेषतः प्रोटीन, आयर्न, बायोटिन, ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड, झिंक आणि विविध जीवनसत्त्वांनी समृद्ध अन्नपदार्थ केसांसाठी फायदेशीर ठरतात.
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अंडी ही प्रोटीन आणि बायोटिनचा उत्तम स्रोत मानली जातात. केस मुख्यतः केराटिन या प्रोटीनपासून बनलेले असल्याने पुरेसे प्रोटीन मिळणे आवश्यक असते. बायोटिन केसांच्या मुळांना पोषण देऊन त्यांची मजबुती वाढवण्यास मदत करू शकते.
पालकामध्ये आयर्न, फोलेट, जीवनसत्त्व A, जीवनसत्त्व C आणि इतर महत्त्वाची खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात. शरीरात आयर्नची कमतरता असल्यास केसगळती वाढू शकते. त्यामुळे हिरव्या पालेभाज्यांचा नियमित आहारात समावेश फायदेशीर ठरतो.
बदाम, अक्रोड, जवस, भोपळ्याच्या बिया आणि चिया बियांमध्ये ओमेगा-३, झिंक, जीवनसत्त्व E आणि सेलेनियमसारखे पोषक घटक असतात. हे घटक टाळूचे आरोग्य सुधारण्यास आणि केसांच्या मुळांना बळकटी देण्यास मदत करतात.
मूग, मसूर, हरभरा, राजमा आणि इतर कडधान्यांमध्ये प्रोटीन, आयर्न आणि झिंक मुबलक प्रमाणात असते. विशेषतः शाकाहारींसाठी ही पोषणाची उत्तम पदार्थ असून केसांच्या वाढीस आवश्यक घटकांची पूर्तता करण्यास फायदेशीर ठरतात.
सॅल्मन, सार्डिन किंवा मॅकेरलसारख्या फॅटी माशांमध्ये ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड, प्रोटीन आणि जीवनसत्त्व D असते. हे घटक केसांची वाढ आणि टाळूचे आरोग्य चांगले ठेवण्यास मदत करतात.
रताळ्यामध्ये बीटा-कॅरोटीन मुबलक असते. शरीरात त्याचे जीवनसत्त्व A मध्ये रूपांतर होते. हे जीवनसत्त्व टाळूतील नैसर्गिक तेलाचे संतुलन राखण्यास मदत करते आणि केस निरोगी ठेवण्यास उपयुक्त ठरते.
दहीमध्ये प्रोटीन, कॅल्शियम आणि प्रोबायोटिक्स असतात. यामुळे पचनसंस्था निरोगी राहण्यास मदत होते आणि शरीराला पोषक घटकांचे शोषण अधिक चांगल्या प्रकारे करता येते. त्याचा सकारात्मक परिणाम केसांच्या आरोग्यावरही दिसू शकतो.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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