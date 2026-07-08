महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी मोठा निर्णय! फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची बैठक

मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी आज विधिमंडळातील मंत्रिमंडळ बैठक सभागृहात उच्चाधिकार समितीची विशेष बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सीमावादाच्या खटल्यात महाराष्ट्राची बाजू अधिक भक्कमपणे मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार नारायण राणे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार जयंत पाटील, सुरेश खाडे, सचिन कल्याण शेट्टी, रोहित आर. पाटील, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, प्रकाश आवाडे तसेच संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कायदेतज्ज्ञ उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या न्यायालयीन लढ्याला अधिक बळ देण्यावर भर देण्यात आला. बेळगाव, कारवार, निपाणीसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडणार असल्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
मोठी बातमी ! कॅबिनेट बैठक सोडून एकनाथ शिंदे शरद पवारांच्या भेटीला; बंद दालनाआड नेमकी काय चर्चा?
सीमाप्रश्नी कायदेशीर रणनीती अधिक मजबूत करण्यासाठी वरिष्ठ वकिलांसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करण्याबाबतही बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला.
सीमाप्रश्नी झालेल्या या महत्त्वाच्या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विशेष उपस्थिती लावली. त्यांच्या स्वागतासाठी राष्ट्रवादीचे आमदार तसेच संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते. सीमाप्रश्नावर शरद पवार यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या सुरुवातीपासून सातत्याने भूमिका घेतली असून त्यांच्या उपस्थितीमुळे बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.
📍 मुंबई |#महाराष्ट्र – #कर्नाटक राज्यातील सीमाप्रश्नावर आज उच्चाधिकार समितीची विशेष बैठक विधिमंडळाच्या मंत्रिमंडळ बैठक सभागृहात पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत सीमाप्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात… pic.twitter.com/tFBdqGmu1M — Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) July 8, 2026
बैठकीनंतर शरद पवार यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनाला भेट दिली. यावेळी शिंदे यांनी त्यांचे स्वागत करून प्रकृतीची विचारपूस केली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांची बैठकही पार पडली. या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. सीमाप्रश्नी सर्वपक्षीय एकजूट कायम ठेवत न्यायालयीन लढा अधिक प्रभावीपणे लढण्याचा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
अमित शाह-देवेंद्र फडणवीस यांची दिल्लीत बंद दाराआड बैठक; महाराष्ट्राच्या राजकारणावरून मोठी खलबतं?