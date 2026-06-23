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निवृत्तीनंतर घ्या आयुष्याचा आनंद! फिरण्यासाठी ‘या’ सुंदर ठिकाणांना नक्की द्या भेट, मन होईल फ्रेश

Updated On: Jun 23, 2026 | 02:21 PM IST
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सारांश

निवृत्तीनंतर संपूर्ण वेळ घरात बसून घालवण्यापेक्षा शांत, प्रदूषणमुक्त आणि सुरक्षित ठिकाणी घालवावेत. यामुळे मानसिक तणाव कमी होण्यासोबतच फिरण्याचा आनंद मिळतो.

निवृत्तीनंतर घ्या आयुष्याचा आनंद! फिरण्यासाठी 'या' सुंदर ठिकाणांना नक्की द्या भेट, मन होईल फ्रेश

निवृत्तीनंतर घ्या आयुष्याचा आनंद! फिरण्यासाठी 'या' सुंदर ठिकाणांना नक्की द्या भेट, मन होईल फ्रेश

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विस्तार

आयुष्यातील धांदल, सकाळी लवकर उठून ऑफिसला जाण्याची धावपळ आणि मुलांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची घाई, निवृत्ती हा काळ म्हणजे माणसाला फक्त शांतता हवी असते. या वयात, प्रत्येकजण आपले उर्वरित आयुष्य शांत, प्रदूषणमुक्त आणि सुरक्षित ठिकाणी घालवण्याचे स्वप्न पाहतो. शांततेबरोबरच कोणते ठिकाण आपल्या बजेटमध्ये म्हणजे आपल्या ‘पेन्शन’मध्ये सहज बसते हे देखील महत्त्वाचे आहे. जर तुम्ही निवृत्तीनंतर स्थायिक होण्यासाठी जागा शोधत असाल, जिथे खर्च कमी आणि सुविधा जास्त असतील, तर भारतातील ही शहरे योग्य पर्याय आहेत.(फोटो सौजन्य – istock)

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चंदीगड:

प्रत्येक क्षेत्रातील मोठी उद्याने, हिरवळ, रुंद रस्ते आणि उत्कृष्ट वैद्यकीय सुविधा यामुळे ते निवृत्तीसाठी योग्य ठरतात. जरी मुख्य चंदीगड थोडे महाग असले तरी, जर तुम्ही त्याच्या आसपासच्या भागात स्थायिक झालात, तर तुम्ही तुमच्या पेन्शनमध्ये खूप सुरक्षित आणि विलासी जीवन जगू शकता.

भोपाळ, मध्य प्रदेश:

भारताच्या मध्यभागी असलेले भोपाळ हे सुंदर तलाव आणि हिरवाईसाठी प्रसिद्ध आहे. येथील निसर्गसौंदर्य आणि शांतता मन मोहून टाकणारी आहे. भोपाळचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ते भारतातील सर्वात स्वस्त शहरांपैकी एक आहे. येथे तुम्हाला कमी बजेटमध्ये मोठे आणि आरामदायी घर मिळू शकते.

कोईम्बतूर, तामिळनाडू

कोइम्बतूरला दक्षिण भारतात ‘निवृत्तांचे स्वर्ग’ असे संबोधले जाते. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे येथील अद्भुत हवामान आणि उत्तम आरोग्य सुविधा. इथे तुम्हाला मोठ्या आणि महागड्या शहरांपेक्षा खूपच कमी किमतीमध्ये जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा मिळतात. येथे गुन्हेगारीचे प्रमाण खूपच कमी आहे, ज्यामुळे ते वृद्धांसाठी अतिशय सुरक्षित आणि आरामदायी ठिकाण आहे.

डेहराडून, उत्तराखंड:

पर्वतांनी वेढलेल्या डेहराडूनला निवृत्तीनंतर स्थायिक होण्यासाठी लोकांची नेहमीच पहिली पसंती असते. येथील वातावरण वर्षभर आल्हाददायक असते. गर्दी आणि प्रदूषणापासून दूर हिरवाईमध्ये राहिल्याने एक वेगळाच ताजेपणा येतो. याशिवाय वृद्धांसाठी अनेक उत्कृष्ट रुग्णालये आणि वैद्यकीय सुविधा आहेत.

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म्हैसूर, कर्नाटक:

म्हैसूर हे शहर स्वच्छता, रुंद रस्ते, उद्याने आणि योग केंद्रांसाठी ओळखले जाते. येथे जीवनात एक विराम आहे जो दिलासा देतो. घराचे भाडे असो किवा दैनंदिन खर्च असो, म्हैसूर अनेक मोठ्या शहरांपेक्षा खूपच स्वस्त आहे. येथे तुम्ही तुमच्या पेन्शनमध्ये कोणत्याही आर्थिक ताणाशिवाय विलासी आणि शांततापूर्ण जीवन जगू शकता.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Enjoy life after retirement do visit these beautiful places for a trip it will refresh your mind

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Published On: Jun 23, 2026 | 02:20 PM

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