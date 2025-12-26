Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Fssai New Rule Green Tea Can Not Be Longer Called As Tea Warning Of Action Against Sellers Lifestyle News In Marathi

FSSAI चा मोठा निर्णय: आता ‘ग्रीन टी’ला आता चहा म्हणता येणार नाही; विक्रेत्यांवर कारवाईचा इशारा

एफएसएसएआयच्या नव्या नियमामुळे चहाच्या नावावर विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांबाबत मोठा बदल झाला आहे. आता हर्बल किंवा फुलांपासून बनवलेल्या पेयांना ‘चहा’ म्हणता येणार नाही, अन्यथा विक्रेत्यांवर कडक कारवाई होऊ शकते.

Updated On: Dec 26, 2025 | 12:02 PM
FSSAI चा मोठा निर्णय: आता ‘ग्रीन टी’ला आता चहा म्हणता येणार नाही; विक्रेत्यांवर कारवाईचा इशारा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • कॅमेलिया सायनेनिसिस या चहाच्या वनस्पतीपासून बनलेले पेयच ‘चहा’ म्हणून ओळखले जाईल.
  • हर्बल टी, डिटॉक्स टी, रुईबोस टी यांना आता ‘चहा’ न म्हणता इन्फ्यूजन किंवा त्यांच्या घटकांनुसार विकावे लागेल.
  • दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि लेबलिंग केल्यास विक्रेते आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांवर दंड आणि कायदेशीर कारवाई होणार.
वजन कमी करण्यासाठी अनेकदा ग्रीन टी, हर्बल टी अशा पेयांचा लोक आहारात समावेश करतात. अनेक पोषणतज्ज्ञही आपल्या आहारात यांना समावेश करण्याची शिफारस देतात पण अलीकडेच याविषयीची एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे ज्यानुसार आहे या उत्पादनांना चहा म्हणता येणार नाही. नक्की काय प्रकरण आहे चला सविस्तर जाणून घेऊया.

टक्कल पडलेल्या टाळूवर पुन्हा केस उगवायचा आहेत? मग नारळाच्या तेलात या 2 गोष्टी मिसळून मसाज करा आणि कमाल पहा

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक लाधिकरणाने (FSSAI) हिरव्या चहाची (ग्रीन टी) नवीन व्याख्या जारी केली आहे. नवीन नियमांनुसार प्रत्यक्ष चहाच्या वनस्पतीपासून कलेले कोणतेही टी यांना चहा म्हणणे चुकीचे आणि बेकायदेशीर मानले जाईल. एफएसएसएआयने स्पष्ट केले आहे की कैमेलिया सायनेनिसस वनस्पतीच्या मानसून कंपासून बनवलेले उत्पादनच चहा मागण्यास पात्र आहेत. यामध्ये ग्रीन टी, कांगडा टी आणि इनटेंट टी यांचा समावेश आहे. कारण ते या वनस्पतीपासून बनवले जातात. या पलीकडे, औषधी वनस्पती, फुले किंवा इतर वनस्पतीपासून बनवलेले कोणतेही पेय चहा म्हणून विकणे आता चुकीचे ब्रडिंग मानले जाईल.

दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर कारवाई

प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे की ग्राहकांना दिशाभूल करणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे. सुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ अंतर्गत, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादकांना आणि विक्रेत्यांना मोठा दंड आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागते. राज्य अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना ई-कॉमर्स साइट्स आणि किरकोळ दुकानांवर कडक देखरेख ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

महागडे सुपरफूड विसरा, भाजलेले चणे आणि मनुक्याचे मिश्रण आरोग्यासाठी कोणत्या खजिन्यातून कमी नाही; जाणून घ्या फायदे

हर्बल आणि फ्लॉवर टीचे काय होईल?

बाजारात विकल्या जाणाऱ्या हर्बल टी, रुईबोस टी, डिटॉक्स टी आणि फ्लॉवर टी हे प्रत्यक्षात वहा नसून इन्फ्यूजन आहेत. एफएसएसएआयने उत्पादक आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांना या उत्पादनाच्या पॅकेजिंगमधून चहा हा शब्द तात्काळ काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही पेये आता मालकीचे अन्न म्हणून किंवा त्यांच्या प्रत्यक्ष घटकांनुसार विकली पाहिजेत.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Fssai new rule green tea can not be longer called as tea warning of action against sellers lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 12:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती
1

टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं
2

वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं

स्वयंपाकघरातील ही चिमूटभर पावडर डायबिटीजला ठेवेल नियंत्रणात, सटासट कमी होईल रक्तातील साखरेचे प्रमाण; स्वतः डॉक्टरांनी केली शिफारस
3

स्वयंपाकघरातील ही चिमूटभर पावडर डायबिटीजला ठेवेल नियंत्रणात, सटासट कमी होईल रक्तातील साखरेचे प्रमाण; स्वतः डॉक्टरांनी केली शिफारस

फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय
4

फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM