FSSAI चा मोठा निर्णय: आता ‘ग्रीन टी’ला आता चहा म्हणता येणार नाही; विक्रेत्यांवर कारवाईचा इशारा

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक लाधिकरणाने (FSSAI) हिरव्या चहाची (ग्रीन टी) नवीन व्याख्या जारी केली आहे. नवीन नियमांनुसार प्रत्यक्ष चहाच्या वनस्पतीपासून कलेले कोणतेही टी यांना चहा म्हणणे चुकीचे आणि बेकायदेशीर मानले जाईल. एफएसएसएआयने स्पष्ट केले आहे की कैमेलिया सायनेनिसस वनस्पतीच्या मानसून कंपासून बनवलेले उत्पादनच चहा मागण्यास पात्र आहेत. यामध्ये ग्रीन टी, कांगडा टी आणि इनटेंट टी यांचा समावेश आहे. कारण ते या वनस्पतीपासून बनवले जातात. या पलीकडे, औषधी वनस्पती, फुले किंवा इतर वनस्पतीपासून बनवलेले कोणतेही पेय चहा म्हणून विकणे आता चुकीचे ब्रडिंग मानले जाईल.
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर कारवाई
प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे की ग्राहकांना दिशाभूल करणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे. सुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ अंतर्गत, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादकांना आणि विक्रेत्यांना मोठा दंड आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागते. राज्य अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना ई-कॉमर्स साइट्स आणि किरकोळ दुकानांवर कडक देखरेख ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हर्बल आणि फ्लॉवर टीचे काय होईल?
बाजारात विकल्या जाणाऱ्या हर्बल टी, रुईबोस टी, डिटॉक्स टी आणि फ्लॉवर टी हे प्रत्यक्षात वहा नसून इन्फ्यूजन आहेत. एफएसएसएआयने उत्पादक आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांना या उत्पादनाच्या पॅकेजिंगमधून चहा हा शब्द तात्काळ काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही पेये आता मालकीचे अन्न म्हणून किंवा त्यांच्या प्रत्यक्ष घटकांनुसार विकली पाहिजेत.
