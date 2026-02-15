Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
काळवंडलेल्या अंडरआर्म्सपासून कायमची सुटका; ३ घरगुती उपाय देतील नैसर्गिक उजळपणा

स्वच्छता न राखणे, हार्मोनल बदल, रेझर किंवा केमिकल क्रीम्सचा वापर यामुळे काखेतील त्वचा काळवंडू शकते. मात्र महागड्या ट्रीटमेंटऐवजी काही सोपे आणि परवडणारे घरगुती उपाय वापरून तुम्ही अंडरआर्म्स नैसर्गिकरीत्या उजळवू शकता.

Updated On: Feb 15, 2026 | 10:59 AM
काळवंडलेल्या अंडरआर्म्सपासून कायमची सुटका; ३ घरगुती उपाय देतील नैसर्गिक उजळपणा

(फोटो सौजन्य: istock)

  • चेहऱ्याइतकीच अंडरआर्म्सची स्वच्छता आणि निगा राखणेही महत्त्वाचे आहे.
  • काखेतील काळापणा दूर करण्यासाठी महागड्या क्रीम्स कशाला?
  • तुम्ही घरगुती उपयांनीच काखेचा काळेपणा दूर करू शकता.
बाह्य सुंदरता तर सर्वांनाच आकर्षिक करते पण फक्त शरीराची बाहेरील स्वच्छताच नाही तर आंतरिक स्वच्छताही तितकीच महत्त्वाची असते. अनेकदा चेहऱ्याकडे आपण अधिक लक्ष देतो आणि दुसरीकडे शरीराच्या इतर भागांकडे आपले दुर्लक्ष होते. असाच एक भाग म्हणजे आपले अंडरआर्म्स. आंघोळ करताना अंडरआर्म्सची स्वच्छता केली नाही तर काखेतील तो भाग काळा पडू लागतो. सामान्यपणे तो भाग जास्त दिसून येत नसला तरी स्लीव्हलेस कपडे घालताना ही बाब आपल्याला लाज आणू शकते. काखेची स्वच्छता न केल्यास त्या भागातून दुर्गंध येऊ लागतो. अशात वेळीच अंडरआर्म्सना स्वच्छ करणे फार गरजेचे असते.

1 रुपयांच्या शॅम्पूने करा गंजलेला तवा साफ, दोन मिनिटांतच कोणत्याही मेहनतीशिवाय मिळेल नव्यासारखी चमक

अनेक महिला अंडरआर्म्स क्लिन करण्यासाठी महागड्या क्रिम्सचा वापर करतात पण आज आम्ही तुम्हाला काही असे घरगुती उपाय सांगणार आहोत ज्याच्या वापराने तुम्ही घरीच काळवंडलेल्या अंडरआर्म्सना सहज स्वच्छ करु शकता. हे उपाय फार सोपे, सहज आणि परवडणारे आहेत. प्रत्येक समस्येचा उपाय हा आपल्या घरातच दडलेला असतो हे लक्षात घ्या. काळ्या अंडरआर्म्सपासून मुक्त होण्यासाठी तुम्ही तीन घरगुती उपायांची मदत घेऊ शकता. चला हे उपाय जाणून घेऊया.

अंडरआर्म्स काळे होण्याची कारणे

  • खूप गरम मेण वापरणे
  • केस काढण्याची क्रीम वापरणे
  • काखेतील केस काढण्यासाठी रेझर वापरणे
  • हार्मोनल असंतुलनामुळे
  • खूप घट्ट कपडे घालणे
  • डिओडोरंटचा जास्त वापर
  • तुमचे अंडरआर्म्स व्यवस्थित न स्वच्छ करणे
बेकिंग सोडा

आपल्या स्वयंपाकघरात आढळून येणारा बेकिंग सोडा फक्त जेवणात वापरला जात नाही तर याचा अनेक वेगळ्या प्रकारे वापर करता येतो. आपले काळे पडलेले अंडरआर्म्स स्वच्छ करण्यासाठीही बेकिंग साड्याचा वापर करता येतो. यासाठी एका वाटीत बेकिंग सोडा घेऊन त्यात पाणी मिसळा आणि एक घट्टसर पेस्ट तयार कराय आता ही तयार पेस्ट काखेत लावा आणि काहीवेळ तसेच ठेवून द्या. काही मिनिटांनी काखेला स्क्रब करा, यामुळे छिद्रे मोकळी होतील आणि दुर्गंधी दूर होईल. तुम्ही बेकिंग सोड्याला नारळाच्या तेलात मिसळूनही मालिश करु शकता आणि नंतर पाण्याने अंडरआर्म्स धवून काढा. ही पेस्ट आठवड्यातून दोनदा लावा, यामुळे काखेतील काळी त्वचा उजळण्यास मदत होते.

बेसन-दह्याची पेस्ट

त्वचा उजळवण्यासाठी जुन्या काळापासून बेसनाचा वापर केला जात आहे. काखेतील मृत त्वचेच्या पेशी काढून टाकण्यास आणि त्वचेचा रंग समान करण्यास बेसनाची मदत होते. दह्यातील लॅक्टिक ॲसिड त्वचेला मऊ आणि मऊ करते. बेसन आणि दह्याचे मिश्रण अंडरआर्म्स उजळवण्यासाठी रामबाण ठरते. बेसन-दह्याची पेस्ट तयार करुन अंडरआर्म्सवर लावा आणि सुकल्यानंतर कोमट पाण्याने धुवून टाका. काही दिवस ही प्रक्रिया रोज करा. यामुळे तुमचे अंडरआर्म्स उजळण्यास नक्कीच मदत होईल.

केस गळती थांबवण्यासाठी घरीच सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा मॅजिकल हेअर टॉनिक, महिनाभरात होईल केसांची झपाट्याने वाढ

बटाट्याचा रस

बटाटा फक्त चवीलाच चांगला लागत नाही तर यातील पोषक घटक अंडरआर्म्समधील काळेपणा दुर करण्यासही मदत करतात. बटाट्याचा रस किंवा बटाट्याचे तुकडे काखेत लावल्याने काही दिवसांत त्वचेवरील काळा थर दूर होऊ लागतो. पर्यायी, तुम्ही बटाट्याचा रस आणि लिंबाचा रस समान प्रमाणात घेऊन तुमच्या काखेत लावू शकता. यामुळे आणखी चांगले परिणाम मिळतील.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: Feb 15, 2026 | 10:59 AM

