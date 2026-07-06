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Government Job: सरकारी कार्यालयात काम करणाऱ्या चतुर्थ श्रेणीमध्ये ‘या’ कर्मचाऱ्यांचा समावेश; भत्ते आणि प्रमोशनचे नियम काय आहेत?

Updated On: Jul 06, 2026 | 04:31 PM IST
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सारांश

Class 4 Government Job: चतुर्थ श्रेणी भरतीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर उमेदवारांना नियुक्ती पत्र मिळण्यापूर्वी कोणत्या कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागतात? वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांमध्ये किंवा शाळा-रुग्णालयांमध्ये या कर्मचाऱ्यांचे रोजचे वेतन आणि कामाचे स्वरूप कसे बदलते? जाणून घ्या सविस्तर...

gov job

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Class 4 Government Job Work Profile : चतुर्थ श्रेणी भरती अंतर्गत यशस्वी झालेल्या उमेदवारांना वेगवेगळ्या सरकारी विभागांमध्ये गरजेनुसार नियुक्त केले जाते. यामध्ये शिपाई, कार्यालयीन सहाय्यक, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, माळी, हेल्पर, अटेंडंट किंवा दफ्तरी यांसारखी पदे मिळू शकतात. नक्की कोणते पद मिळणार, हे संबंधित विभाग आणि उपलब्ध रिक्त जागांवर (व्हॅकन्सी) अवलंबून असते.

नोकरीमध्ये काय-काय काम करावे लागेल?

चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे मुख्य काम कोणत्याही सरकारी कार्यालयाचे किंवा संस्थेचे रोजचे कामकाज सुलभ करणे हे असते. यामध्ये फाईल्स एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर पोहोचवणे, कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणे, कार्यालयाच्या स्वच्छतेत सहकार्य करणे, अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार आवश्यक कामे करणे आणि कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना मदत करणे यांचा समावेश असू शकतो. जर नियुक्ती शाळा, रुग्णालय किंवा इतर कोणत्याही विभागात झाली, तर तिथल्या गरजेनुसार जबाबदाऱ्या बदलू शकतात.

जॉइनिंगपूर्वी पूर्ण कराव्या लागतील या औपचारिकता

निवड झाल्यानंतर उमेदवारांना सर्वात आधी आपल्या कागदपत्रांची पडताळणी (Document Verification) करून घ्यावी लागते. यानंतर वैद्यकीय तपासणी (Medical Test) किंवा इतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातात. सर्व औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित विभाग नियुक्ती पत्र (Appointment Letter) जारी करतो आणि दिलेल्या तारखेला उमेदवाराला ड्युटी जॉइन करावी लागते.

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पगार किती मिळणार?

चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या नियमांनुसार वेतन दिले जाते. मूळ पगाराशिवाय (Basic Salary) महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA) आणि इतर सरकारी सुविधाही मिळतात. सरकारी नियमांनुसार वेळोवेळी पगारवाढ आणि इतर लाभ देखील दिले जातात.

पुढे प्रमोशनची संधी मिळते का?

अनेक उमेदवारांच्या मनात हा प्रश्न असतो की, चतुर्थ श्रेणीच्या नोकरीत प्रमोशन (पदोन्नती) मिळते का? तर, विभागीय नियम आणि सेवा कालावधीच्या (Service Period) आधारावर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी मिळू शकते. मात्र, हे पूर्णपणे संबंधित विभागाच्या नियमांवर अवलंबून असते.

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Web Title: Government job class 4 recruitment salary structure work profile and promotion rules

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Published On: Jul 06, 2026 | 04:31 PM

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