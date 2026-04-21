Amarnath Yatra 2026 : एक दैवी चमत्कार आणि कबुतरं झाली अमर; अमरनाथच्या गुहेचं ‘हे’ गुढ तुम्हाला माहितेय का ?

काही दंतकथांनुसार असं सांगितलं जातं की, जिथे भगवान शिवाने देवी पार्वतीला सर्वप्रथम अमर कथा सांगितली. असे म्हटले जाते की, जेव्हा भगवान शिवाने देवी पार्वतीला अमर कथा सांगितली, तेव्हा तिथे दोन कबुतरे उपस्थित होती. कारण, या कथेबद्दल महादेवांनी देवी पार्वतीला सांगितले होते की, जो कोणी ही कथा ऐकेल तो अमर होईल.
अमरनाथ शिवलिंग विशेष का आहे?
शास्त्रानुसार, अमरनाथ शिवलिंग स्वयंभू आहे, म्हणजेच ते स्वतःहून प्रकट होते. इतर शिवलिंगे दगड किंवा धातूची बनलेली असतात, तर बाबा बर्फानींचे शिवलिंग गुहेच्या छतावरून पडणाऱ्या पाण्याच्या थेंबांपासून नैसर्गिकरित्या तयार झाले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या बर्फाच्या शिवलिंगाचा आकार चंद्राच्या कलांनुसार कमी-जास्त होतो. हे शिवलिंग श्रावण महिन्याच्या सुरुवातीला पूर्ण रूपात प्रकट होते आणि रक्षाबंधनापर्यंत (पौर्णिमेपर्यंत) तसेच राहते. असा विश्वास आहे की, केवळ या बर्फाच्या शिवलिंगाचे दर्शन घेतल्याने व्यक्तीची जन्म-मृत्यूच्या चक्रातून मुक्ती होते.
अमरनाथ गुहेचे आध्यात्मिक महत्त्व
अमरनाथची गुहा अत्यंत पवित्र मानली जाते कारण पौराणिक कथेनुसार, येथेच भगवान शिवाने देवी पार्वतीला अमरत्वाचे रहस्य, अमर कथा, प्रकट केले होते. म्हणूनच या ठिकाणाला अमरनाथ असे नाव देण्यात आले आहे. या गुहेत केवळ शिवलिंगच नाही, तर येथे नैसर्गिकरित्या तयार झालेले इतर दोन छोटे हिमनग देखील आहेत, जे देवी पार्वती आणि भगवान गणेश यांचे प्रतीक आहेत.
कबुतरे अमर कशी झाली?
अमरनाथ गुहेशी संबंधित सर्वात मनोरंजक कथा दोन कबुतरांची आहे, जी आजही तिथे भाविकांना दिसतात. आख्यायिकेनुसार, जेव्हा भगवान शिव देवी पार्वतीला अमरत्वाची कथा सांगत होते, तेव्हा या कबुतरांनी ती ऐकली आणि ते अमर झाले. भगवान शिवाने त्यांना असा वर दिला की, ते शिव आणि पार्वतीचे प्रतीक म्हणून या गुहेत कायमचे वास्तव्य करतील. त्यामुळे, आजही असा विश्वास आहे की, ज्या भाविकांना गुहेत ही कबुतरे दिसतात, ते धन्य होतात आणि त्यांना महादेवाकडून विशेष आशीर्वाद मिळतो.
