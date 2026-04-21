  • Amarnath Yatra 2026 A Divine Miracle And The Pigeon Became Immortal The Secret Of The Amarnath Cave

Amarnath Yatra 2026 : एक दैवी चमत्कार आणि कबुतरं झाली अमर; अमरनाथच्या गुहेचं ‘हे’ गुढ तुम्हाला माहितेय का ?

धर्मग्रंथांमध्ये अमरनाथ गुहेबद्दल अनेक आकर्षक कथा सांगितल्या आहेत. पौराणिक कथेनुसार, याच ठिकाणी भगवान शिवाने माता पार्वतीला सर्वप्रथम अमर कथा सांगितली.

Updated On: Apr 21, 2026 | 03:09 PM
Amarnath Yatra 2026: चार धाम यात्रा आणि 12 ज्योतिर्लिंग यांना हिंदू धर्मात आणि शिवभक्तांमध्ये देखील विशेष महत्व आहे. आराध्य देव म्हणून भगवान शिवाला पाहिलं जातं. जसं चार धाम यात्रेला महत्व आहे तसंच शिवभक्तांसाठी अमरनाथ यात्रा देखील महत्वाची आहे. धर्मग्रंथांमध्ये आणि इतर काही पौराणिक संदर्भानुसार, अमरनाथ गुहेबद्दल अनेक रंजक कथा आहेत. उंचसखल टेकड्यांमध्ये वसलेले हे पवित्र स्थान श्रद्धा, धैर्य आणि मुक्ती यांचा एक अद्भुत संगम आहे. धर्मग्रंथांमध्ये अमरनाथ गुहेबद्दल अनेक आकर्षक कथा सांगितल्या आहेत. पौराणिक कथेनुसार, याच ठिकाणी भगवान शिवाने माता पार्वतीला सर्वप्रथम अमर कथा सांगितली.

काही दंतकथांनुसार असं सांगितलं जातं की, जिथे भगवान शिवाने देवी पार्वतीला सर्वप्रथम अमर कथा सांगितली. असे म्हटले जाते की, जेव्हा भगवान शिवाने देवी पार्वतीला अमर कथा सांगितली, तेव्हा तिथे दोन कबुतरे उपस्थित होती. कारण, या कथेबद्दल महादेवांनी देवी पार्वतीला सांगितले होते की, जो कोणी ही कथा ऐकेल तो अमर होईल.

अमरनाथ शिवलिंग विशेष का आहे?
शास्त्रानुसार, अमरनाथ शिवलिंग स्वयंभू आहे, म्हणजेच ते स्वतःहून प्रकट होते. इतर शिवलिंगे दगड किंवा धातूची बनलेली असतात, तर बाबा बर्फानींचे शिवलिंग गुहेच्या छतावरून पडणाऱ्या पाण्याच्या थेंबांपासून नैसर्गिकरित्या तयार झाले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या बर्फाच्या शिवलिंगाचा आकार चंद्राच्या कलांनुसार कमी-जास्त होतो. हे शिवलिंग श्रावण महिन्याच्या सुरुवातीला पूर्ण रूपात प्रकट होते आणि रक्षाबंधनापर्यंत (पौर्णिमेपर्यंत) तसेच राहते. असा विश्वास आहे की, केवळ या बर्फाच्या शिवलिंगाचे दर्शन घेतल्याने व्यक्तीची जन्म-मृत्यूच्या चक्रातून मुक्ती होते.

अमरनाथ गुहेचे आध्यात्मिक महत्त्व
अमरनाथची  गुहा अत्यंत पवित्र मानली जाते कारण पौराणिक कथेनुसार, येथेच भगवान शिवाने देवी पार्वतीला अमरत्वाचे रहस्य, अमर कथा, प्रकट केले होते. म्हणूनच या ठिकाणाला अमरनाथ असे नाव देण्यात आले आहे. या गुहेत केवळ शिवलिंगच नाही, तर येथे नैसर्गिकरित्या तयार झालेले इतर दोन छोटे हिमनग देखील आहेत, जे देवी पार्वती आणि भगवान गणेश यांचे प्रतीक आहेत.

कबुतरे अमर कशी झाली?
अमरनाथ गुहेशी संबंधित सर्वात मनोरंजक कथा दोन कबुतरांची आहे, जी आजही तिथे भाविकांना दिसतात. आख्यायिकेनुसार, जेव्हा भगवान शिव देवी पार्वतीला अमरत्वाची कथा सांगत होते, तेव्हा या कबुतरांनी ती ऐकली आणि ते अमर झाले. भगवान शिवाने त्यांना असा वर दिला की, ते शिव आणि पार्वतीचे प्रतीक म्हणून या गुहेत कायमचे वास्तव्य करतील. त्यामुळे, आजही असा विश्वास आहे की, ज्या भाविकांना गुहेत ही कबुतरे दिसतात, ते धन्य होतात आणि त्यांना महादेवाकडून विशेष आशीर्वाद मिळतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Apr 21, 2026 | 03:09 PM

