तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेले पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स होतील कायमचे गायब! चिमूटभर जेष्ठमधाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर

चुकीची जीवनशैली, पाण्याची कमतरता, पोषक घटकांचा अभाव, व्यायामाचा अभाव, अपुरी झोप इत्यादी अनेक गोष्टींचे परिणाम शरीरासोबत त्वचेवर सुद्धा दिसून येतात. तरुण वयात चेहऱ्यावर पिंपल्स, सुरकुत्या, ऍक्ने, डोळ्यांभोवती काळे डाग येऊन त्वचेची गुणवत्ता पूर्णपणे खराब करून टाकते. बऱ्याचदा त्वचेच्या समस्या वाढल्यानंतर महिला दुर्लक्ष करतात. तरुण वयात वाढलेल्या त्वचेच्या विविध समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. स्किन केअर प्रॉडक्ट, महागड्या स्किन ट्रीटमेंट, स्किन ग्लोइंग ट्रीटमेंट, बोटॉक्स इत्यादी अनेक गोष्टी करून घेतल्या जातात. पण यामुळे चेहऱ्यावर काहीकाळ सौंदर्य टिकून राहते. पण कालातंराने त्वचेच्या समस्या वाढून चेहरा खूप जास्त निस्तेज झाल्यासारखा वाटतो. त्वचेसंबंधित त्रासांपासून सुटका मिळवण्यासाठी कायमच केमिकल ट्रीटमेंट करण्याऐवजी आयुर्वेदातील प्रभावी उपाय करावेत. यामुळे चेहऱ्यावरील ग्लो कायम टिकून राहतो.(फोटो सौजन्य – istock)
वयाच्या ३० व्या वर्षानंतर सुद्धा टिकून राहील त्वचेचे सौंदर्य! जास्त खर्च न करता नियमित फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स
आयुर्वेदिक पदार्थांचा वापर चेहऱ्यासाठी केल्यास त्वचेच्या असंख्य समस्यांपासून सुटका मिळते. बऱ्याचदा उन्हामुळे चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग कमी करण्यासाठी जेष्ठमधाचा वापर करावा. यासाठी वाटीमध्ये जेष्ठमध पावडर घेऊन त्यात कोरफड जेल टाकून मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून संपूर्ण चेहऱ्यावर लावा आणि १० मिनिटं तसेच ठेवा. त्यानंतर थंड पाण्याने त्वचा स्वच्छ करून घ्या. ज्येष्ठमध आणि कोरफड जेल कुलिंग एजंट म्हणून त्वचेसाठी काम करतात. यामुळे चेहऱ्यावर वाढलेला टॅन कमी होतो.
तरुण वयात चेहऱ्यावर खूप जास्त पिगमेंटेशन वाढल्यास जेष्ठमध आणि बटाट्याच्या रसाचा वापर करावा. यासाठी वाटीमध्ये जेष्ठमध पावडर घेऊन त्यात बटाट्याचा रस एकत्र करून मिश्रण तयार करावे. तयार केलेले मिश्रण पिगमेंटेशन आलेल्या भागात लावून काहीवेळ तसेच ठेवा. त्यानंतर पाण्याने स्वच्छ धुवून टाका. हा उपाय आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा केल्यास त्वचेच्या समस्यांपासून सुटका मिळेल आणि चेहऱ्यावर चमकदार ग्लो येईल. बटाटा त्वचेवरील घाण स्वच्छ करण्यास मदत करतो.
उन्हामुळे त्वचा काळवंडली आहे? मग ‘या’ पदार्थाचा वापर करून घरीच तयार करा Vitamin C सीरम, चेहऱ्यावर येईल ग्लो
फेसपॅक तयार करण्यासाठी वाटीमध्ये जेष्ठमध, मुलतानी माती आणि गुलाब पाणी एकत्र करून पेस्ट तयार करा. तयार केलेली पेस्ट व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर संपूर्ण चेहऱ्यावर आणि मानेवर लावून काहीवेळ तशीच ठेवा. यामुळे काळे डाग, पिंपल्स आणि त्वचेचा रंग उजळण्यास मदत होईल. त्यानंतर १० मिनिटांनी चेहरा पाण्याने स्वच्छ करून घ्या. यामुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग कमी होण्यास मदत होते.