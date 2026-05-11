Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Get Rid Of Ugly Yellow Teeth Make Dentifrice At Home Using Medicinal Products Bad Breath Will Disappear

किळसवाण्या पिवळ्या दातांपासून मिळेल सुटका! घरच्याघरी औषधी पदार्थांचा वापर करून बनवा दंतमंजन, तोंडाची दुर्गंधी होईल गायब

दातांवर वाढलेला पिवळेपणा, हिरड्यांमधून रक्त येणे, हिरड्यांना सूज इत्यादी सर्व समस्यांपासून कायमची सुटका मिळवण्यासाठी घरी तयार केलेल्या दंतमंजनचा वापर करावा. चला तर जाणून घेऊया दंतमंजन बनवण्याची कृती.

Updated On: May 11, 2026 | 01:31 PM
किळसवाण्या पिवळ्या दातांपासून मिळेल सुटका! घरच्याघरी औषधी पदार्थांचा वापर करून बनवा दंतमंजन, तोंडाची दुर्गंधी होईल गायब

किळसवाण्या पिवळ्या दातांपासून मिळेल सुटका! घरच्याघरी औषधी पदार्थांचा वापर करून बनवा दंतमंजन, तोंडाची दुर्गंधी होईल गायब

Follow Us:
Follow Us:

हल्ली दातांच्या समस्या वाढू लागल्या आहेत. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचे कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे कायमच दात दुखत असतात. यासोबतच दातांमधून रक्त येणे, हिरड्यांना सूज, दातांना कीड लागणे, दातांवर पिवळा पांढरा थर तयार होणारे इत्यादी अनेक लक्षणे दिसू लागतात. दातांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही, पण कालांतराने समस्या वाढू लागतात आणि दात पूर्णपणे खराब होतात. दातांमध्ये वाढलेल्या वेदना कमी करण्यासाठी मेडिकलमधील पेनकिलर गोळी आणून खाल्ली जाते. पण सतत सतत पेनकिलरच्या गोळ्यांचे सेवन केल्यास किडनीवर परिणाम होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे दातांच्या स्वच्छतेकडे लक्ष देणे फार आवश्यक आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

What is E-Cigarette? ई-सिगारेट म्हणजे काय? जाणून घ्या वेपिंगबाबतचे समज आणि गैरसमज?

दैनंदिन आहारात खाल्लेल्या पदार्थांचा थेट परिणाम जसा शरीरावर होतो, तसाच परिणाम दातांवर सुद्धा होता. कारण अन्नपदार्थ खाल्ल्यानंतर बऱ्याचदा दातांमध्ये अन्नाचे बारीक कण तसेच साचून राहतात. दातांमध्ये अन्नाचे कण साचून राहिल्यानंतर ते वेळीच स्वच्छ न केल्यास कुसण्यास सुरुवात होते. यामुळे दातांना कीड लागते किंवा हिरड्यांना सूज येण्याची शक्यता असते. दातांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर कायमच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार केले जातात. पण कालांतराने पुन्हा एकदा दातांच्या समस्या वाढतात. आज आम्ही तुम्हाला दातांमध्ये वाढलेला पिवळेपणा कमी करण्यासाठी घरीच आयुर्वेदिक दंतमंजन बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.

दंतमंजन बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य:

  • कडुलिंबाची पाने
  • हळद
  • मीठ
  • बेकिंग सोडा
  • लवंग
  • दालचिनी

कृती:

दंतमंजन बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कडुलिंबाची पाने ३ ते ४ दिवस कडक उन्हात सुकण्यासाठी ठेवा. पाने कडक झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात टाकून त्यांची बारीक पावडर करून घ्या. त्यानंतर त्यात हळद, मीठ, बेकिंग सोडा, लवंगचा बारीक तुकडा घालून पावडर करून घ्या. सर्व साहित्य व्यवस्थित बारीक झाल्यानंतर गाळणीच्या सहाय्याने तयार केलेली पावडर गाळून घ्या. तयार केलेली दंतमंजन हवाबंद डब्यात भरून ठेवा.यामुळे दंतमंजन व्यवस्थित टिकून राहील लवकर खराब होणार नाही.

महिलांमध्ये PCOD, PCOS च्या समस्या का वाढत आहे? शरीरात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

वापरण्याची योग्य पद्धत:

तयार केलेली आयुर्वेदिक दंतमंजन सकाळी उठल्यानंतर दात स्वच्छ करताना वापरावी. ब्रशवर दंतमंजन घेऊन हलक्या हाताने दात घासावे किंवा बोटांच्या सहाय्याने सुद्धा दात स्वच्छ करू शकता. दंतमंजन बनवताना लवंगचा वापर केल्यास दातांच्या वाढलेल्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल. लवंगामध्ये ‘युजेनॉल’ नावाचे घटक आढळून येते, ज्यामुळे दातांमधील बॅक्टेरिया नष्ट होण्यास मदत होते. कडुलिंबाच्या पानांमध्ये असलेल्या गुणधर्मांमुळे दातांना लागलेली कीड नष्ट होऊन दात स्वच्छ होतात. हळदीमध्ये नैसर्गिक अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म आढळून येतात, ज्यामुळे हिरड्यांना येणारी सूज कमी होऊन हिरड्यांमधील रक्तस्त्राव थांबतो.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: दात पिवळे का पडतात?

    Ans: चहा-कॉफीचे जास्त सेवन, धूम्रपान, तोंडाची योग्य स्वच्छता न राखणे, वाढते वय आणि काही औषधांच्या प्रभावामुळे दात पिवळे पडू शकतात.

  • Que: घरगुती दंतमंजन तयार करण्यासाठी कोणते पदार्थ वापरले जातात?

    Ans: लवंग पावडर, दालचिनी, बेकिंग सोडा, मीठ, हळद, नीम पावडर आणि नारळ तेल यांसारखे नैसर्गिक पदार्थ वापरून घरच्या घरी दंतमंजन तयार केले जाऊ शकते.

  • Que: घरगुती दंतमंजनामुळे तोंडाची दुर्गंधी कमी होऊ शकते का?

    Ans: होय. लवंग, पुदिना आणि नीम यांसारख्या औषधी पदार्थांमध्ये अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात, जे दुर्गंधी निर्माण करणारे जंतू कमी करण्यास मदत करू शकतात.

Web Title: Get rid of ugly yellow teeth make dentifrice at home using medicinal products bad breath will disappear

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 11, 2026 | 01:31 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

May 17, 2026 | 05:51 PM
Ravi Mohan : “मला रक्ताच्या उलट्या…” प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

Ravi Mohan : “मला रक्ताच्या उलट्या…” प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

May 17, 2026 | 05:48 PM
वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

May 17, 2026 | 05:45 PM
सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

May 17, 2026 | 05:35 PM
Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?

Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?

May 17, 2026 | 05:24 PM
RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज

RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 05:12 PM
बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

May 17, 2026 | 05:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM