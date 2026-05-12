Pune Ring Road Project: १४,२०० कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट; पुणे रिंग रोड प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा

Pune Ring Road Project: पीएमआरडीएच्या २०२५-२६ च्या सुधारित अंदाजपत्रकात आणि २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात रिंग रोडसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 11:37 AM
  • एकूण १४,२०० कोटी रुपये खर्च असलेल्या या मार्गावर ११ बोगदे, १७ मोठे पूल आणि ९ इंटरचेंज
  • पहिल्या टप्प्यात आळंदी ते वाघोली (६.५ किमी) पट्ट्याला प्राधान्य
  • हा रस्ता हिंजवडी आयटी पार्क, चाकण एमआयडीसी आणि लोहगाव विमानतळाला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा
विजया गिरमे,  Pune Ring Road , पुणे महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडीवर रामबाण उपाय ठरणाऱ्या ८३.१२ किलोमीटर लांबीच्या अंतर्गत रिंग रोड प्रकल्पाने आता निर्णायक टप्पा गाठला आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील सोलू, वडगाव शिंदे आणि निरगुडे या तीन गावांमधील भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून दराची निश्चिती करून घेतली आहे. यामुळे आता थेट खरेदीद्वारे जमिनी ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मोठी गती मिळणार आहे.

प्रकल्पाचे स्वरूप आणि तांत्रिक बाजू

पीएमआरडीएचा हा रिंग रोड ६५ मीटर रुंदीचा असून एकूण ८३.१२ किमी लांबीचा आहे. हा प्रकल्प एकूण पाच मुख्य टप्प्यांमध्ये विभागण्यात आला आहे. उपलब्ध तांत्रिक माहितीनुसार:

एकूण खर्च: १४,२०० कोटी रुपये.
महत्त्वाची बांधकामे: संपूर्ण मार्गावर ११ बोगदे (१२.६२ किमी), १७ मोठे पूल, ९ इंटरचेंज आणि २ रेल्वे उड्डाणपूल प्रस्तावित आहेत.
जोडणी: हा रस्ता हिंजवडी आयटी पार्क, चाकण एमआयडीसी आणि लोहगाव विमानतळ या महत्त्वाच्या केंद्रांना जोडणारा दुवा ठरेल.

पहिल्या टप्प्यात प्राधान्य: आळंदी ते वाघोली पट्टा

नगर रस्त्यावरील, विशेषतः वाघोली परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रशासनाने आळंदी ते वाघोली या ६.५ किमीच्या पट्ट्यातील भूसंपादनाला प्राधान्य दिले आहे. पहिल्या टप्प्यात सोलू येथील ३४.६५ हेक्टर, वडगाव शिंदे येथील ५.७१ हेक्टर आणि निरगुडे येथील १.४४ हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाईल.

शेतकऱ्यांसाठी दोन पर्याय:

बाधित भूधारकांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात रोख रक्कम किंवा टीडीआर यांपैकी एका पर्यायाची निवड करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

पाच टप्प्यांतील नियोजित मार्ग (अंदाजे लांबी):

टप्पा सेगमेंट (मार्ग) लांब (किमी)
टप्पा – I सोलू इंटरचेंज ते वडगाव शिंदे (मनपा हद्द) ४.६८१
टप्पा – I लोहगाव ते पुणे-नगर रस्ता (मनपा हद्द) ५.७०
टप्पा – II पुणे-अहमदनगर रस्ता ते पुणे-सोलापूर रस्ता १२.२१
टप्पा – III पुणे-सोलापूर रस्ता ते पुणे-सातारा रस्ता ६.१४
टप्पा – IV पुणे-सातारा रस्ता ते पुणे-पौड रस्ता १४.५७
टप्पा – V पुणे-पौड रस्ता ते पुणे-पाचवड रस्ता १२.४०

बजेटमध्ये मोठी तरतूद

पीएमआरडीएच्या २०२५-२६ च्या सुधारित अंदाजपत्रकात आणि २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात रिंग रोडसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तांत्रिक अहवालानुसार (DPR), रिंग रोडच्या कामासाठी ५००० कोटी रुपयांच्या आसपास भांडवली खर्चाचे नियोजन असून, भूसंपादन प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.

नगररचना योजनांचा आधार

रिंग रोडसाठी लागणारी जमीन केवळ थेट खरेदीतूनच नव्हे, तर पीएमआरडीएच्या नियोजित नगररचना योजनांच्या माध्यमातूनही मिळवली जाणार आहे. यामुळे प्रशासनावरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल. एमएसआरडीसीचा बाह्य रिंग रोड आणि पीएमआरडीएचा अंतर्गत रिंग रोड हे सोलू येथे एकमेकांना जोडले जाणार असल्याने, भविष्यात पुण्याच्या चारही बाजूंनी प्रवास करणे अत्यंत सुलभ होणार आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर:

२०२६-२७ मध्ये रिंग रोडच्या प्रत्यक्ष कामासाठी ५० कोटी (५००० लाख) रुपयांची सर्वात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी ५ कोटी (५०० लाख) रुपयांचे नियोजन आहे.
रिंग रोड विभागासाठी एकूण ५५ कोटी ३ लाख (५५०३ लाख) रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

 

Published On: May 12, 2026 | 11:35 AM

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा 'ते' खास राजकीय कनेक्शन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा 'फर्स्ट लूक' समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

