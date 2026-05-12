Pune Ring Road Project: १४,२०० कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट; पुणे रिंग रोड प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा

पीएमआरडीएचा हा रिंग रोड ६५ मीटर रुंदीचा असून एकूण ८३.१२ किमी लांबीचा आहे. हा प्रकल्प एकूण पाच मुख्य टप्प्यांमध्ये विभागण्यात आला आहे. उपलब्ध तांत्रिक माहितीनुसार:
एकूण खर्च: १४,२०० कोटी रुपये.
महत्त्वाची बांधकामे: संपूर्ण मार्गावर ११ बोगदे (१२.६२ किमी), १७ मोठे पूल, ९ इंटरचेंज आणि २ रेल्वे उड्डाणपूल प्रस्तावित आहेत.
जोडणी: हा रस्ता हिंजवडी आयटी पार्क, चाकण एमआयडीसी आणि लोहगाव विमानतळ या महत्त्वाच्या केंद्रांना जोडणारा दुवा ठरेल.
नगर रस्त्यावरील, विशेषतः वाघोली परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रशासनाने आळंदी ते वाघोली या ६.५ किमीच्या पट्ट्यातील भूसंपादनाला प्राधान्य दिले आहे. पहिल्या टप्प्यात सोलू येथील ३४.६५ हेक्टर, वडगाव शिंदे येथील ५.७१ हेक्टर आणि निरगुडे येथील १.४४ हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाईल.
बाधित भूधारकांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात रोख रक्कम किंवा टीडीआर यांपैकी एका पर्यायाची निवड करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
टप्पा सेगमेंट (मार्ग) लांब (किमी)
टप्पा – I सोलू इंटरचेंज ते वडगाव शिंदे (मनपा हद्द) ४.६८१
टप्पा – I लोहगाव ते पुणे-नगर रस्ता (मनपा हद्द) ५.७०
टप्पा – II पुणे-अहमदनगर रस्ता ते पुणे-सोलापूर रस्ता १२.२१
टप्पा – III पुणे-सोलापूर रस्ता ते पुणे-सातारा रस्ता ६.१४
टप्पा – IV पुणे-सातारा रस्ता ते पुणे-पौड रस्ता १४.५७
टप्पा – V पुणे-पौड रस्ता ते पुणे-पाचवड रस्ता १२.४०
पीएमआरडीएच्या २०२५-२६ च्या सुधारित अंदाजपत्रकात आणि २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात रिंग रोडसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तांत्रिक अहवालानुसार (DPR), रिंग रोडच्या कामासाठी ५००० कोटी रुपयांच्या आसपास भांडवली खर्चाचे नियोजन असून, भूसंपादन प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.
रिंग रोडसाठी लागणारी जमीन केवळ थेट खरेदीतूनच नव्हे, तर पीएमआरडीएच्या नियोजित नगररचना योजनांच्या माध्यमातूनही मिळवली जाणार आहे. यामुळे प्रशासनावरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल. एमएसआरडीसीचा बाह्य रिंग रोड आणि पीएमआरडीएचा अंतर्गत रिंग रोड हे सोलू येथे एकमेकांना जोडले जाणार असल्याने, भविष्यात पुण्याच्या चारही बाजूंनी प्रवास करणे अत्यंत सुलभ होणार आहे.
२०२६-२७ मध्ये रिंग रोडच्या प्रत्यक्ष कामासाठी ५० कोटी (५००० लाख) रुपयांची सर्वात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी ५ कोटी (५०० लाख) रुपयांचे नियोजन आहे.
रिंग रोड विभागासाठी एकूण ५५ कोटी ३ लाख (५५०३ लाख) रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.