Lamborghini च्या Fenomeno Roadster ची जगभर चर्चा! का आहे इतकी खास? इंजिन किती दमदार? जाणून घ्या

Lamborghini Fenomeno Roadster: लॅम्बोर्गिनीने अखेर त्यांच्या नव्या Fenomeno Roadster सुपरकारचे जागतिक स्तरावर अनावरण केले आहे. दमदार V12 हायब्रीड इंजिन आणि जबरदस्त स्पीडमुळे ही सुपरकार सध्या जगभर चर्चेत आली आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 11:16 AM
  • लॅम्बोर्गिनी Fenomeno Roadster मध्ये दमदार V12 Hybrid इंजिन देण्यात आले आहे.
  • ही सुपरकार केवळ 2.4 सेकंदांत 0 ते 100 kmph वेग पकडू शकते.
  • जगभरात या कारचे फक्त 15 युनिट्स विक्रीसाठी उपलब्ध असणार आहेत.
भारतासह जगभरातील अनेक लोकांना सुपरकार प्रचंड आवडतात. अशाच लोकांची आवड लक्षात घेऊन वाहन निर्माता Lamborghini ने एक नवीन गाडी सादर केली आहे. कंपनीने अखेर Fenomeno रोडस्‍टर कार सादर केली आहे. यामध्ये अनेक खास फीचर्स देण्यात आले आहेत. या गाडीचे इंजिन किती दमदार आहे, याची खासियत काय आहे आणि या नव्या गाडीची किंमत किती आहे, याबाबत जाणून घेऊया.

कंपनीने सादर केली नवीन कार

वाहन निर्माता लॅम्बोर्गिनीने जागतिक स्तरावर नवीन सुपरकार Fenomeno सादर केली आहे. वाहन निर्माता कंपनीद्वारे सादर करण्यात आलेली ही गाडी अतिशय वेगवान आहे. (फोटो सौजन्य – Lamborghini ) 

काय आहे खासियत?

वाहन निर्माता कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, सादर करण्यात आलेली नवीन गाडी अतिशय खास असणार आहे. कारण संपूर्ण जगभरात या गाडीचे केवळ 15 यूनिट्स विक्रीसाठी उपलब्ध असणार आहेत.

इंजिन किती दमदार असणार?

लॅम्बोर्गिनीने सादर केलेल्या या नव्या सुपरकारमध्ये V12 हायब्रीड इंजिन दिले आहे. यामुळे गाडीला 1080 सीसीची ताकद मिळणार आहे. या गाडीमध्ये आठ स्‍पीड ट्रांसमिशन देखील देण्यात आले आहे. ही गाडी अतिशय वेगवान आहे, जी केवळ 24 सेकंदांत 0 ते 100 किलोमीटर प्रति तास वेगाने चालवू शकता. याची टॉप स्‍पीड 340 किलोमीटर प्रति तासपर्यंत आहे.

असे आहेत फीचर्स

वाहन निर्माता कंपनीने सादर केलेल्या या गाडीममध्ये एलईडी लाइट्स, एलईडी डीआरएल, प्रीमियम इंटीरियर, 22 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, सेंटर इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, को पॅसेंजर स्‍क्रीन, उत्तम एयरोडायनॅमिक, ओपन रूफ सारखे अनेक दमदार फीचर्स देण्यात आले आहेत. यामध्ये कार्बन फाइबरच्या भागांचाही वापर करण्यात आला आहे.

किती आहे नव्या गाडीची किंमत?

कंपनीने सध्या ही गाडी केवळ सादर केली आहे. अद्याप या गाडीची किंमत जाहीर करण्यात आली नाही.

भारतात कधी होणार लाँच?

वाहन निर्माता कंपनी लॅम्बोर्गिनीने या गाडीचे केवळ 15 यूनिट्स जगभरात विक्रीसाठी येणार आहेत. अशा परिस्थितीत, त्याचे एक किंवा दोन युनिट्स भारतातही सादर केले जाऊ शकतात अशी अपेक्षा आहे.

Published On: May 12, 2026 | 11:16 AM

