  • Pune Crime Shocking Child Marriage Conducted In Pune 15 Year Old Girl Married Off35 People Land In Trouble

Pune Crime: धक्कादायक! पुण्यात पार पडला बालविवाह; १५ वर्षीय मुलीचे लग्न, ३५ जण आले गोत्यात

पुण्यातील बालेवाडीत १५ वर्षीय मुलीचा बालविवाह लावल्याप्रकरणी पोलिसांनी नवरा-नवरीच्या कुटुंबीयांसह ३५ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांना तक्रार मिळताच कारवाई करण्यात आली.

Updated On: May 12, 2026 | 11:31 AM
crime ( फोटो सौजन्य - social media)
  • बालेवाडी परिसरात १५ वर्षीय मुलीचा बालविवाह पार पडला.
  • पोलिसांनी नवरा-नवरीच्या कुटुंबीयांसह ३५ जणांवर गुन्हा दाखल केला.
  • तक्रार मिळाल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन वयाची खातरजमा केली.
पुणे: महाराष्ट्र राज्यात सध्या बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आहे. पूर्वीच्या काळात अनेक बालविवाह पार पडले आहेत. त्यावर प्रतिबंध म्हणून कायदा आणला आहे. मात्र राज्यात अजूनही त्याची जागृती झालेली नाहीये. १८ वर्ष पूर्ण असल्याशिवाय लग्नाला सध्या मान्यता नाहीये. मात्र पुण्यात चक्क असा बालविवाह पार पडला आहे. मात्र या बाल विवाहाने सगळेच गोत्यात आले आहेत. बाणेर पोलीस ठाण्यात या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जवळपास ३५ जणांवर हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

गुन्हे दाखल

बालेवाडी परिसरात हा सगळा प्रकार घडला आहे. नवरीच वय अवघे १५ वर्ष होत. तरीही घरच्यांचा आग्रह असल्याने मुलीच लवकर लग्न व्हाव म्हणून त्यांनी मुलीच लग्न लावून दिल आणि १५ ह्या वर्षीच विवाह करण्याचं ठरवलं. मुलगा हा ग्रामीण भागातील आहे. तो शेतात काम करतो मात्र या लग्नाने त्याच्यावर पण आणि त्याच्या घरच्यावर पण गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एकूण ३५ जणांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. बालेवाडी परिसरात हा सगळा विवाह सोहळा सुरू असतानाच पोलिसांना याची खबर लागली होती. मात्र पोलिसांनी तपास करत ३५ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.

पोलिसांना खबर मिळाली आणि…

जेव्हा बालविवाह पार पडला होता. तेव्हा तातडीने पोलिसांना कॉल करून कोणीतरी माहिती दिली. बालवाडी परिसरात बालविवाह पार पडला आहे. जशी तक्रार प्राप्त झाली लगेच पोलीस तातडीने घटनास्थळावर दाखल झाले. आधी त्यांनी खातरजमा केली. नवरा आणि नवरी दोघांचे ही त्यांनी वय तपासल तेव्हा मुलीचे वय अवघ १५ वर्ष आढळून आल आहे. पोलिसांनी आई वडील, मुलाचे आई वडील आणि इतर नातेवाईक यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. एवढ्या कमी वयात लग्न लावण्याचं किवा कोणतीही याची कल्पना नसताना बालविवाह का लावला ? याचा तपास आता पोलीस करत आहेत. मात्र पुण्या सारख्या प्रगत शहरात जर अशा घटना घडत असतील तर बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची जनजागृती अजून झाली नाही अस म्हणाव लागले. ३५ जणांवर आता काय कडक कारवाई केली जाते हे आता पाहणं महत्वाचं ठरलं आहे.

 

Frequently Asked Questions

  • Que: मुलीचे वय किती होते?

    Ans: मुलीचे वय १५ वर्ष होते.

  • Que: या प्रकरणात किती जणांवर गुन्हा दाखल झाला?

    Ans: एकूण ३५ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

  • Que: हा प्रकार पुण्यातील कोणत्या परिसरात घडला?

    Ans: हा प्रकार बालेवाडी परिसरात घडला.

Published On: May 12, 2026 | 11:31 AM

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

May 17, 2026 | 11:40 AM

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा 'थंडगार' निवारा

May 17, 2026 | 11:36 AM

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

May 17, 2026 | 11:35 AM

Beit Shemesh : इस्रायलमध्ये रात्रीच्या अंधारात महाविस्फोट; आकाशात उसळले आगीचे लोट, 'तोमर' कारखान्यात नेमकं घडलं काय?

May 17, 2026 | 11:32 AM

Teesta River Dispute : भारताला मोठा झटका! बांगलादेशने तीस्ता प्रकल्पासाठी चीनकडे मागितली मदत; 'चिकन नेक'वर मोठं संकट?

May 17, 2026 | 11:31 AM

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

May 17, 2026 | 11:10 AM

Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; 'या' ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

May 17, 2026 | 11:00 AM

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM

