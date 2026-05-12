Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Trump China Visit Trumps Big Statement On Xi Jinping And Taiwan Issue

Trump China Visit : ‘… ते माझा आदर करतात’, चीन दौऱ्यापूर्वी ट्रम्प यांचा मोठा दावा; तैवानच्या सुरक्षेबाबत मोठे विधान

Trump China Visit : अध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांचा चीनच्या आगमी दौऱ्याने जगभरात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान यापूर्वी ट्रम्प यांनी मोठा दावा केला आहे. तसेच तैवान मुद्द्यावर मोठे विधान केले आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 11:40 AM
Trump China Visit

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प यांचा चीन दौरा
  • तैवान आणि इराण युद्धावर ट्रम्प यांचे खळबळजनक विधान
  • वाचा काय म्हणाले ट्रम्प?
Trump China Visit News in Marathi : वॉशिंग्टन/बीजिंग : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) लवकरच चीनच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. याची सध्या जगभरात जोरदार चर्चा सुरु असून या दौऱ्यापूर्वीच ट्रम्प यांनी खळबळ उडवून दिली आहे. ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, तैवान आणि इराण मुद्द्यावर भाष्य केले आहे. त्यांनी म्हटले की, शी जिनपिंग माधा आदर करतात, त्यांची माझे संबंध अत्यंत दृढ आहेत.

Everest वर Drone War? चीन-अमेरिका संघर्षात नेपाळचा मोठा यू-टर्न, जगभरात खळबळ

नेमकं काय म्हणाले ट्रम्प?

व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकरांशी संवाद साधताना  ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या माजी जो बायडेन (Joe Biden) सरकारवर टिका केली. त्यांनी म्हटले की, यापूर्वीच्या सरकारने चीनला अमेरिकेचा फायदा घेऊ दिला. मात्र, आम्ही ही चूक करणार नाही. आम्ही अतिशय विचारपूर्वीक चीनशी व्यापार करत आहोत असे ट्रम्प यांनी म्हटले. तसेच त्यांनी दावा केला की, आम्ही चीनसोबत चांगले काम करत असून लवकरच दोन्ही देशांतील संबंधात सुधारणा होईल.

त्यांनी म्हटले की, बायडेन यांना धड बोलताही येत नसल्याने जिनपिंग यांना त्यांचा आदर नव्हता. पण ते माझा आदर करतात, मी त्यांचा आदर करतो, असे ट्रम्प यांनी म्हटले.

तैवान मुद्द्यावर विधान

ट्रम्प यांच्या या दौऱ्यात तैवानचा मुद्दा सर्वात मोठ्या चर्चेचा विषय असेल, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. ट्रम्प यांच्या मते, राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग(XI Jinping) या मुद्द्यावर जास्त चर्चा करतील. पण अमेरिका (America) तैवानची सुरक्षा करण्यास सक्षम आहे, त्यांच्यावर कोणतेही संकट येणार नाही असे त्यांनी नमूद केले. तैवानला जपान आणि इतर प्रादेशिक देशांचा पाठिंबा असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

इराण आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मुझवर भाष्य

याच वेळी पश्चिम आशियातील इराणसोबत वाढता तणाव आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ (Strait of Hormuz) च्या सुरक्षेबाबातही ट्रम्प यांनी मोठे विधान केले. त्यांनी मते, चीन गरजेच्या ४०% तेल होर्मुझमधून निर्यात करतो. यामुळे चीनलाही या भागात शांतता हवी आहे. येत्या बैठकीत इराण आणि जागतिक उर्जा पुरवठा हे मुद्देही चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतील असे ट्रम्प यांनी सांगितले.

सध्या ट्रम्प यांच्या चीन (China) दौऱ्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. त्यांचा हा दौरा केवाळ अमेरिका-चीन व्यापार संबंध सुधारण्यासाठी नाही, तर जागतिक राजकारणात पुन्हा अमेरिकेचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा याचा हेतू असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

US China Tension : इराणशी मैत्री चीनला भोवणार? इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात ट्रम्प यांचा ‘तो’ मास्टरप्लॅन अन् ड्रॅगनची उडाली झोप

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प चीन दौऱ्यावर का जात आहेत?

    Ans: अमेरिका-चीन व्यापार संबंध सुधारणे, विशेष करुन उर्जा सुरक्षा, इराण संघर्ष आणि तैवान या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी चीनचा दौरा करणार आहेत.

  • Que: ट्रम्प यांनी चीन दौऱ्यापूर्वी तैवानबाबत काय विधान केले?

    Ans: ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिका तैवानचे संरक्षण करण्यासाठी सक्षम आहे, यामुळे तैवानवर कोणतेही संकट येणार नाही. तैवानला इतरही देशांचा पाठिंबा असल्याचे त्यांनी म्हटले.

Web Title: Trump china visit trumps big statement on xi jinping and taiwan issue

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 11:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय
1

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल
2

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली ‘ही’ अट
3

India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली ‘ही’ अट

UK Politics: ब्रिटनमध्ये सर्वात मोठं राजकीय संकट! निवडणुकीत सत्तेचा पत्ता कट, ‘Epstein Files’च्या वादळात अडकले PM Keir Starmer
4

UK Politics: ब्रिटनमध्ये सर्वात मोठं राजकीय संकट! निवडणुकीत सत्तेचा पत्ता कट, ‘Epstein Files’च्या वादळात अडकले PM Keir Starmer

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM