Heat Wave : देशभरात तीव्र उष्णतेचा लाट अन् हवामानाचा इशारा, १३ राज्यांमध्ये हवामान बदलणार

Monsoon Alert : नवी दिल्ली : सध्या देशाच्या हवामानात मोठी अनिश्चितता आहे आणि तज्ज्ञांच्या मते, पाच चक्रीवादळे एकाच वेळी सक्रिय झाल्यामुळे हवामानाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. मैदानी प्रदेश तीव्र उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटेने होरपळत असताना, ईशान्य भारत आणि डोंगराळ प्रदेशात पाऊस आणि हिमवृष्टी होत आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) पुढील २४ तासांसाठी देशाच्या विविध भागांमध्ये उष्णतेची लाट आणि पावसाचा दुहेरी इशारा दिला आहे. (Heat Wave)
हवामान विभागाने पुढील २४ तासांत बिहार, पश्चिम बंगाल आणि जम्मू-काश्मीरसह १३ राज्यांमध्ये पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. या काळात ताशी ३० ते ५० किलोमीटर वेगाने जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपूर आणि नागालँड यांसारख्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये १९ ते २२ एप्रिल दरम्यान मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगड आणि केरळच्या काही भागांमध्येही हलक्या पावसाची शक्यता आहे. बिहारच्या सुपौल, अरारिया आणि किशनगंज यांसारख्या ईशान्य जिल्ह्यांमध्येही वीज पडण्याची शक्यता आहे.
उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये ४५ अंशांची उष्णतेची लाट
उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये उष्णतेची लाट तीव्र झाली आहे. पूर्व उत्तर प्रदेशातील वाराणसी, प्रयागराज, मिर्झापूर आणि गोरखपूर यांसारख्या जिल्ह्यांसाठी १९ आणि २० एप्रिल रोजी तीव्र उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला असून, तापमान विक्रमी पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. राजस्थानमध्येही तापमान ४२ ते ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असून, बिकानेर आणि जैसलमेरला याचा सर्वाधिक फटका बसेल. झारखंडमधील पलामू आणि छत्रा यांसारख्या जिल्ह्यांनाही पुढील दोन दिवसांसाठी तीव्र उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये काळ्या ढगांचा लपंडाव
राजधानी दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात (नोएडा, गाझियाबाद आणि गुरुग्राम) ढगांच्या हालचालीमुळे आज सूर्यकिरणांची उष्णता कमी होईल. मात्र, पावसानंतर वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे वातावरण दमट झाले आहे. दिल्लीतील कमाल तापमान आज ३९°C ते ४१°C दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे, जे सामान्यपेक्षा जास्त आहे. हवामान विभागाच्या मते, २२ एप्रिलपासून आकाश पूर्णपणे निरभ्र झाल्यावर सूर्यप्रकाश अधिक तीव्र होईल आणि उष्णतेच्या लाटेची शक्यता वाढेल.