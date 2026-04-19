Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Heat Wave In The Country Meteorological Department Warns 13 States Weather Marathi News

Heat Wave : देशभरात तीव्र उष्णतेचा लाट अन् हवामानाचा इशारा, १३ राज्यांमध्ये हवामान बदलणार

पाच चक्रीवादळे एकाच वेळी सक्रिय झाल्यामुळे हवामानाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. मैदानी प्रदेश तीव्र उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटेने होरपळत असताना, ईशान्य भारत आणि डोंगराळ प्रदेशात पाऊस आणि हिमवृष्टी होत आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 10:19 AM
Heat wave in the country Meteorological Department warns 13 states weather marathi news

देशामध्ये उष्णतेची लाट 13 राज्यांना हवामान खात्याचा इशारा देण्यात आला आहे (फोटो - istock)

Follow Us:
Follow Us:

Monsoon Alert : नवी दिल्ली : सध्या देशाच्या हवामानात मोठी अनिश्चितता आहे आणि तज्ज्ञांच्या मते, पाच चक्रीवादळे एकाच वेळी सक्रिय झाल्यामुळे हवामानाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. मैदानी प्रदेश तीव्र उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटेने होरपळत असताना, ईशान्य भारत आणि डोंगराळ प्रदेशात पाऊस आणि हिमवृष्टी होत आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) पुढील २४ तासांसाठी देशाच्या विविध भागांमध्ये उष्णतेची लाट आणि पावसाचा दुहेरी इशारा दिला आहे. (Heat Wave)

 

हवामान विभागाने पुढील २४ तासांत बिहार, पश्चिम बंगाल आणि जम्मू-काश्मीरसह १३ राज्यांमध्ये पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. या काळात ताशी ३० ते ५० किलोमीटर वेगाने जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपूर आणि नागालँड यांसारख्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये १९ ते २२ एप्रिल दरम्यान मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगड आणि केरळच्या काही भागांमध्येही हलक्या पावसाची शक्यता आहे. बिहारच्या सुपौल, अरारिया आणि किशनगंज यांसारख्या ईशान्य जिल्ह्यांमध्येही वीज पडण्याची शक्यता आहे.

हे देखील वाचा : “महिलांच्या स्वप्नांचा ज्यांनी चक्काचूर केला त्यांना….”; महिला आरक्षणावरून पंतप्रधानांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये ४५ अंशांची उष्णतेची लाट

उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये उष्णतेची लाट तीव्र झाली आहे. पूर्व उत्तर प्रदेशातील वाराणसी, प्रयागराज, मिर्झापूर आणि गोरखपूर यांसारख्या जिल्ह्यांसाठी १९ आणि २० एप्रिल रोजी तीव्र उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला असून, तापमान विक्रमी पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. राजस्थानमध्येही तापमान ४२ ते ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असून, बिकानेर आणि जैसलमेरला याचा सर्वाधिक फटका बसेल. झारखंडमधील पलामू आणि छत्रा यांसारख्या जिल्ह्यांनाही पुढील दोन दिवसांसाठी तीव्र उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे.

हे देखील वाचा : महिला आरक्षण विधेयकावरून दिल्लीत रणकंदन! राहुल गांधींच्या निवासस्थानाबाहेर भाजपचा एल्गार; ‘विश्वासघाता’चा आरोप करत जोरदार निदर्शने

दिल्ली-एनसीआरमध्ये काळ्या ढगांचा लपंडाव

राजधानी दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात (नोएडा, गाझियाबाद आणि गुरुग्राम) ढगांच्या हालचालीमुळे आज सूर्यकिरणांची उष्णता कमी होईल. मात्र, पावसानंतर वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे वातावरण दमट झाले आहे. दिल्लीतील कमाल तापमान आज ३९°C ते ४१°C दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे, जे सामान्यपेक्षा जास्त आहे. हवामान विभागाच्या मते, २२ एप्रिलपासून आकाश पूर्णपणे निरभ्र झाल्यावर सूर्यप्रकाश अधिक तीव्र होईल आणि उष्णतेच्या लाटेची शक्यता वाढेल.

Web Title: Heat wave in the country meteorological department warns 13 states weather marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 10:18 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘हॉटस्पॉट’! काँक्रीटच्या जंगलात हरवला ‘गारवा’; उष्णतेच्या लाटेत होरपळतेय ‘आपलं पुणे
1

‘हॉटस्पॉट’! काँक्रीटच्या जंगलात हरवला ‘गारवा’; उष्णतेच्या लाटेत होरपळतेय ‘आपलं पुणे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM
Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM
“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

May 17, 2026 | 07:49 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM