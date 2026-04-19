  Solapur Crime Shocking Incident In Karmala Fed Up With His Alcohol Related Harassment A Sister Strangles Her Own Brother To Death

Solapur Crime: करमाळ्यात धक्कादायक प्रकार! दारूच्या त्रासाला कंटाळून बहिणीनेच भावाचा गळा आवळून खून

करमाळा तालुक्यातील केम येथे शेतात सापडलेल्या मृतदेहाचा 24 तासांत उलगडा झाला. दारूच्या व्यसनामुळे त्रस्त झालेल्या बहिणीने पतीच्या मदतीने भावाचा गळा आवळून खून केला. पुरावा लपवण्यासाठी मृतदेह शेतात टाकला.

Updated On: Apr 19, 2026 | 10:18 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • शेतात सापडलेल्या मृतदेहाचा 24 तासांत उलगडा
  • दारूच्या त्रासातून बहिणीने भावाचा गळा आवळून खून
  • पतीच्या मदतीने मृतदेह शेतात टाकून पुरावा लपवण्याचा प्रयत्न
सोलापूर: सोलापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. करमाळा तालुक्यातील केम येथील एका शेतात तरुणाचा मृतदेह आढळून आला होता. पोलिसांनी अवघ्या २४ तासात या प्रकरणाचा छडा लावला. दारुच्या व्यसनामुळे होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून सख्ख्या बहिणीनेच आपल्या पतीच्या मदतीने भावाचा गळा आवळून खून केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे.

काय घडलं नेमकं?

१२ एप्रिल २०२६ रोजी केम येथील दत्तात्रय तुकाराम देवकर यांच्या शेतातील विहिरीच्या कडेला असलेल्या मकवानाच्या (मक्याच्या) गंजीच्या आडोशाला मल्हारी पोपट कांबळे (३८) यांचा मृतदेह आढळून आला होता. सुरुवातीला याप्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. मात्र शवविच्छेदन अहवालात मल्हारी यांचा मृत्यू गळा आवळल्याने झाल्याचे समोर आले. त्यांनतर पोलिसांनी अज्ञात व्यतींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवत नातेवाईक शीतल राजू केंगारे (बहीण) आणि राजेश बापू केंगारे (भावजी) यांची चौकशी केली. चौकशीदरम्यान त्यांच्या हालचालींवर संशय आल्याने पोलिसांनी त्यांना विश्वासात घेऊन सखोल विचारपूस केली. यावेळी शीतल केंगारेने खुनाची कबुली दिली.

कशी केली हत्या?

११ एप्रिलच्या रात्री तो दारू पियुन घरी आला आणि बहिणीशी भांडण करू लागला. या रोजच्या त्रासाला कंटाळून संतापात शीतलने आपल्या ओढणीने मल्हारीचा गळा आवळला.यातच त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर शितल आणि तिचा पती राजेश या दोघांनी मिळून पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मल्हारीचा मृतदेह शेतात नेऊन टाकला होता. पोलिसांनी २४ तासात या प्रकरणाचा छडा लावला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील केम येथे.

  • Que: खुनामागचं कारण काय होतं?

    Ans: मृत व्यक्तीच्या दारूच्या व्यसनामुळे घरात सतत वाद होत होते.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: बहिण आणि तिच्या पतीला अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

Published On: Apr 19, 2026 | 10:18 AM

May 18, 2026 | 09:49 PM

