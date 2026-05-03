भारतात या गावात पाण्यावर तरंगणारा रस्ता, शहरापासून दूर इथे मिळेल पर्यटनाचा अद्भुत अनुभव

Indian Village : भारतात एक सुंदर गाव वसले आहे जे आपल्या भौगोलिक वैशिष्ट्यासाठी लोकप्रिय आहे. इथले रस्ते पाण्यात तरंगताना दिसतात आणि शांतता मनाला अद्भूत अनुभव देऊन जाते.

Updated On: May 03, 2026 | 08:38 AM
भारतात या गावात पाण्यावर तरंगणारा रस्ता, शहरापासून दूर इथे मिळेल पर्यटनाचा अद्भुत अनुभव

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • पाण्याने वेढलेले गाव, जिथे रस्ते तरंगताना दिसतात असा अनोखा अनुभव.
  • पावसाळ्यात पाण्याखाली जाणारे मार्ग गावाच्या सौंदर्यात भर घालतात.
  • शांत वातावरण, हिरवळ आणि पारंपरिक जीवनशैलीमुळे पर्यटकांसाठी खास ठिकाण.
पर्यटन आपल्या आरोग्यासाठी फायद्याचे ठरते. देशात फिरण्यासाठी अनेक सुंदर आणि लोकप्रिय ठिकाणे आहेत. पण आज आम्ही तुम्हाला देशातील अशा अनोख्या ठिकाणाची माहिती सांगत आहोत जिथे रस्ते पाण्यावर तरंगताना दिसतात. हे ठिकाण म्हणजे केरळच्या अलाप्पुझा जिल्ह्यातील एक छोटंस गाव आहे ज्याचं नाव आहे वेलियानाड. इथे पोहचल्यावर एक वेगळाच अनुभव घेता येतो कारण इथला अधिकतर परिसर हा पाण्याने वेढलेला आहे. या गावाचे सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे येथील रस्ते जे दूरुन पाहिल्यास तरंगत्या रस्त्यांसारखे दिसते. हे रस्ते शेतांमधून आणि खाड्यांमधून बांधलेले आहेत. विशेषतः पावसाळ्यात, जेव्हा पाण्याची पातळी वाढते, तेव्हा हे मार्ग अंशतः पाण्याखाली जातात. या दृश्यामुळे गावाला स्वर्गीय अनुभव येतो.

केरळ राज्यातील अलाप्पुझा जिल्ह्याच्या कुट्टनाड प्रदेशात वसलेले वेलियानाड गाव हे त्याच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यासाठी ओळखले जाते. येथील शेतजमिनी समुद्रसपाटीपाटीच्या खाली आहेत. याच्या सभोवतालच्या खाड्या या ठिकाणाला अद्वितीय बनवतात. या गावाच्या एकंदरीतच रचनेत पाणी आणि जमिन यांचा संगम असल्याने ठिकाणाचे साैंदर्य आगळीक वाटते. या गावाला जलविश्व या नावानेही ओळखलं जातं. इथले रस्ते पाण्यातून जातात. पावसाळ्यात जेव्हा पाण्याची पातळी वाढते तेव्हा या रस्त्यांचे काही भाग पाण्याखाली जातात. खरंतर प्रत्यक्षात हे रस्ते जमिनीवर बांधण्यात आले आहेत पण पाहताना मात्र ते पाण्यावर तरंगताना दिसून येतात. हे अनोखे दृष्य पर्यटकांना सुंदर अनुभव देऊन जाते.

वेलियानाड हे गाव आपल्या अद्वितीय साैंदर्यासाठी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनशैलीसाठी ओळखले जाते. पाणी, हिरवळ आणि शांत वातावरणाने वेढलेले हे गाव शहराच्या गजबटाहून एकदम वेगळे आहे. येथील पारंपरिक केरळी संस्कृती, बोटीवरील जीवन आणि नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकांना अविस्मरणीय अनुभव देऊन जाते. या गावात दिसून येणारे दृष्य तुम्हाला क्वचितच दुसरे कुठे पाहता येते.

गावाला जायचे कसे?

वेलियानाड हे केरळच्या अलाप्पुझा जिल्ह्यात वसलेले आहे, इथे तुम्ही रस्ते मार्गाने जाऊ शकता. सर्वात जवळते शहर चंगनासेरी आहे, जे सुमारे १० किमी अंतरावर आहे. इथे पोहचण्यासाठी तुम्हा रेल्वे मार्गाचाही वापर करु शकता. तसेच विमानाने जात असाल तर कोची हे सर्वात जवळचे विमानतळ आहे. इथून टॅक्सी किंवा बस करुन वेलियानाडला पोहचता येते.

Published On: May 03, 2026 | 08:38 AM

