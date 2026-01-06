Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Makar Sankrant 2026 : तिळाचे लाडूच नाही तर सणाला हा पारंपारिक पदार्थही मानला जातो खास, जाणून घ्या रेसिपी

Tilory Recipe : गव्हाचं पीठ, तीळ आणि गुळापासून तयार केला जाणारा हा पारंपारिक पदार्थ मकर संक्रांतीला आवर्जून घरी बनवला जातो. सणाला काही बनवायचं असेल तर ही रेसिपी एकदा घरी नक्की ट्राय करा.

Updated On: Jan 06, 2026 | 09:36 AM
Makar Sankrant 2026 : तिळाचे लाडूच नाही तर सणाला हा पारंपारिक पदार्थही मानला जातो खास, जाणून घ्या रेसिपी

(फोटो सौजन्य – Youtube)

Follow Us:
Follow Us:
  • मकर संक्रांतीचा सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे.
  • या सणानिमित्त तिळाचे लाडू आणि इतर पारंपारिक पदार्थ घरी बनवले जातात.
  • आज पण तिलोऱ्यांची एक पारंपारिक रेसिपी जाणून घेणार आहोत.
जानेवारी महिन्यातील खास आणि पारंपरिक सण म्हणजे मकर संक्रांत. वर्षातून एकदाच येणारा हा सण घरातील वातावरण प्रसन्न करतो. दरवर्षी १४ जानेवारीला मकर संक्रांतीचा सण साजरा केला जातो. या सणानिमित्त घरात गोड पदार्थांची मेजवानी तयार केली जाते आणि सर्वांसोबत हा गोडवा वाटून आनंद पसरवला जातो. मकर संक्रातीतील सर्वात लोकप्रिय पदार्थ म्हणजे तिळाचे लाडू जे आपल्याला माहितीच आहेत. तीळगूळ घ्या, गोड बोला’ असे म्हणत हे लाडू वाटले जातात पण आज आपण तिळाच्या लाडवांची नाही तर मकर संक्रांतीमध्ये बनवल्या जाणाऱ्या एका वेगळ्या पारंपारिक पदार्थाची रेसिपी आज जाणून घेणार आहोत.

दिवसाची सुरुवात करा हेल्दी पदार्थाने! ऑफिसला नेण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा हेल्दी सॅलड, नोट करून घ्या रेसिपी

या रेसिपीचे नाव आहे तिलोऱ्या! ही मकर संक्रांतीच्या सणावेळी बनवली जाणारी एक पारंपरिक, खुसखुशीत आणि पौष्टिक रेसिपी आहे. यात गूळ, तीळ आणि गव्हाच्या पिठाचा वापर केला जातो. हिवाळ्याच्या दिवसांत तर ही रेसिपी आणखीन उत्तम ठरते. यात वापरण्यात येणारे तीळ हाडांना मजबुती मिळवून देते. विशेष म्हणजे फार कमी लोकांना तिलोरी हा पदार्थ ठाऊक आहे ज्यामुळे तुम्ही जेव्हा हा पदार्थ बनवाल तर सर्वजण फक्त तुमच्याच पदार्थाची चर्चा करतील एवढं नक्की. चला नोट करून घेऊयात तिलोरी बनवण्याची सोपी रेसिपी.साहित्य :

  • गव्हाचे पीठ – १ वाटी
  • तांदळाचे पीठ – १/२ वाटी
  • गुळ – १/२ वाटी
  • पाणी – १/२ वाटी
  • तीळ – १/४ वाटी
  • तुप – १ टे स्पून
  • मीठ – २ चिमूट
  • सुंठ पावडर – १/२ टीस्पून

अंगारखी चतुर्थीनिमित्त बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी झटपट बनवा चवदार रव्याचे मोदक, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती

  • तिलोऱ्या बनवण्यासाठी सर्वप्रथम एका वाटीत चिरलेला गूळ आणि पाणी घालून मिक्स करा.
  • चमच्याच्या साहाय्याने हलवत राहा जेणेकरून गूळ पाण्यात विरघळून जाईल.
  • आता एका कढईत मंद आचेवर तीळ भाजून घ्या, भाजताना यांना सतत हलवत राहा.
  • भाजलेले तीळ मिक्सरच्या भांड्यात घालून जाडसर वाटून घ्या.
  • तयार तिळाचे मिश्रण एका परातीत काढा आणि यात गव्हाचे, तांदळाचे पीठ, सुंठ पावडर आणि दोन चिमूटभर मीठ घालून साहित्य एकत्र करून घ्या.
  • आता यात साजूक तूप घालून मिसळा
  • मग यात तयार गुळाचे पाणी थोडं थोडं करून घाला आणि पीठ मळून घ्या. पीठ फार घट्टही नसावे आणि फार मऊही नसावे.
  • पिठावर झाकण ठेवून त्याला 15-20 मिनिटे तसेच राहू द्या.
  • आता पिठाचे गोळे तयार करून याला लहान पुरीप्रमाणे लाटून घ्या.
  • गॅसवर कढई ठेवून त्यात तेल घाला आणि माध्यम आचेवर तयार तिलोरी छान तळून घ्या.
  • तयार तिलोरी एका प्लेटमध्ये काढा. कुरकुरीत आणि गोड चवीची तिलोरी खाण्यासाठी सर्व्ह करा.

Web Title: Makar sankrant 2026 know how make tilorya at home recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 09:34 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी
1

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

ना अंड, ना ओव्हन… घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी ‘चोको लावा केक’, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी
2

ना अंड, ना ओव्हन… घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी ‘चोको लावा केक’, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी

जूसी-रिफ्रेशिंग टेस्ट, लिंबाच्या सुगंधाने भरपूर… तुम्ही कधी ‘लेमन केक’ खाल्ला आहे का? टी-टाईम स्नॅक्ससाठी परफेक्ट पर्याय
3

जूसी-रिफ्रेशिंग टेस्ट, लिंबाच्या सुगंधाने भरपूर… तुम्ही कधी ‘लेमन केक’ खाल्ला आहे का? टी-टाईम स्नॅक्ससाठी परफेक्ट पर्याय

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी
4

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM