Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Healthy Laughter Therapy Will Be Beneficial In Getting Rid Of Mental Illnesses Benefits Of Laughter Therapy

मानसिक आजारांपासून सुटका मिळवण्यासाठी फायदेशीर ठरेल आरोग्यदायी ‘लाफ्टर थेरपी’, कायमच राहाल आनंदी

दीर्घकाळ निरोगी आणि आनंदी राहण्यासाठी हसणे फार महत्वाचे आहे. यामुळे मानसिक तणाव कमी होतो आणि आरोग्य सुधारते. तसेच शरीरातील अनेक प्रणालींवरही सकारात्मक परिणाम होतो.

Updated On: Jan 16, 2026 | 02:08 PM
मानसिक आजारांपासून सुटका मिळवण्यासाठी फायदेशीर ठरेल आरोग्यदायी 'लाफ्टर थेरपी'

मानसिक आजारांपासून सुटका मिळवण्यासाठी फायदेशीर ठरेल आरोग्यदायी 'लाफ्टर थेरपी'

Follow Us:
Follow Us:

मानसिक तणाव कमी करण्यासाठी उपाय?
लाफ्टर थेरपी म्हणजे काय?
लाफ्टर थेरपी कशी करावी?

आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत ताण, चिंता आणि मानसिक थकवा ही समस्या सामान्य झाली आहे. मानसिक तणाव वाढल्यानंतर शरीरात अनेक बदल दिसू लागतात. थकवा वाढणे, अशक्तपणा वाढणे, शरीरात संकारात्मक ऊर्जा नसणे, काम करण्याची इच्छा नसणे इत्यादी बऱ्याच समस्या उद्भवतात. शरीरात वाढलेला मानसिक तणाव कमी न केल्यास संपूर्ण आयुष्य बिघडून जाण्याची इच्छा असते. त्यामुळे तणाव मागे सारून कायमच आनंदी जीवन जगणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत लाफ्टर थेरपी किया हसण्याचा सराव एक सोपा पण प्रभावी उपाय ठरतो. फक्त हसल्यानेच मानसिक तणाव कमी होतो असे नाही, तर शरीरातील अनेक प्रणालींवरही सकारात्मक परिणाम होतो. ही थेरपी नेमकी काय आहे, ती कशी केली जाते आणि तिचे आरोग्यदायी फायदे कोणते आहेत, ते जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)

सकाळच्या नाश्त्यात ‘हे’ पदार्थ खाल्ल्यास दीर्घकाळ राहील पोट भरलेले, शरीरात टिकून राहील ऊर्जा

थेरपी म्हणजे काय?

लाफ्टर थेरपी म्हणून जाणीवपूर्वक हसण्याचा सराव. यात नैसर्गिक हसण्याबरोबरच काही वेळा कृत्रिम किंवा सत्रात्मक हसण्याचा सराव केला जातो. हसल्यामुळे शरीरात एंडोर्फिन, डोपामिन आणि सेरोटोनिन सारखे रहॅप्पी हार्मोन्सर तयार होतात, जे तणाव कमी करतात, मूड सुधारतात आणि मानसिक ऊर्जा वाढवतात.

योग्य पद्धती कोणती?

लाफ्टर योग सत्र गटात किंवा वैयक्तिक पद्धतीने हसण्याचे व्यायाम केले जातात. श्वासोच्छवास, हसण्याचे खेळ आणि हसण्याचे स्ट्रेचिंग यांचा समावेश असतो. दररोज हसणे मजेशिर गोष्टी वाचणे, कॉमिक्स पाहणे किंवा मित्र परिवारासोबत वेळ घालवणे, सुरवातीला कृत्रिम हसण्यापासून सुरूवात केली तरी हळूहळू नैसर्गिक आनंद येतो. मनावर लक्ष ठेवणे हसताना सकारात्मक विचारांवर लक्ष केंद्रित करा. मन शांत राहते आणि तणाव कमी होतो.

वयाच्या ४० नंतर आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा नियमित समावेश, हाडे राहतील लोखंडाइतकी मजबूत आणि कडक

थेरपीचे फायदे:

ताण आणि चिंता कमी होते. हसल्याने मन हलके होते, तणाव दूर होतो आणि चिंता कमी होते.हॅपी हार्मोन्स वाढल्यामुळे मन प्रसन्न राहते आणि नैराश्य कमी होते.हसल्यामुळे मेंदूकडे अधिक ऑक्सिजन पोहोचतो, लक्ष केंद्रित होणे आणि स्मरणशक्ती सुधारते.पोटाचे स्नायू सक्रिय होतात, ज्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहते आणि अपचन, गैससारखे त्रास कमी होतात. नैसर्गिक पेनकिलर्स सक्रिय होतात, डोकेदुखी, सांधेदुखी किंवा पाठदुखी कमी होतात.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: लाफ्टर थेरपीचे फायदे?

    Ans: हसल्याने तणाव निर्माण करणारे हार्मोन्स (Cortisol) कमी होतात आणि स्नायूंना आराम मिळतो.

  • Que: लाफ्टर थेरपी कशी करावी?

    Ans: सुरुवातीला हळू हसा, मग आवाज वाढवा आणि शेवटी ताली वाजवून किंवा नाचून मोकळेपणाने हसा.

  • Que: लाफ्टर थेरपी म्हणजे काय?

    Ans: हसण्याला व्यायामासारखे वापरून ताण-तणाव, चिंता आणि मानसिक आजारांपासून मुक्ती मिळवणे.

Web Title: Healthy laughter therapy will be beneficial in getting rid of mental illnesses benefits of laughter therapy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 02:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती
1

टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

वृद्धापकाळ आनंदात घालवणे आणखीनच होईल सोपे! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा ‘या’ सवयी, मानसिक आरोग्य कायमच आनंदी
2

वृद्धापकाळ आनंदात घालवणे आणखीनच होईल सोपे! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा ‘या’ सवयी, मानसिक आरोग्य कायमच आनंदी

Women Health: ‘हे’ जीवघेणे आजार असतात सर्वच महिलांचे शत्रू! कोणत्याही वयात होऊ शकते लागण, वेळीच ओळख लक्षणे
3

Women Health: ‘हे’ जीवघेणे आजार असतात सर्वच महिलांचे शत्रू! कोणत्याही वयात होऊ शकते लागण, वेळीच ओळख लक्षणे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 21, 2026 | 08:00 AM
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

Jan 21, 2026 | 07:55 AM
राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

Jan 21, 2026 | 07:07 AM
Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Jan 21, 2026 | 06:45 AM
Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Jan 21, 2026 | 06:15 AM
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM