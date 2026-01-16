Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • After The Age Of 40 Regularly Include These Foods In Your Diet Your Bones Will Remain As Strong And Sturdy As Iron

वयाच्या ४० नंतर आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा नियमित समावेश, हाडे राहतील लोखंडाइतकी मजबूत आणि कडक

वाढत्या वयात हाडांमध्ये वाढलेल्या वेदना कमी करण्यासाठी पौष्टिक आणि कॅल्शियम असलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. या पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीराला भरपूर पोषण मिळते आणि तुम्ही कायमच हेल्दी राहता.

Updated On: Jan 16, 2026 | 08:39 AM
वयाच्या ४० नंतर आहारात करा 'या' पदार्थांचा नियमित समावेश, हाडे राहतील लोखंडाइतकी मजबूत आणि कडक

वयाच्या ४० नंतर आहारात करा 'या' पदार्थांचा नियमित समावेश, हाडे राहतील लोखंडाइतकी मजबूत आणि कडक

Follow Us:
Follow Us:

कॅल्शियम वाढवण्यासाठी काय खावे?
उतार वयात हाडे ठिसूळ होण्याची कारणे?
हाडांमध्ये वेदना कशामुळे होतात?

वय वाढल्यानंतर महिलांसह पुरुषांच्या शरीरात अनेक बदल होतात. वयाच्या ४० नंतर शरीराची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते.हाडांमध्ये वाढलेल्या वेदना, मानसिक तणाव, मासिक पाळीसंबंधित समस्या, पोषक घटकांची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो.चाळिशीनंतर शरीरातील स्नायू झिजण्यास सुरुवात होते. या समस्येला वैद्यकीय भाषेत सार्कोपेनिया असे म्हणतात. शरीरात प्रथिनांची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर हाडे कमकुवत होणे, रोगप्रतिकारशक्ती कमी होणे आणि थकवा जाणवणे यांसारख्या गंभीर समस्या उद्भवतात. त्यामुळे वाढत्या वयात शरीराला पोषण देण्यासाठी आहारात वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन करणे आवश्यक आहे. रोजच्या आहारात या पदार्थांचे सेवन केल्यास शरीराला भरपूर कॅल्शियम आणि प्रोटीन मिळेल.(फोटो सौजन्य – istock)

रक्तवाहिन्यांमध्ये घाणेरडे कोलेस्ट्रॉल वाढल्यानंतर चेहऱ्यावर दिसून येतात ‘ही’ लक्षणे, दुर्लक्ष केल्यास कोणत्याही क्षणी येईल हार्ट

अंडी:

अंड्यामध्ये असलेले प्रोटीन आणि प्रथिने शरीराला भरपूर पोषण देतात. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात नियमित दोन अंडी खावीत. अंड्यातील प्रथिने शरीर सहज शोषून घेतो, ज्यामुळे स्नायू दुरुस्त होतात आणि झिजलेले स्नायू मजबूत होण्यास मदत होते. शरीरातील प्रथिनांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अंड्याचे सेवन करावे. यामध्ये असलेले अमिनो ॲसिड्स शरीराला लगेच ऊर्जा देते.

दही:

शरीराची ऊर्जा वाढवण्यासाठी दुपारच्या जेवणात नियमित दही खावे. दह्याचे सेवन केल्यामुळे शरीराला प्रोबायोटिक्स मिळतात. पोटात वाढलेली उष्णता कमी करण्यासाठी आणि आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी दह्याचे सेवन करावे. दह्यामध्ये असलेल्या प्रोबायोटिक्समुळे अन्नाचे पचन व्यवस्थित होते आणि आतड्यांची हालचाल सुलभ होते. दह्यामध्ये असलेल्या पोषक घटकांमुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते.

‘कामा’च्या आयसीयूत श्वसनविकारग्रस्त बालकांच्या रुग्णसंख्येत वाढ! वर्षभरात विविध समस्यांनी ३३५ नवजात उपचाराधीन

पनीर:

लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं पनीर खायला खूप जास्त आवडते. पनीरपासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. वयाच्या चाळिशीनंतर महिलांची हाडे सगळ्यात जास्त ठिसूळ होतात. याचा जास्त परिणाम महिलांच्या आरोग्यावर दिसून येतो. त्यामुळे उतार वयात शरीराला पोषण देण्यासाठी पनीर आणि टोफूचे सेवन करावे. यामध्ये असलेले कॅल्शियम आणि प्रथिने हाडे मजबूत करतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: After the age of 40 regularly include these foods in your diet your bones will remain as strong and sturdy as iron

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 08:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स
1

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

फॅशनची आवड पडेल महागात! लांब नखांमुळे उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या, जाणून घ्या सविस्तर
2

फॅशनची आवड पडेल महागात! लांब नखांमुळे उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या, जाणून घ्या सविस्तर

कमी पाणी पिणे करेल शरीराचा घातक! डिहायड्रेशन झाल्यानंतर आरोग्यासंबंधित उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या
3

कमी पाणी पिणे करेल शरीराचा घातक! डिहायड्रेशन झाल्यानंतर आरोग्यासंबंधित उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या

सफरचंद कधी खावे? चुकीच्या वेळी सफरचंद खाल्ल्यास फायदे होण्याऐवजी होईल शरीराचे गंभीर नुकसान
4

सफरचंद कधी खावे? चुकीच्या वेळी सफरचंद खाल्ल्यास फायदे होण्याऐवजी होईल शरीराचे गंभीर नुकसान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीचे दर पुन्हा वाढले, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीचे दर पुन्हा वाढले, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

Jan 18, 2026 | 09:42 AM
शब्दांशिवाय नात्यांची गोष्ट सांगणारं ‘माया’चं मोशन पोस्टर रिलीज; कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित?

शब्दांशिवाय नात्यांची गोष्ट सांगणारं ‘माया’चं मोशन पोस्टर रिलीज; कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित?

Jan 18, 2026 | 09:40 AM
IND vs AUS : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय महिला क्रिकेट संघाची घोषणा, WPL 2026 मध्ये विक्रमी कामगिरीसाठी या खेळाडूची लागली लाॅटरी

IND vs AUS : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय महिला क्रिकेट संघाची घोषणा, WPL 2026 मध्ये विक्रमी कामगिरीसाठी या खेळाडूची लागली लाॅटरी

Jan 18, 2026 | 09:40 AM
पाकिस्तान हादरलं! कराचीच्या प्रसिद्ध मॉलला भीषण आग; 3 जणांचा होरपळून मृत्यू, थरारक VIDEO

पाकिस्तान हादरलं! कराचीच्या प्रसिद्ध मॉलला भीषण आग; 3 जणांचा होरपळून मृत्यू, थरारक VIDEO

Jan 18, 2026 | 09:37 AM
Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jan 18, 2026 | 09:33 AM
भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून…

भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून…

Jan 18, 2026 | 09:31 AM
IND VS BAN U19 : बांगलादेशच्या तोंडातून विहान मल्होत्राने विजयाचा घास हिसकावला! टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय

IND VS BAN U19 : बांगलादेशच्या तोंडातून विहान मल्होत्राने विजयाचा घास हिसकावला! टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय

Jan 18, 2026 | 09:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM