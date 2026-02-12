Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
अजित पवारांच्या विमान अपघातप्रकरणी मोठी माहिती समोर येणार? केंद्रीय पथक बारामतीत

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या या पथकाने विमानतळाची सुरक्षा व्यवस्था, धावपट्टीची स्थिती, तांत्रिक सुविधा तसेच आपत्कालीन यंत्रणेची माहिती घेतल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 11:33 AM
अजित पवारांच्या विमान अपघातप्रकरणी मोठी माहिती समोर येणार? केंद्रीय पथक बारामतीत

अजित पवारांच्या विमान अपघातप्रकरणी मोठी माहिती समोर येणार? केंद्रीय पथक बारामतीत

बारामती : राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा बारामतीत मोठा अपघात झाला होता. या विमान अपघातात अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला. या अपघातानंतर विरोधकांकडून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. इतकेच नाहीतर हा अपघात नसून घातपात असल्याचा आरोप केला जात होता. मात्र, आता या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे. त्यासाठीच बारामतीत विमानतळाची नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या टीमने पाहणी केली.

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या या पथकाने विमानतळाची सुरक्षा व्यवस्था, धावपट्टीची स्थिती, तांत्रिक सुविधा तसेच आपत्कालीन यंत्रणेची माहिती घेतल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. मात्र, या तपासणीची कोणतीही संबंधित माहिती माध्यमांना अधिकृत उपलब्ध झालेली नाही. अजित पवार यांचे बारामती विमानतळावर विमान अपघातात निधन झाले. या दुर्दैवी घटनेला १४ दिवस उलटले आहेत. त्यातच आमदार रोहित पवार यांनी या घटनेबाबत संशय व्यक्त करत वरिष्ठ पातळीवर चौकशीची मागणी केली आहे. त्यानंतर या अपघाताच्या तपासाला वेग आल्याचे चित्र होते. दरम्यान, डीजीसीएने केलेल्या पाहणीबाबत अधिकृत अहवाल आल्यानंतर माहिती स्पष्ट होणार आहे.

दरम्यान, अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसह त्यांच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत शंका उपस्थित होत आहेत. या सर्व शंका, संशयांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी एक पत्रकार परिषद घेत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अपघातग्रस्त विमानाची तपासणी झाली होती का, त्याची दुरुस्ती कोणत्या कर्मचाऱ्यांनी केली होती, असे अनेक प्रश्न रोहित पवार यांनी उपस्थित केले आहेत. तसेच या प्रकरणाची चौकशीची मागणीही त्यांनी केली होती. आता ही मागणी मान्य होताना दिसत आहे.

दोन दिवस आधी विमान होते कुठं?

अजित पवार २८ जानेवारीला ज्या विमानातून आले, त्याच्या दोन दिवस आधी ते विमान कुठे कुठे प्रवास करून आले, त्याची माहिती घेतली. जे विमान अपघातग्रस्त झाले. ते विमान दोन दिवसांपूर्वी सुरतचा प्रवास केला होता. त्या विमान कंपनीचा मालकाने सांगितले की, विमान सुस्थितीत आणि वेळोवेळी दुरुस्ती केली जात असल्याचे सांगितले होते. पण विमान अपघाताच्या वेळी बारामतीतील प्रत्यक्षदर्शी महिलेने सांगितले की, रोजच्या प्रमाणे विमानाचा आवाज वेगळाच आला होता. म्हणजेच विमानात काहीतरी तांत्रिक बिघाड असण्याची शक्यता होती.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Budget 2026: ‘अजित पवारांची अकाली एक्झिट…’; फडणवीसांसमोर अर्थसंकल्प मांडण्याचे आव्हान

Published On: Feb 12, 2026 | 11:33 AM

