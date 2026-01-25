Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India-Canada: मार्क कार्नी आणि ट्रम्प यांच्यात मतभेदांचे रण पेटले; US च्या 100% टॅरिफवर कॅनडाचे ‘Buy Canadian’ने प्रतिउत्तर

Trump's Tariff Threat : ट्रम्प यांनी कॅनडावर १०० टक्के कर लादण्याची धमकी दिली आहे, ज्याला उत्तर म्हणून पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी देशाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी 'बाय कॅनेडियन' धोरणावर भर दिला आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 02:17 PM
कॅनडावर १००% कर लादण्याच्या ट्रम्पच्या धमकीला पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी प्रत्युत्तर दिले, 'बाय कॅनेडियन' धोरण सुरू केले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ट्रम्प यांची १००% टॅरिफची धमकी
  • मार्क कार्नी यांचे ‘बाय कॅनेडियन’ उत्तर
  • व्यापार विविधीकरण आणि भारत दौरा

 उत्तर अमेरिकेतील दोन सर्वात जवळचे शेजारी, अमेरिका आणि कॅनडा, यांच्यातील संबंध आतापर्यंतच्या सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडावर १००% आयात शुल्क (Tariff) लादण्याची थेट धमकी दिली आहे. या युद्धाची ठिणगी पडली ती कॅनडाने चीनसोबत केलेल्या नव्या व्यापार करारामुळे. मात्र, कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी ट्रम्प यांच्यासमोर झुकण्यास स्पष्ट नकार दिला असून, ‘कॅनडा कोणाच्याही जीवावर जगत नाही’ असे ठणकावून सांगितले आहे.

काय आहे हा १००% टॅरिफचा वाद?

गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी बीजिंगचा दौरा करून चीनसोबत एक महत्त्वाचा करार केला. या अंतर्गत कॅनडाने चिनी इलेक्ट्रिक वाहनांवरील (EV) कर कमी केले असून, त्या बदल्यात चीनने कॅनेडियन कृषी उत्पादनांवरील निर्बंध शिथिल केले आहेत. ट्रम्प यांनी या करारावर संताप व्यक्त करत ‘ट्रुथ सोशल’वर लिहिले की, “कॅनडा चिनी वस्तूंसाठी अमेरिकेचा मागचा दरवाजा (Drop Off Port) बनू शकत नाही. जर हा करार रद्द केला नाही, तर कॅनडाच्या प्रत्येक उत्पादनावर १००% कर लावला जाईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Article 5 : इतिहासाची थट्टा! 9/11 नंतरच्या मदतीवर ट्रम्प यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे जॉर्जियो मेलोनी आक्रमक

मार्क कार्नी यांची ‘स्वावलंबी कॅनडा’ मोहीम

ट्रम्प यांच्या या धमकीला उत्तर देताना पंतप्रधान कार्नी यांनी ‘Buy Canadian’ (कॅनेडियन उत्पादनेच खरेदी करा) हे धोरण अधिक आक्रमकपणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे. ओटावामध्ये बोलताना ते म्हणाले, “कॅनडा हा अमेरिकेचे ५१ वे राज्य नाही. आम्ही एक सार्वभौम देश आहोत. जर अमेरिका आमचे व्यापार मार्ग रोखत असेल, तर आम्ही स्वतःचे मार्ग शोधू.” कार्नी यांनी कॅनेडियन नागरिकांना स्थानिक कंपन्यांना पाठबळ देण्याचे आणि अमेरिकन उत्पादनांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आवाहन केले आहे.

भारताकडे मैत्रीचा हात: व्यापाराचे विविधीकरण

कॅनडा आपली ७५% निर्यात अमेरिकेला करतो, हेच ट्रम्प यांचे सर्वात मोठे शस्त्र आहे. हे ओळखून मार्क कार्नी यांनी आता ‘विविधीकरण’ (Diversification) धोरण स्वीकारले आहे. याचाच एक भाग म्हणून पंतप्रधान कार्नी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. भारत आणि कॅनडामधील संबंध पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आणि व्यापार ५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्यासाठी या दौऱ्यात मोठे करार अपेक्षित आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Andaman Military Project: भारताने आवळला चीनचा गळा; ग्रेट निकोबार 10 अब्ज डॉलर्सच्या महाप्रकल्पामुळे ड्रॅगॉनच्या पोटात गोळा

ग्रीनलँड आणि ‘गोल्डन डोम’चा वाद

केवळ व्यापारच नाही, तर संरक्षणाच्या मुद्द्यावरूनही दोन्ही नेते एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडमध्ये ‘गोल्डन डोम’ (Golden Dome) नावाची क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा उभारण्याची योजना आखली आहे. कॅनडाने याला ‘संरक्षण खंडणी’ (Protection Racket) म्हणत कडाडून विरोध केला आहे. ट्रम्प यांनी यावर “कॅनडा अमेरिकेच्या जीवावर जगतोय, त्यांनी कृतज्ञ राहायला हवे,” अशी बोचरी टीका केली होती, ज्याला कार्नी यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी कॅनडावर १००% कर लावण्याची धमकी का दिली?

    Ans: कॅनडाने चीनसोबत इलेक्ट्रिक वाहने आणि शेतीमालाबाबत नवीन व्यापार करार केल्यामुळे ट्रम्प यांनी ही धमकी दिली आहे.

  • Que: 'बाय कॅनेडियन' (Buy Canadian) धोरण काय आहे?

    Ans: अमेरिकेच्या आर्थिक दबावाचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी कॅनेडियन लोकांना स्थानिक वस्तू खरेदी करून अर्थव्यवस्था स्वावलंबी करण्याचे आवाहन केले आहे.

  • Que: मार्क कार्नी भारत दौऱ्यावर का येत आहेत?

    Ans: अमेरिकेवरील व्यापाराचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेत संधी शोधण्यासाठी कार्नी लवकरच भारत दौरा करणार आहेत.

Published On: Jan 25, 2026 | 02:17 PM

