Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Get Ready For A Burst Of Colors Decorate The House Like This Attractive And Colorful Decoration For Holi Party

रंगांच्या उधळणीसाठी सज्ज व्हा! होळी पार्टीसाठी घराची अशी करा आकर्षक आणि रंगीत सजावट, पाहुणेही होतील खुश

होळी सणाला अनेक ठिकाणी पार्टीचे आणि इतर कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. त्यामुळे होळी सणाला तुम्ही या पद्धतीने सजावट करून घर सुंदर आणि आकर्षक करू शकता.

Updated On: Feb 25, 2026 | 02:05 PM
रंगांच्या उधळणीसाठी सज्ज व्हा! होळी पार्टीसाठी घराची अशी करा आकर्षक आणि रंगीत सजावट, पाहुणेही होतील खुश

रंगांच्या उधळणीसाठी सज्ज व्हा! होळी पार्टीसाठी घराची अशी करा आकर्षक आणि रंगीत सजावट, पाहुणेही होतील खुश

Follow Us:
Follow Us:

राज्यासह संपूर्ण देशभरात होळी सण मोठ्या आनंद आणि उत्साहात साजरा केला जातो. हिंदू धर्मात होळी सणाला खूप जास्त महत्व आहे. रंगपंचमीच्या दिवशी रंगांची उधळण केली जाते. एकमेकांना रंग लावून हा रंगपंचमी मोठ्या आनंदात साजरा केली जाते. होळीसाठी आपण अनेक ठिकाणी पार्टीला जात असतो तर आपल्या घरीही पार्टी करत असतो. तुम्ही यावर्षी तुमच्या घरी होळी पार्टी करणार असाल आणि होम डेकोरेशन नक्की कसे करायचे असा प्रश्न पडला असेल तर घराची सजावट अगदी सोप्या पद्धतीने करा. काही सोप्या होम डेकोरेशन टिप्स तुम्ही ट्राय करु शकता.(फोटो सौजन्य – istock)

Holi 2026: होळीच्या रंगांपासून केसांचे आरोग्य कसे जपाल? खास टीप्स, कितीही लागू दे रंग, केस राहतील उत्तम

रंगबेरंगी फुलांची सजावट:

सण कोणताही असो फुलांची सजावट कधीच चुकीची ठरत नाही. तुमच्याकडे कमी वेळ असेल तर फुलं हा उत्तम पर्याय ठरतो. होळीच्या रंगबेरंगी सणाला रंगबेरंगी फुलांची सजावट करावी. तुमचे घर सकारात्मक दिसते आणि होळीचा जल्लोषही दिसून येतो. तसंच फुलांच्या सुगंधाने घर मोहरून जाते. याशिवाय तुम्ही आर्टिफिशियल फुलांचाही आधार घेऊ शकता.

भिंती सजवा:

होळीच्या सणाला तुम्ही घराच्या भिंती सजविण्यासाठी वॉलपेपरची मदत घेऊ शकता. ऑनलाईन ऑर्डर करू शकता अथवा वेळ नसेल तर स्टोअर्समधून वॉलपेपर्स आणून तुम्ही सजवू शकता. तसंच होळीसाठी तुम्ही लाईट कलर वॉलपेपर आणा आणि मग भिंती सजवा.

पडदे आणि उशांची कव्हर्स बदला:

होळीसाठी घराला वेगळा लुक देण्यासाठी तुम्ही घरातील पडदे आणि उशांची कव्हर्स बदला. होळीच्या सणासाठी फ्लोरल प्रिंट्स, Abstract Prints असणारे पडदे निवडा, तसंच सोफा कव्हर्स आणि रंगबेरंगी बेडशीट्सचा वापर करा. यामुळे घर अधिक आकर्षक दिसते आणि होळीच्या डेकोरेशनचा वेगळाच फील येतो.

फुग्यांची घ्या मदत:

होळीसाठी घरात रंगबेरंगी लुक देण्यासाठी सर्वात सोपा पर्याय म्हणजे फुगे. तुमच्याकडे वेळ नसेल तर घराची सजावट करण्यासाठी रंगबेरंगी फुग्यांची मदत घ्या. मुख्य दरवाजापासून ते खिडक्या, भिंतींवर तुम्ही फुग्यांनी सजवू शकता. वेगवेगळ्या पद्धतीचे फुगे आजकाल मिळतात. त्याचा वापर करून घ्या.

होळी खेळायला जाण्यापूर्वी चेहऱ्यावर लावा ‘या’ गोष्टी, हानिकारक रंगाच्या साईड इफेक्टपासून राहाल दूर

वॉल हँगिंग्जचा करा वापर:

वॉल हँगिंग्जचा वापर करून तुम्ही सोप्या पद्धतीने घर सजवू शकता. होळीसाठी जर तुम्हाला क्राफ्टवर्क येत असेल तर वॉल हँगिंग्ज करणे अधिक सोपं होईल. कलरफुल सैंड पेपर्स बनविण्यापासून ते बी आणि फेदर्सचा वापर करून घराला वेगळा लुक देऊ शकता.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Get ready for a burst of colors decorate the house like this attractive and colorful decoration for holi party

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 02:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

होळी खेळायला जाण्यापूर्वी चेहऱ्यावर लावा ‘या’ गोष्टी, हानिकारक रंगाच्या साईड इफेक्टपासून राहाल दूर
1

होळी खेळायला जाण्यापूर्वी चेहऱ्यावर लावा ‘या’ गोष्टी, हानिकारक रंगाच्या साईड इफेक्टपासून राहाल दूर

Holi 2026: पालखी आणि होळीचा काय आहे संबंध, जाणून घ्या कोकणातील पालखी परंपरा
2

Holi 2026: पालखी आणि होळीचा काय आहे संबंध, जाणून घ्या कोकणातील पालखी परंपरा

Holi 2026: होळीच्या रंगांपासून केसांचे आरोग्य कसे जपाल? खास टीप्स, कितीही लागू दे रंग, केस राहतील उत्तम
3

Holi 2026: होळीच्या रंगांपासून केसांचे आरोग्य कसे जपाल? खास टीप्स, कितीही लागू दे रंग, केस राहतील उत्तम

कोकणात शिमगोत्सवाची धूम! नमन अन् संकासुर…; राजहंस नमन मंडळ जपतेय परंपरा
4

कोकणात शिमगोत्सवाची धूम! नमन अन् संकासुर…; राजहंस नमन मंडळ जपतेय परंपरा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रंगांच्या उधळणीसाठी सज्ज व्हा! होळी पार्टीसाठी घराची अशी करा आकर्षक आणि रंगीत सजावट, पाहुणेही होतील खुश

रंगांच्या उधळणीसाठी सज्ज व्हा! होळी पार्टीसाठी घराची अशी करा आकर्षक आणि रंगीत सजावट, पाहुणेही होतील खुश

Feb 25, 2026 | 02:05 PM
OnePlus 15R होणार महाग? भारतात डिव्हाईसची किंमत वाढवण्याचा कंपनीने दिला इशारा, खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

OnePlus 15R होणार महाग? भारतात डिव्हाईसची किंमत वाढवण्याचा कंपनीने दिला इशारा, खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

Feb 25, 2026 | 02:03 PM
Nanded News : ‘महाज्योती’चे प्रशिक्षणच झाले ठप्प; इंटरनेटची अस्थिरता, वारंवार खंडित होणारी वीजपुरवठा व्यवस्था

Nanded News : ‘महाज्योती’चे प्रशिक्षणच झाले ठप्प; इंटरनेटची अस्थिरता, वारंवार खंडित होणारी वीजपुरवठा व्यवस्था

Feb 25, 2026 | 01:55 PM
Samruddhi Mahamarg 1150 Crore Scam: समृद्धी महामार्गात १,१५० कोटी रुपयांचा घोटाळा!  दानवेंचा  भुमरेंवर गंभीर आरोप

Samruddhi Mahamarg 1150 Crore Scam: समृद्धी महामार्गात १,१५० कोटी रुपयांचा घोटाळा!  दानवेंचा  भुमरेंवर गंभीर आरोप

Feb 25, 2026 | 01:54 PM
परदेशातही रणबीर कपूरचा डंका; ‘Ramayana’ च्या स्क्रीनिंगला प्रेक्षकांची गर्दी, सोशल मीडियावर पहिला Review

परदेशातही रणबीर कपूरचा डंका; ‘Ramayana’ च्या स्क्रीनिंगला प्रेक्षकांची गर्दी, सोशल मीडियावर पहिला Review

Feb 25, 2026 | 01:53 PM
Trump 2026: मैत्री की गळ्याचा फास? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा काढली पाकिस्तानची लायकी; ‘या’ एका विधानाने जागतिक स्तरावर फजिती

Trump 2026: मैत्री की गळ्याचा फास? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा काढली पाकिस्तानची लायकी; ‘या’ एका विधानाने जागतिक स्तरावर फजिती

Feb 25, 2026 | 01:48 PM
Dombivli Crime: 10 बिअर व 45 गोळ्यांचे केले सेवन…, डोंबिवलीत नामांकित डॉक्टरचा आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?

Dombivli Crime: 10 बिअर व 45 गोळ्यांचे केले सेवन…, डोंबिवलीत नामांकित डॉक्टरचा आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?

Feb 25, 2026 | 01:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM