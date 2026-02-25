Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
Non-Veg शिवाय जगू शकत नाही? ‘हे’ वाचाच! आजारांचा पाढा वाचून रहाल चार हात लांब

जास्त प्रमाणात मांसाहारी पदार्थ खाणे हृदयाच्या आरोग्यासाठी हानिकारक मानले जाते. अनेक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की लाल मांस आणि Processed Food ने अन्न विषबाधासारख्या गंभीर समस्यांचा धोका वाढू शकतो

Feb 25, 2026 | 07:57 PM
सतत मांसाहार केल्याने कोणत्या आजाराला बळी पडू शकता? (फोटो सौजन्य - iStock)

  • अति मांसाहार केल्याचे दुष्परिणाम 
  • मांसाहार सतत केल्याने कोणते आजार होऊ शकतात
  • किती मांसाहार करावा?
अनेक लोकांना मांसाहार आवडतो आणि ते त्यांच्या दैनंदिन आहारात समाविष्ट करतात. मांसाहारी अन्नामध्ये प्रथिने, लोह आणि Vitamin B12 सारखे पोषक घटक असतात, म्हणूनच मध्यम प्रमाणात सेवन करणे फायदेशीर मानले जाते. बरेच लोक त्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी मांसाहारी अन्न खातात आणि कधीकधी ते जास्त प्रमाणात खातात. अनेक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की मांसाहारी अन्नाचे जास्त सेवन घातक ठरू शकते. हो, मांसाहारी अन्नाचे जास्त सेवन केल्याने अनेक गंभीर आजारांचा धोका वाढू शकतो, विशेषतः लाल मांस आणि प्रक्रिया केलेले मांस.

काय सांगतो अहवाल?

Oxford University च्या अहवालानुसार, अनेक अभ्यासातून असे आढळून आले आहे की जास्त प्रमाणात लाल मांस आणि प्रक्रिया केलेले मांस खाल्ल्याने कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढू शकते आणि हृदयरोगाचा धोका वाढू शकतो. मांसाहारी अन्नातील संतृप्त चरबी रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण करू शकते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोक सारख्या गंभीर आजारांना कारणीभूत ठरू शकते. यामुळे न्यूमोनिया, कोलन पॉलीप्स, डायव्हर्टिक्युलर रोग आणि मधुमेहाचा धोका देखील वाढतो. मांसाहारी अन्नाचे दररोज सेवन टाळले पाहिजे. त्याचे आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होतात आणि गंभीर नुकसानदेखील होऊ शकते.

जास्त निरोगी कोण असतात? मांसाहारी की शाकाहारी? जाणून घ्या

कोणते आजार होऊ शकतात?

मांसाहारी अन्नाचे सेवन लठ्ठपणा आणि Type 2 Diabetes सह जोडलेले आहे. नियमितपणे तळलेले किंवा जास्त चरबीयुक्त मांसाहारी पदार्थ खाल्ल्याने वजन जलद वाढू शकते. लठ्ठपणा हे उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि सांध्यांच्या समस्यांसह अनेक आजारांचे मूळ कारण आहे. 

अनेक अभ्यासातून असेही दिसून आले आहे की प्रक्रिया केलेले मांस जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने इन्सुलिन प्रतिरोधक क्षमता वाढते, ज्यामुळे टाइप २ मधुमेहाचा धोका वाढतो. संशोधकांचा असा विश्वास आहे की पोल्ट्री मांस जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने गॅस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स रोग, गॅस्ट्र्रिटिस आणि पित्ताशयाच्या आजाराचा धोका देखील वाढू शकतो.

लाल मांस आणि प्रोसेस्ड फूड

युएस नॅशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलॉजी इन्फॉर्मेशनच्या अहवालानुसार, लाल मांस आणि प्रक्रिया केलेले मांस खाल्ल्याने अनेक प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो. विशेषतः, लाल मांस आणि प्रक्रिया केलेले मांस खाणाऱ्या लोकांमध्ये कोलोरेक्टल कर्करोगाचा धोका जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. जेव्हा मांस खूप जास्त तापमानात शिजवले जाते तेव्हा त्यात हानिकारक रसायने तयार होऊ शकतात, जी शरीरात कर्करोगाच्या पेशींच्या वाढीस प्रोत्साहन देतात. दीर्घकाळ मोठ्या प्रमाणात सेवन केल्याने हा धोका वाढू शकतो.

मांसाहारी अन्नामुळे अन्न विषबाधा आणि संसर्गाचादेखील मोठा धोका असतो. कमी शिजवलेले किंवा संक्रमित मांस खाल्ल्याने शरीरात साल्मोनेला आणि ई. कोलाई सारखे बॅक्टेरिया येऊ शकतात. यामुळे उलट्या, जुलाब, पोटदुखी आणि ताप यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. कधीकधी हे संक्रमण गंभीर देखील होऊ शकते. मांसाहारी पदार्थ टाळावेत, विशेषतः मुले, वृद्ध आणि कमकुवत प्रतिकारशक्ती असलेल्यांनी. याचा अर्थ असा नाही की सर्व प्रकारचे मांसाहारी पदार्थ पूर्णपणे धोकादायक आहेत. ते योग्यरित्या शिजवल्याने अनेक प्रकारच्या संसर्गाचा धोका कमी होऊ शकतो.

5 नॉनव्हेज पदार्थांमध्ये खच्चून भरलंय प्रोटीन, जास्त खाणे मात्र ठरेल जीवघेणे!

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

Feb 25, 2026 | 07:57 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Feb 25, 2026 | 07:57 PM
पुढे बघा
