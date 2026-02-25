Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Holi 2026: पालखी आणि होळीचा काय आहे संबंध, जाणून घ्या कोकणातील पालखी परंपरा

होळीच्या सणाची सर्वत्रच धामधुम असलेली दिसून येते. होळीचा सण हा कोकणामध्ये मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो त्याला शिमगा असे म्हटले जाते. कोकणातील पालखीची परंपरा काय आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 25, 2026 | 09:50 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

होळी म्हटले की सगळ्यात पहिल्यांदा नजरेसमोर येते ते कोकण. कोकणात होळीच्या सणाची सर्वत्रच धामधूम असलेली दिसून येते. होळीचा सण हा कोकणामध्ये मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात साजरा केला जातो; त्याला शिमगा असेही म्हटले जाते. शिमगा उत्सवासाठी मुंबईतून लोक गावाकडे म्हणजे कोकणात जातात. कोकणामध्ये देखील शिमग्याचा उत्सव विविध प्रकारे साजरा केला जातो. हा उत्सव साजरा करण्यामागे विविध रुढी परंपरा आहे. कोकणात होळीला पालखी नाचवण्याची परंपरा आहे, ती परंपरा नक्की काय आहे ते जाणून घ्या..

कोकणातील पालखी परंपरा कशी आहे

कोकणात होळीला शिमगा असे म्हणतात. विशेष करून रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये हा उत्सव पाहायला मिळतो. शिमग्याची ही प्रथा प्रत्येक गावांनुसार बदलत जाते. काही ठिकाणी शिमगा उत्सव पाच दिवसांचा तर काही ठिकाणी 12 दिवस शिमगा उत्सव सुरू राहतो. या शिमगात्सोवाच विशेष म्हणजे पालखी होय. होळीच्या या काळात ग्रामदेवतेची पालखी घरोघरी नाचवली जाते. गाऱ्हाण घातलं जातं. दरवर्षी एका कुटुंबाला या पालखीचा मान दिला जातो.

कोकणात शिमगोत्सवाची धूम! नमन अन् संकासुर…; राजहंस नमन मंडळ जपतेय परंपरा

ग्रामदेवतेची पालखी मानकरी आणि ग्रामस्थ मंदिरातून बाहेर काढून ढोल ताश्याच्या गजरात घरोघरी नेतात. याला ‘खेला पालखी’ असे म्हणतात. काहीजण खाद्यांवर तर काही जण डोक्यावर पालखी घेऊन नाचतात. पण काही झालं तरी ही पालखी खाली ठेवली जात नाही. ही पालखी घेऊन नाचण्याची पद्धत ही तशीच विशेष आहे.

Holi 2026: होळी आणि धुलिवंदन आहेत दोन वेगळे दिवस, करू नका गल्लत आणि जाणून घ्या या दिवसांमधील फरक

पालखी प्रत्येक घरात गेल्यानंतर तिथे देवाला गाऱ्हाण घातलं जातं आणि रितसर नैवेद्य देखील अर्पण केला जातो. अनेक ठिकाणी धुलिवंदनाच्या दिवशी होलिकादहन केले जाते. पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवला जातो. तिसऱ्या दिवशी बोंबाट’ साजरा केला जातो. या दिवशी गुरूचा नाद, शंकासुर यांसारखी सोंग देखील नाचवली जातात. पंचमीलाच म्हणजे शिमग्याच्या शेवटच्या दिवशी दशावताराचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. घरोघरी जाऊन रोभय म्हणजेच पैसे मागण्याचा खेळ लहान मुलं करतात. काही छिकाणी गुढीपाडव्याच्या दिवशी गुढी उभारून शिमग्याचा शेवट करतात. तळकोकणात ही पालखी परंपरा तुम्हाला कुठेही पाहायला मिळणार नाही. होळी साजरी करण्याची पद्धत सगळीकडे वेगळी असली तरी हा केवळ सण नसून कोकणवासीयांच्या एकजुटीचं आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्याचं मोठं माध्यम आहे.

  Que: कोकणात होळी आणि पालखीचा काय संबंध आहे?

    Ans: कोकणात होळी (शिमगा) सणाच्या काळात ग्रामदैवताची पालखी गावभर फिरवण्याची परंपरा आहे. ही पालखी मिरवणूक सणाच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक उत्साहाचे प्रतीक मानली जाते.

  Que: कोकणात होळीला शिमगा असे का म्हणतात?

    Ans: कोकण व महाराष्ट्रातील काही भागांत होळीला "शिमगा" म्हणतात. हा सण वसंत ऋतूच्या आगमनाचा आणि वाईट शक्तींवर चांगल्याच्या विजयाचा उत्सव मानला जातो.

  Que: पालखी मिरवणुकीचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: पालखी गावभर फिरवणे म्हणजे देवतेचे गावावर संरक्षण राहावे, सुख-समृद्धी मिळावी आणि नकारात्मक शक्ती दूर जाव्यात अशी श्रद्धा असते.

Feb 25, 2026 | 09:50 AM

