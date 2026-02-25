Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Homemade Hibiscus And Gondkatira Hair Conditioner To Enhance Hairs Natural Shinethe Secret To Longer Hair

केसांची नैसर्गिक चमक वाढवण्यासाठी घरीच तयार करा जास्वंद-डिंक हेअर कंडिशनर, लांबलचक केसांचे रहस्य

केसांची हरवलेली चमक पुन्हा परत मिळवण्यासाठी जास्वंदी डिंक हेअर कंडिशनर लावावे. यामुळे केसांची नैसर्गिक चमक कायम टिकून राहते आणि केस चमकदार, सुंदर होतात. जाणून घ्या कंडिशनर बनवण्याची सोपी कृती.

Updated On: Feb 25, 2026 | 09:50 AM
केसांची नैसर्गिक चमक वाढवण्यासाठी घरीच तयार करा जास्वंद-डिंक हेअर कंडिशनर, लांबलचक केसांचे रहस्य

केसांची नैसर्गिक चमक वाढवण्यासाठी घरीच तयार करा जास्वंद-डिंक हेअर कंडिशनर, लांबलचक केसांचे रहस्य

Follow Us:
Follow Us:

केसांचे सौंदर्य कायम टिकवून ठेवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी हेअर केअर रुटीनमध्ये बदल केला जातो तर कधी बाजारात उपलब्ध असलेले वेगवेगळे शाम्पू केसांवर लावले जातात. केसांच्या चमकदार वाढीसाठी मुली बऱ्याचदा केसांना हेअर डाय, कलर किंवा मेहेंदी लावतात. पण वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे आणि चुकीच्या हेअर केअर प्रॉडक्टमुळे केसांना हानी पोहचण्याची शक्यता असते. केसांची मूळ कमकुवत झाल्यानंतर केस अचानक तुटणे, केसांमध्ये कोंडा, केसांची वाढ खुंटणे यांसारख्या बऱ्याच समस्या उद्भवतात. याशिवाय केस सुंदर दिसावे वेगवेगळ्या केमिकल युक्त ट्रीटमेंट करून घेतल्या जातात. यामुळे काहीकाळ केस अतिशय सुंदर दिसतात, पण कालांतराने केसांच्या समस्या वाढतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला केसांची नैसर्गिक चमक वाढवण्यासाठी जास्वंद-डिंक हेअर कंडिशनर बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत.(फोटो सौजन्य – istock)

केस होतील चमकदार आणि सॉफ्ट! ‘या’ पद्धतीने केसांवर लावा कोरफड जेल, निर्जीव केसांना मिळेल पोषण

जास्वंदीचे फुल केसांसाठी वरदान मानले जाते. या फुलात असलेले गुणकारी घटक केस चमकदार आणि नैसर्गिकरित्या हायड्रेट करण्यासाठी मदत करतात. जास्वंदीला नॅचरल हेअर केअरचा घटक सुद्धा मानले जाते. जास्वदींच्या फुलांचा हेअर मास्क किंवा हेअर केअर प्रॉडक्ट लावल्यामुळे केसांची नैसर्गिक चमक वाढते आणि केस अतिशय सुंदर दिसतात. नॅचरल कंडिशनर केसांना मऊ, चमकदार आणि मजबूत करण्यास मदत करते. कंडिशनर कायमच खालच्या केसांवर लावावे. स्कल्पवर लावल्यास केसांमध्ये कोंडा होण्याची जास्त शक्यता असते. जास्वदींच्या फुलांपासून बनवलेले नॅचरल कंडिशनर केसांमध्ये कोरडेपणा कमी करण्यास मदत करते.

जास्वदींच्या फुलांचे कंडिशर बनवण्याची कृती:

जास्वंदीची फुलं
अळशीच्या बिया
डिंक
पाणी

जास्वदींच्या फुलांचे कंडिशर बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, फुलांचे देठ काढून काहीवेळ फुले पाण्यात भिजत ठेवा. त्यानंतर मोठ्या वाटीमध्ये पाणी घेऊन त्यात जास्वदींची फुले काहीवेळ भिजत ठेवा. ६ ते ७ तास भिजल्यानंतर पाण्याला सुंदर लाल रंग येईल. दुसऱ्या वाटीमध्ये अळशीच्या बिया भिजत ठेवाव्यात. वाटीमध्ये पाणी घेऊन त्यात डिंक भिजत ठेवावे. भिजवून घेतलेले सर्व पदार्थ मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक पेस्ट तयार करा. तयार केलेल्या पेस्टमध्ये जास्वदींच्या फुलांचे पाणी मिक्स करून घ्या. चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेले कंडिशर काचेच्या बाटलीमध्ये भरून ठेवा.

ओठांजवळील निस्तेज झालेली त्वचा पुन्हा एकदा सुंदर करण्यासाठी ‘हे’ घरगुती उपाय ठरतील फायदेशीर, टॅन होईल कमी

तयार केलेले कंडिशर केस शाम्पूच्या सहाय्याने स्वच्छ धुवून झाल्यानंतर कंडिशर लावावे. कंडिशर खालच्या केसांना लावावे. २ ते ३ मिनिटं हलक्या हाताने मसाज करून झाल्यानंतर केस पुन्हा एकदा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. जास्वदींची फुले केसांमध्ये नैसर्गिक ओलावा कायम टिकवून ठेवतात. कोरड्या आणि निर्जीव केसांना नैसर्गिक ओलावा देण्यासाठी कंडिशरचा वापर करावा.केसांमध्ये वाढलेला कोंडा किंवा खाज कमी करण्यासाठी जास्वदींची फुले आणि डिंक प्रभावी ठरते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Homemade hibiscus and gondkatira hair conditioner to enhance hairs natural shinethe secret to longer hair

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 09:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Holi 2026: होळीच्या रंगांपासून केसांचे आरोग्य कसे जपाल? खास टीप्स, कितीही लागू दे रंग, केस राहतील उत्तम
1

Holi 2026: होळीच्या रंगांपासून केसांचे आरोग्य कसे जपाल? खास टीप्स, कितीही लागू दे रंग, केस राहतील उत्तम

आतड्यांमध्ये कुजलेल्या घाणीमुळे पोटात अस्वस्थपणा जाणवतो? पोट स्वच्छ करण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर करा ‘हे’ काम
2

आतड्यांमध्ये कुजलेल्या घाणीमुळे पोटात अस्वस्थपणा जाणवतो? पोट स्वच्छ करण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर करा ‘हे’ काम

केस होतील चमकदार आणि सॉफ्ट! ‘या’ पद्धतीने केसांवर लावा कोरफड जेल, निर्जीव केसांना मिळेल पोषण
3

केस होतील चमकदार आणि सॉफ्ट! ‘या’ पद्धतीने केसांवर लावा कोरफड जेल, निर्जीव केसांना मिळेल पोषण

आहारात लपलाय सौंदर्याचा खजिना! चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, कायमच दिसाल तरुण
4

आहारात लपलाय सौंदर्याचा खजिना! चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, कायमच दिसाल तरुण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Holi 2026: पालखी आणि होळीचा काय आहे संबंध, जाणून घ्या कोकणातील पालखी परंपरा

Holi 2026: पालखी आणि होळीचा काय आहे संबंध, जाणून घ्या कोकणातील पालखी परंपरा

Feb 25, 2026 | 09:50 AM
केसांची नैसर्गिक चमक वाढवण्यासाठी घरीच तयार करा जास्वंद-डिंक हेअर कंडिशनर, लांबलचक केसांचे रहस्य

केसांची नैसर्गिक चमक वाढवण्यासाठी घरीच तयार करा जास्वंद-डिंक हेअर कंडिशनर, लांबलचक केसांचे रहस्य

Feb 25, 2026 | 09:50 AM
Chocolate Covered Nut Day: गोडवा आणि आरोग्याची ‘परफेक्ट’ जुगलबंदी; आज साजरा होत आहे ‘चॉकलेट कव्हर्ड नट डे’; जाणून घ्या महत्त्व

Chocolate Covered Nut Day: गोडवा आणि आरोग्याची ‘परफेक्ट’ जुगलबंदी; आज साजरा होत आहे ‘चॉकलेट कव्हर्ड नट डे’; जाणून घ्या महत्त्व

Feb 25, 2026 | 09:47 AM
धक्कादायक ! महिलांच्या बेपत्ता होण्याच्या प्रमाणात वाढ; वर्षभरात तब्बल 48278 महिला बेपत्ता

धक्कादायक ! महिलांच्या बेपत्ता होण्याच्या प्रमाणात वाढ; वर्षभरात तब्बल 48278 महिला बेपत्ता

Feb 25, 2026 | 09:46 AM
‘रणवीर सिंह असो वा कोणीही, बेलगाम बोलणे चालणार नाही’; ‘कांतारा’ वादात अभिनेत्याला न्यायालयाने फटकारले

‘रणवीर सिंह असो वा कोणीही, बेलगाम बोलणे चालणार नाही’; ‘कांतारा’ वादात अभिनेत्याला न्यायालयाने फटकारले

Feb 25, 2026 | 09:36 AM
Free Fire Max: खुशखबर! प्लेअर्सना मिळणार प्रीमियम वेपन स्किन क्लेम करण्याची संधी… अशी आहे प्रोसेस

Free Fire Max: खुशखबर! प्लेअर्सना मिळणार प्रीमियम वेपन स्किन क्लेम करण्याची संधी… अशी आहे प्रोसेस

Feb 25, 2026 | 09:35 AM
याला म्हणतात रॉयल डिलिव्हरी! पाठीवर ब्लिंकिंटची बॅग अन् घोड्यावर बसून ताऊ करू लागले डिलिव्हरी; मजेदार Video Viral

याला म्हणतात रॉयल डिलिव्हरी! पाठीवर ब्लिंकिंटची बॅग अन् घोड्यावर बसून ताऊ करू लागले डिलिव्हरी; मजेदार Video Viral

Feb 25, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM