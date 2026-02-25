Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Kolhapur News :स्कॅनर स्कॅन करण्याचे चार दिवस नाटक; कोल्हापुरात पुन्हा कचऱ्याचे ढीग

Kolhapur शहरात घंटागाडीमार्फत दारोदार कचरा संकलन होत असले तरी अनेक ठिकाणी रस्त्यावर कचऱ्याचे ढीग दिसत आहेत. स्कॅनर प्रणाली लागू करूनही काही कर्मचाऱ्यांनी केवळ चार दिवस स्कॅन केल्याचे नाटक केल्याची तक्रार आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 07:57 PM
kolhapur
  • कोल्हापुरात स्वच्छ भारत योजना कागदावरच ?
  • स्कॅनर स्कॅन करण्याचे चार दिवस नाटक
  • बेजबाबदारपणे कचरा रस्त्यावर फेकून देतात
Kolhapur News : कोल्हापूर शहर कोंडाळामुक्त करण्यासाठी घंटागाडीच्या माध्यमातून दारोदार कचरा उठाव केला जातो. तरीही रस्त्यावर कचऱ्याचे ढीग लागलेले असतात. यातून पुन्हा कोंढाळ्याचे स्वरूप येऊन दुर्गंधी पसरत असल्याने परिसरातील नागरिकांना अनेक आजारांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे कोल्हापुरात स्वच्छ भारत योजना कागदावरच राहिली की काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. स्वच्छ भारत योजनेसाठी दर हजार घरांमागे एक घंटा गाडी या प्रमाणात शहरात याची विभागणी करण्यात आली. शहरातील काही भागांमध्ये दररोज कचरा गाडी येते. कचरा उठाव कर्मचाऱ्यांना स्कॅन केल्याशिवाय पगार देणार नाही, असाही दम महापालिकेने भरला होता. परंतू काही दिवसच कचरा उठाव करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी स्कॅनर स्कॅन करण्याचे नाटक केले. कचरा उठाव करण्यासाठी यंत्रणा मिळत नसल्यामुळे, अनेक प्रभागात वेळेवर कचरा उठाव होत नाही. परिणामी, नागरिक आजारी पडण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे.

‘माझी वसुंधरा’ अभियानात कागलचा डंका! नगर परिषदेला ३ कोटींचा पुरस्कार; कामगिरीची राज्यभर चर्चा

पुन्हा कोंडाळे होण्याला जबाबदार कोण?

शहरात सध्या २० प्रभाग आहेत, यातील काही प्रभागात पहाटे साडेपाचलाच तर काही प्रभागात दुपारच्या वेळेत कचरा उठाव करणारी वाहने येतात. एक तर पहाटे उठलेले नसतात किंवा दुपारी कामाला गेलेले असतात. परिणामी त्यांचा कचरा तसाच साचत जातो आणि नागरिक बेजबाबदारपणे हा कचरा रस्त्यावर फेकून देतात. अनेक लोकांनी कचरा टाकल्याने ठिकठिकाणी पुन्हा कोंडाळे निर्माण होऊ लागले आहेत. याला जबाबदार नागरिक की कचरा उठाव करणारे, याचे उत्तर महापालिकेनेच द्यावे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

लवकरच वेळेत कचरा उठाव होणार !

कोल्हापुरात सर्वप्रथम स्वच्छतेला प्राधान्य दिले आहे. पहिल्या टप्प्यात मुख्य रस्ते व दुसऱ्या टप्प्यात शहरातील सर्व रस्त्यांची स्वच्छता केली जाईल. तसेच ओला कचरा, सुका कचरा आणि प्लास्टिकच्या बाटल्या याचे वर्गीकरण करण्यासाठी वेगवेगळे ड्रम दिले जातील, तसेच ज्या भागात कोडाळे निर्माण झालेले आहेत ते त्वरित उचलण्याच्या सूचना कर्मचाऱ्यांना देणार आहे. असं कोल्हापुरचे महापौर रुपाराणी निकम यांनी सांगितलं आहे.

वाळवा तालुक्यात बिबट्याची मोठी दहशत! गावालगत वारंवार हल्ले, शिवारात भीतीचं सावट

Web Title: Kolhapur swachh bharat yojana garbage collection issue

Published On: Feb 25, 2026 | 07:57 PM

