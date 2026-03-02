Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Holi 2026 : लाल ते हिरवा… होळीच्या प्रत्येक रंगामागे दडलेला अर्थ जाणून घ्या

होळी हा केवळ रंगांचा सण नसून प्रत्येक रंगामागे एक वेगळा संदेश आणि भावना दडलेली आहे. पौराणिक परंपरा, निसर्ग आणि मानवी भावविश्वाशी या रंगांचा जवळचा संबंध आहे. प्रत्येक रंग सणाला एक खास अर्थ देतो.

Updated On: Mar 02, 2026 | 02:00 PM
Holi 2026 : लाल ते हिरवा… होळीच्या प्रत्येक रंगामागे दडलेला अर्थ जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • होळीतील काही रंग प्रेम, ऊर्जा आणि नव्या सुरुवातीचे प्रतीक मानले जातात.
  • काही रंग शांती, ज्ञान, भक्ती आणि आध्यात्मिकतेशी जोडलेले आहेत.
  • निसर्ग, वाढ, आशा आणि सुसंवाद दर्शवणारे रंगही होळीच्या उत्सवात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
हिंदू धर्मात होळीचे मुख्य आकर्षण म्हणजे रंग. लोक एकमेकांना लाल, पिवळा, हिरवा, निळा आणि पांढरा असे चमकदार रंग लावून होळी साजरी करतात. होळीला रंग आणि गुलाल खेळण्याची इतर अनेक कारणे आहेत आणि त्यांचे फायदे देखील शाखात सांगण्यात आलेले आहेत. होळीच्या प्रत्येक रंगाचा अर्थ जाणून घेतल्याने हा सण आणखी खास बनतो. होळीच्या प्रत्येक रंगाचे काय अर्थ आहेत ते पाहूया.

धुळवडीच्या जल्लोषात आरोग्य सांभाळा! पर्यावरण तज्ज्ञ डॉक्टरांचे तरुणांना कळकळीचे आवाहन

होळीच्या सणाचा संबंध राधा कृष्णाशी

पौराणिक श्रद्धेनुसार, भगवान श्रीकृष्ण लहान असताना गोऱ्या त्वचेच्या राधाला आपला काळे रम आवडेल की नाही यावी त्यांना काळजी वाटत होती. मग यशोदा मैय्या म्हणाली की राधाकडे जा आणि तिला तुझ्या चेहऱ्यावर कोणताही रंग लावायला सांग. हे ऐकून कान्हाजी राधा राणीकडे गेला आणि भगवान श्रीकृष्णाला रंग लावला. तेव्हापासून होळीला रंग आणि गुलाल लावण्याची परंपरा सुरू झाली असे मानले जाते. मथुरा आणि वृंदावनमधील लोककथा अशा कथा सांगतात.

लाल

लाल रंग प्रेम, ऊर्जा, सौभाग्य आणि उत्कटतेचे प्रतीक आहे. लाल रंग हा शक्ती, ऊर्जा आणि उबदारपणाचा देखील रंग आहे. हिंदू पौराणिक कथांमध्ये, देवी दुर्गा जगाचे वाईटापासून रक्षण करते आणि तिचे सामर्थ्य आणि शौर्य दाखवण्यासाठी लाल रंग परिधान करते. लाल रंगाचा अर्थ प्रेम आणि नवीन सुरुवात असा देखील होतो, जसे होळी लोकांना आनंद आणि नवीन सुरुवात साजरी करण्यासाठी एकत्र आणते.

पिवळा

पिवळ्या रंगाचा आनंदी आणि उत्साही रंग शांती, ज्ञान आणि आंतरिक आनंद दर्शवतो. पिवळा रंग पवित्र हळदीशी जोडला जातो आणि तो संरक्षक भगवान विष्णू आणि पवित्र स्थानांचे प्रतीक म्हणून काम करतो, पिवळा रंग आध्यात्मिक ज्ञान घेऊन जातो असे मानले जाते, ज्यामुळे संत आणि ऋषींना त्यांच्या आध्यात्मिकतेद्वारे नवीन सुरुवात करण्यास मदत होते.

निळा

निळा रंग हा शांतता, धैर्य आणि भक्तीचा रंग आहे. तो भगवान श्रीकृष्णाशी संबंधित आहे, ज्यांचे खेळकर आणि ज्ञानी मानसिक घटक होते. आकाश आणि समुद्र निले आहेत; म्हणून, निळा रंग स्थिरता आणि शक्यतांचे प्रतिनिधित्व करतो.

हिरवा

हिरवा रंग हा निसर्गाचा रंग आहे. त्याचा अर्थ वाढ, नूतनीकरण आणि आशा आहे. तो वसंत ऋतु, कापणी आणि जीवनचक्राचे प्रतीक आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हिरवा रंग म्हणजे समृद्धी आणि चांगल्या पिकाची विपुलता, तसेच, तो जीवनातील सुसंवाद आणि संतुलन दर्शवतो.

Holi 2026 : नरसिंह, विष्णू ते श्रीकृष्ण; होळीला कोणत्या देवतांची करावी आराधना?

गुलाबी

गुलाबी रंग हा आनंदी प्रेम आणि दयाळूपणा दर्शवितो. हा रंग होळीच्या खेळकर भावनेशी खेळतो, ज्यापैकी बहुतेक मुलांमध्ये असते, लाल रंगापेक्षा गुलाबी रंग आनंद आणि प्रेमाच्या मऊ भावना दर्शवितो, लाल रंगाचे प्रतिनिधित्व करत नाही ज्या खोल भावना दर्शवितात.

Published On: Mar 02, 2026 | 02:00 PM

