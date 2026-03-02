Holi 2026 : लाल ते हिरवा… होळीच्या प्रत्येक रंगामागे दडलेला अर्थ जाणून घ्या

धुळवडीच्या जल्लोषात आरोग्य सांभाळा! पर्यावरण तज्ज्ञ डॉक्टरांचे तरुणांना कळकळीचे आवाहन
होळीच्या सणाचा संबंध राधा कृष्णाशी
पौराणिक श्रद्धेनुसार, भगवान श्रीकृष्ण लहान असताना गोऱ्या त्वचेच्या राधाला आपला काळे रम आवडेल की नाही यावी त्यांना काळजी वाटत होती. मग यशोदा मैय्या म्हणाली की राधाकडे जा आणि तिला तुझ्या चेहऱ्यावर कोणताही रंग लावायला सांग. हे ऐकून कान्हाजी राधा राणीकडे गेला आणि भगवान श्रीकृष्णाला रंग लावला. तेव्हापासून होळीला रंग आणि गुलाल लावण्याची परंपरा सुरू झाली असे मानले जाते. मथुरा आणि वृंदावनमधील लोककथा अशा कथा सांगतात.
लाल
लाल रंग प्रेम, ऊर्जा, सौभाग्य आणि उत्कटतेचे प्रतीक आहे. लाल रंग हा शक्ती, ऊर्जा आणि उबदारपणाचा देखील रंग आहे. हिंदू पौराणिक कथांमध्ये, देवी दुर्गा जगाचे वाईटापासून रक्षण करते आणि तिचे सामर्थ्य आणि शौर्य दाखवण्यासाठी लाल रंग परिधान करते. लाल रंगाचा अर्थ प्रेम आणि नवीन सुरुवात असा देखील होतो, जसे होळी लोकांना आनंद आणि नवीन सुरुवात साजरी करण्यासाठी एकत्र आणते.
पिवळा
पिवळ्या रंगाचा आनंदी आणि उत्साही रंग शांती, ज्ञान आणि आंतरिक आनंद दर्शवतो. पिवळा रंग पवित्र हळदीशी जोडला जातो आणि तो संरक्षक भगवान विष्णू आणि पवित्र स्थानांचे प्रतीक म्हणून काम करतो, पिवळा रंग आध्यात्मिक ज्ञान घेऊन जातो असे मानले जाते, ज्यामुळे संत आणि ऋषींना त्यांच्या आध्यात्मिकतेद्वारे नवीन सुरुवात करण्यास मदत होते.
निळा
निळा रंग हा शांतता, धैर्य आणि भक्तीचा रंग आहे. तो भगवान श्रीकृष्णाशी संबंधित आहे, ज्यांचे खेळकर आणि ज्ञानी मानसिक घटक होते. आकाश आणि समुद्र निले आहेत; म्हणून, निळा रंग स्थिरता आणि शक्यतांचे प्रतिनिधित्व करतो.
हिरवा
हिरवा रंग हा निसर्गाचा रंग आहे. त्याचा अर्थ वाढ, नूतनीकरण आणि आशा आहे. तो वसंत ऋतु, कापणी आणि जीवनचक्राचे प्रतीक आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हिरवा रंग म्हणजे समृद्धी आणि चांगल्या पिकाची विपुलता, तसेच, तो जीवनातील सुसंवाद आणि संतुलन दर्शवतो.
गुलाबी
गुलाबी रंग हा आनंदी प्रेम आणि दयाळूपणा दर्शवितो. हा रंग होळीच्या खेळकर भावनेशी खेळतो, ज्यापैकी बहुतेक मुलांमध्ये असते, लाल रंगापेक्षा गुलाबी रंग आनंद आणि प्रेमाच्या मऊ भावना दर्शवितो, लाल रंगाचे प्रतिनिधित्व करत नाही ज्या खोल भावना दर्शवितात.
