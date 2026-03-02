Zee Cine Awards:’Chhaava’ ने मारली बाजी, विकी कौशल ठरला लोकप्रिय अभिनेता! विजेत्यांची नावं जाणून घ्या….

२०२६ च्या पुरस्कार हंगामाची सुरुवात मारुती सुझुकी द्वारे सादर केलेल्या २४ व्या झी सिने पुरस्कारांनी झाली आहे. प्रतिष्ठित झी सिने पुरस्कार २०२६ १ मार्च २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आले होते, जिथे अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींना विविध श्रेणींमध्ये पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. या कार्यक्रमात बॉलिवूडचे अनेक लोकप्रिय कलाकार सहभागी झाले होते. छावा, धुरंधर, केसरी २, तेरे इश्क मैं, जॉली LLB३ या गाजलेल्या चित्रपटामधून कोण बाजी मारणार याकडे सगळ्या प्रेक्षकांचे लक्ष लागलं होतं. अखेर हा सोहळा पार पडल्यावर आता विजेत्यांची यादी समोर आली आहे.
Zee Cine Awards 2026 मध्ये विकी कौशल हा लोकप्रिय अभिनेता ठरला आहे. छावा चित्रपटासाठी विकी कौशलला हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. हा पुरस्कार जिंकल्यानंतर अभिनेत्याने एक खास पोस्ट शेअर केली आहे. पोस्टमधून त्याने संपूर्ण छावा टीमचे आभार मानले आहेत. याशिवाय विकीने या कार्यक्रमात दमदार परफॉर्मन्स सुद्धा सादर केला.
View this post on Instagram
‘मी चूक केली तुम्हाला पाठिंबा देऊन…’, अली खामेनेई यांच्या मृत्यूविषयी फरहान भट्टचे विधान चर्चेत; चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी
सोशल मीडियावर सध्या विविध पोस्ट व्हायरल होत असून, काही जण क्रितीच्या कामगिरीचे समर्थन करत आहेत, तर काही जण यामीला हा पुरस्कार “डिझर्व्ह” होता, असे म्हणत नाराजी व्यक्त करत आहेत.
वडीलांसाठी काही पण…! सलीम खान यांच्यासाठी Salman Khan ने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय, चाहत्यांनी केलं कौतुक